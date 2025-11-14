Meglepő fordulat: 41 év felett is járhat a CSOK Plusz – ezt senki sem látta jönni

Pénzcentrum/MTI Link a vágólapra másolva

A kormány kiterjeszti a csok plusz lakáshitelt úgy, hogy a jövőben ez konstrukció akkor is igényelhető, ha a várandós nő 41 év feletti - jelentette be a kulturális és innovációs miniszter pénteken Budapesten.

Hankó Balázs bejelentette, hogy a csok plusz lakáshitelt a jövőben a 41 éves kor feletti várandósok is igényelhetik. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Elmondta azt is, hogy megbeszélést folytattak az amerikai családszervezetek vezetőivel, akikkel megállapodtak arról is, hogy a Genfi konszenzus nyilatkozathoz további országokat csatlakoztatnak, a tervek szerint magyar közvetítéssel egy konferencián jelentik be a csatlakozó országokat. Címlapi kép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA

Jelentem Mégsem

NEKED AJÁNLJUK