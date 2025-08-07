2025. augusztus 7. csütörtök Ibolya
Keresztelő Szent János-templom, Vigántpetend, Káli medence, Balaton-felvidék, Magyarország
Itt a rendelet, mostantól él az önazonossági törvény: megjárta, aki ingatlant venne sok településen

Pénzcentrum
2025. augusztus 7. 14:32

Augusztus elsejével hatályba lépett a helyi önazonosság védelméről szóló törvény jogvédelmi eszközeinek alkalmazására vonatkozó szabályokról szóló 240/2025. (VII. 31.) Kormányrendelet. A törvény és a kormányrendelet alapján a helyi önkormányzatok a betelepülőkkel szemben határozhatnak meg bizonyos tilalmakat, korlátokat. Betelepülők azok, aki nem laknak jelenleg az adott településen, és ott nem rendelkeznek ingatlannal sem. Dr. Őri-Tömő Andrea foglalja össze a részleteket.

A kormányrendelet elsősorban a betelepülő általi ingatlanvásárlásnál előírható elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó részletszabályokat állapítja meg.

Betelepülő ingatlanvásárlása során, elővásárlási jog biztosítása esetén több mint 50 napig is eltarthat annak tisztázása, hogy a vevő tulajdont szerezhet-e.

Az elővásárlási jog gyakorlása az alábbiak szerint történik:

1. Az eladó kérelme

Az eladó küldi meg az önkormányzat jegyzőjének az adásvételi szerződést a kormányrendelet 1. számú mellékletében meghatározott tartalmú kérelemmel. A kérelem a digitális államról szóló törvény szerinti elektronikus úton, postai úton, személyesen vagy az önkormányzati rendeletben meghatározott más módon nyújtható be, a kérelem díjmentes. Hiánytalanul kell előkészíteni az adásvételi szerződést és a kérelmet, amennyiben ugyanis azok bármelyike a szükséges adatokat nem tartalmazza, a jegyző a kérelmezőnek – a szükséges adatok megjelölésével – visszaküldi az adásvételi szerződést. Az eladó a kérelmét az adásvételi szerződés kifüggesztéséig vonhatja vissza.

2. Az adásvételi szerződés közlése

A jegyző a hiánytalan eladói kérelem beérkezését követő 8 napon belül az adásvételi szerződésen felismerhetetlenné teszi a kormányrendeletben meghatározott adatokat, majd az adásvételi szerződést haladéktalanul közli az önkormányzattal, mint elsődlegesen elővásárlásra jogosulttal.

A jegyző az adásvételi szerződés anonimizálását követő 8 napon belül azonosítja a másodlagosan elővásárlásra jogosult kört, azaz az ingatlannal szomszédos ingatlantulajdonosokat, majd haladéktalanul közli az adásvételi szerződést velük. Az adásvételi szerződést a jegyző a szomszédos ingatlantulajdonosokkal postai úton, a tulajdoni lap szerinti címre küldi meg. Javasolt emiatt az ingatlantulajdonosoknak ellenőrizni, hogy helyes-e a tulajdoni lapon szereplő lakcím.

A jegyző a további elővásárlásra jogosultakkal, azaz a településen ingatlantulajdonnal rendelkezőkkel az adásvételi szerződést hirdetményi úton közli. A hirdetményi közlés a polgármesteri hivatal hirdetőtáblájára való kifüggesztést jelenti. Az önkormányzat döntése alapján továbbá a hivatalos honlapon maga az adásvételi szerződés és a hirdetményi közlésről tájékoztató tehető közzé.

3. Az elővásárlási jog gyakorlása

Az elővásárlásra jogosultnak a közlést vagy a szerződés hirdetményi úton történő közzétételét követő naptól számítva 30 napos jogvesztő határideje van az adásvételi szerződésre elfogadó nyilatkozatot tenni.

4. Az elővásárlás lezárása

A jegyző az adásvételi szerződést az elővásárlási joggyakorlási határidő utolsó napját követő munkanapon veszi le a hirdetőtábláról. A jegyző az adásvételi szerződést és az elővásárlásra jogosultak esetlegesen érkezett jognyilatkozatait iratjegyzékkel együtt küldi meg az eladónak. Az ezt követő ingatlan-nyilvántartási eljárás során az iratjegyzék az elővásárlási joggal kapcsolatos kötelezettségek igazolására felhasználható.

A kormányrendelet alapján a kormányhivatal a lakcímbejelentési eljárás során vizsgálja, hogy az adott településen van-e a betelepülést korlátozó rendelet, a lakcímlétesítés korlátozása esetén a lakcímbejelentéshez szükséges lesz az önkormányzati hozzájárulás igazolása.

A kormányrendelet meghatározza továbbá a törvény szerinti mentességi esetek igazolásának módjait is, általánosságban kiemelhető, hogy hatósági bizonyítvány, igazolvány vagy nyilvántartás adata, továbbá bármely olyan okirat igazolhatja a mentesség fennállását, amely alkalmas annak alátámasztására. A közhiteles nyilvántartásból megismerhető adat beszerzéséről a jegyzőnek hivatalból gondoskodnia kell.

Betelepülés esetén tehát elsődlegesen arról kell meggyőződni, hogy az adott településen van-e hatályban betelepülést korlátozó önkormányzati rendelet

– mondja a Jaczkovics Ügyvédi Iroda szakértője. Ennek feltárását megkönnyíti a kormányrendelet, hiszen előírja:

  • a jegyzőnek gondoskodnia kell az önkormányzati rendelet közzétételéről a Nemzeti Jogszabálytárban,
  • továbbá az önkormányzatnak a honlapján közérthető tájékoztatást kell nyújtania a bevezetett jogvédelmi eszközökről, valamint az azokra vonatkozó szabályokról és a betelepülés feltételeiről.

Amennyiben az önkormányzat alkotott a betelepülőkre vonatkozó önkormányzati rendeletet, költözés vagy ingatlanvásárlás előtt mindenképpen szükséges a vonatkozó korlátokat megismerni és annak megfelelően eljárni.
Címlapkép: Getty Images
