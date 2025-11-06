Az Otthon Start indulása óta egy átlagos hónaphoz viszonyítva mintegy egyharmados növekedést tapasztalt a lakáshitek iránt érdeklődők számában a CIB Bank.
Hihetetlen, mennyit kérnek már egy vidéki egy lakásért: ennyiért Budapesten is alig kapsz bármit
A megyei jogú városokban is jelentősen drágultak az ingatlanok az elmúlt egy évben. Az Otthon Centrum adatai szerint a panellakások ára nőtt a legjobban, közel 30 százalékkal. Bár Budapesten továbbra is magasabb az árszint, a vidéki nagyvárosokban is egyre többet kell fizetni egy lakásért. Debrecen minden kategóriában rekorder lett.
Az elmúlt évben a vidéki nagyvárosok panellakásainak négyzetméterára átlagosan 28,2 százalékkal nőtt, 729 ezer forintra. Debrecenben egy panelért már 950 ezer forintot kérnek négyzetméterenként, Székesfehérváron 827 ezret, Győrben pedig 812 ezret. A legolcsóbb városok között Dunaújváros, Szolnok, Miskolc és Nagykanizsa szerepel, ahol 460–480 ezer forint körül mozog az átlag. A szakértők szerint a kamattámogatott hitelek élénkítették leginkább a panelek iránti keresletet.
A téglalakások ára átlagosan 25,5 százalékkal nőtt. Debrecenben már 1,07 millió forint az átlagos négyzetméterár, ezzel a város megelőzte a legtöbb budapesti kerületet is. Székesfehérvár (864 ezer forint) és Győr (853 ezer forint) követi a listán. A legtöbb vidéki városban 550–750 ezer forint közötti árakkal lehet számolni. Sopronban, Szegeden, Veszprémben és Zalaegerszegen lassabb volt az áremelkedés, míg Szolnokon, Tatabányán és Székesfehérváron 30 százalék felett nőtt az ár.
A megyei jogú városok családi házai 11,8 százalékkal drágultak, az átlagos négyzetméterár 551 ezer forint.
Debrecen ebben a kategóriában is vezet 745 ezer forinttal, mögötte Sopron (702 ezer) és Győr (623 ezer) következik. A legolcsóbb városok között Szekszárd (319 ezer), Nagykanizsa (333 ezer) és Zalaegerszeg (374 ezer forint) található.
A három szegmens közül mindegyikben Debrecen vezeti az árlistát. Ez a város mára nemcsak kelet-magyarországi, hanem országos szinten is kiemelkedik. A dinamikus gazdasági fejlődés, a multinacionális beruházások és az egyetemi kereslet mind hozzájárulnak a lakásárak emelkedéséhez.
