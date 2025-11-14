Lelassult ősszel az ingatlanpiaci kereslet, de csak átmenetileg. A kereslet visszaesése nem az összeomlás jele, csak lélegzetvétel.
Meglepő fordulat: 41 év felett is járhat a CSOK Plusz – ezt senki sem látta jönni
A kormány kiterjeszti a csok plusz lakáshitelt úgy, hogy a jövőben ez konstrukció akkor is igényelhető, ha a várandós nő 41 év feletti - jelentette be a kulturális és innovációs miniszter pénteken Budapesten.
Hankó Balázs bejelentette, hogy a csok plusz lakáshitelt a jövőben a 41 éves kor feletti várandósok is igényelhetik.
Elmondta azt is, hogy megbeszélést folytattak az amerikai családszervezetek vezetőivel, akikkel megállapodtak arról is, hogy a Genfi konszenzus nyilatkozathoz további országokat csatlakoztatnak, a tervek szerint magyar közvetítéssel egy konferencián jelentik be a csatlakozó országokat.
Címlapi kép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA
Ennek a fele sem tréfa: ezek a külföldiek verik fel durván a budapesti lakásárakat - mi marad így a kisebb pénzű magyaroknak?
A KSH adatai szerint 2024-ben több mint öt százalékkal nőtt a külföldi lakásvásárlók száma Magyarországon.
Most jött ki az új Magyar Közlöny: fontos dolgot közöl benne a kormány az energiaárakról, mindenkit érint
Az ukrajnai háború miatti veszélyhelyzetre hivatkoznak.
A változások november 15-től lépnek életbe és több ponton könnyítik az első lakást vásárlók helyzetét.
Légkondi teszt 2025 telén: ez az igazi válasz a dráguló gázra - rengeteg berendezést kipróbáltak, tényleg a legdrágább a legjobb?
Egyre több háztartás fedezi fel, hogy a korszerű, inverteres berendezések nemcsak hűtésre, hanem fűtésre is alkalmasak.
Fontos döntéseket jelentett be Orbán Viktor: rengeteg gyereket nevelő magyar kap plusz pénzt - van olyan díj, amit megdupláznak
Nevelőszülőket támogató intézkedéseket vezet be a kormány, jelentette be Orbán Viktor.
Októberben tovább csökkentek az albérletárak Magyarországon, igaz mindössze 1%-kal.
Egy 31 éves nő alapítványi munkatársnak adta ki magát, majd elrabolt egy csecsemőt egy VIII. kerületi otthonból.
Szigorítás az Otthon Start Programban: 10 milliós bírság lehet a vége, ha ezt a szabályt nem tartja be
Akár 10 millió forintos bírságot is kiszabhatnak lakásonként azokra a beruházókra, akik nem tartják be az Otthon Start Programban vállalt kötelezettségeiket.
A legnyilvánvalóbb helyen rejtegette mobilját egy rab a szirmabesenyői börtönben: komoly szigorítást vezet be a BVOP
Egy régi módszerrel próbált telefont csempészni a zárkába a szirmabesenyői fogvatartott, de az őrök lefülelték.
Decembertől csak engedéllyel költözhetnek be Jászszentandrásra az új lakók.
A HungaroMet Zrt. kedden az ország jelentős részére elsőfokú figyelmeztetést adott ki a tartós, sűrű köd miatt.
A hazai lakásépítés nagyban függ a szabályozási környezettől, illetve az építők és a vásárlók által igénybe vehető állami támogatásoktól.
Hány település van Magyarországon, melyik vármegyében hányan laknak? Melyek az irányítószámok Magyarországon, melyik megye milyen körzetszámmal rendelkezik?
Advent 2025: mikor van advent első vasárnapja? - A karácsonyi ünnepkör története, a rózsaszín gyertya jelentése, népszokások, hagyományok adventkor
2025 advent időszaka november végén veszi kezdetét. Sokan kíváncsiak, mikor lesz advent első vasárnapja, és milyen hagyományok, népszokások kapcsolódnak az ünnepi készülődéshez.
A sütőtök sütése során az első lépés, hogy alaposan megtisztítjuk felvágás előtt a héjat: ne kerülhessen a héjról később szennyeződés a kész ételre.
Az átlagos színvonalú ebtartásnak is évi több százezer forintos költségei is lehetnek, de vannak, akik ennek többszörösét is elköltik kedvenceikre.
Az Otthon Start Program (OSP) bejelentését követően látványos, de kétségtelenül túlfűtött érdeklődési hullám indult el az ingatlanpiacon.
A magyar ingatlankínálatnak továbbra is csak a töredékét teszik ki azok a lakások és házak, amelyek valamilyen szempontból luxusnak tekinthetők.
Legendák a polcokon: vasárnapig akár közel féláron kaphatók a Lidl vásárlók legkedveltebb termékei
A friss vajas croissant és a Milbona kávés tejitalt november 16. vasárnapig jelentős kedvezménnyel lehet megvásárolni.
Nyakunkon a Black Friday, egyszer használatos bankkártyával lehet a legbiztonságosabb az online fizetés
A Gránit Bank ügyfélkörének digitális affinitását jelzi, hogy körükben az egyszer használatos kártya (EHK) használata még magasabb, az ügyfelek harmada él ezzel a lehetőséggel.
Három bankot is felvásárolt, most már a tőzsdére lépne a magyar közösségi bank
A Pénzcentrum Fáy Zsoltot, a MagNetbank elnökét az elmúlt évek akvizícióiról, a növekedési tervekről, közösségi bankolásról, de a permakultúrális gazdálkodásról is kérdezte.
4000 műtétre készülnek: nagy dobás ez a magyar magánkórháztól
A Dr. Rose Magánkórház a meglévő fekvőbetegosztályt 1500 négyzetméterrel, 2 műtővel és 22 betegszobával növelte.
Mától újra rendelhető a Lidl és a Tisza cipő egyedi sneakere - Sietni kell, csak 1 hétig elérhető
Az előrendelés most is kizárólag a Lidl Plus alkalmazás Click&Pick funkcióján keresztül lesz elérhető.