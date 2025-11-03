Esővel és lehűléssel kezdődik november első hete, majd keddtől már nyugodt, csendes őszi idő várható csapadék nélkül - olvasható a friss előrejelzésben.
Vandál pusztítás a budapesti Római-parton: szétverték Manófalvát, soha többé nem lesz ilyen
Vandálok rombolták le a népszerű Manófalvát a budapesti Római-parton. A művész közölte, hogy nem állítja helyre a teljesen ingyenesen látogatható installációt - írja a Telex.
Mindössze néhány napig állhatott a látogatók előtt a nemrég elkészült Manófalva, mielőtt ismeretlen tettesek teljesen megsemmisítették. A vandalizmusról Kánya Tamás land art művész számolt be közösségi oldalán, aki az installációt létrehozta.
"Manófalvának vége. Szombaton este valaki szétverte. Fél 5-ig ott voltam, reggelre már ez fogadott. Szétverte a házakat, szobrokat, létrákat, teraszokat mindenféle díszítéseket. Szanaszét dobálva megtaláltam 10 méterre darabokra törve, hogy ne is tudjam megjavítani" – írta a művész közösségi oldalán. A bejegyzésben képeket is mutat a vandálok pusztításáról:
A kavicsokból, fahulladékból és kérgekből épített alkotás eredetileg madáretetőnek indult, majd komplex installációvá fejlődött. Kánya két nappal a vandalizmus előtt fejezte be a munkát, amely azonnal népszerűvé vált a látogatók körében.
A művész közösségi oldalán jelezte, hogy a pusztítás mértéke miatt nem látja értelmét a helyreállításnak, mivel az elkövető bármikor visszatérhet. "Amit tudtam kis ajtókat, kötélhágcsókat, létrákat összeszedtem elhoztam. Semmi sincs már ott. Ne keressék. Manófalva bezárt. Boldogok lehetnek a kerékpárosok és a helyi lakók akiket annyira zavart. A problémát megoldották." – írta keserűen.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Kánya Tamás alkotásai jellemzően a mulandóságról szólnak, miközben újraértelmezik a természet és művészet kapcsolatát. A Szentendre felé vezető kerékpárút mentén található művei népszerű megállóhellyé váltak, és közösségi oldalát is több ezren követik. Munkáit kavicsokból és természetes anyagokból készíti, nem tartósságra, hanem a pillanat megragadására törekedve.
Irdatlan lakáskatasztrófa ütött be: milliókat érint a válság, visszafordíthatatlannak tűnik a folyamat
Egész Európában növekszik a megfizethető lakhatás hiánya, a városokban az ingatlan befektetési eszközzé válása fokozza a társadalmi egyenlőtlenséget.
Mikor ingyenes a tulajdoni lap lekérés 2025-ben? Mutatjuk, mik a lekérés módjai, milyen díjakra számíthatunk és milyen fontos változások léptek életbe idén az ügyintézés kapcsán.
Megszólaltak a kerületi polgármesterek: tényleg beköltözési korlátozást vezetnek be Budapest-szerte?
A Pénzcentrum utána járt a többi budapesti kerületnél is, hogy terveznek-e élni ezzel a korlátozással.
Súlyos hírt kapott, aki klímával fűtene 2025 telén: ezzel kevesen számolnak, pokol lehet a fűtési szezon
A nyári klímaszezon után is kulcsfontosságú a berendezések karbantartása, mivel az elhanyagolt készülékek légúti betegségek forrásai lehetnek.
Budapest egyik legkülönlegesebb ingatlana keresi új gazdáját.
Összeszedtük a legfontosabb tanácsokat vásárlóknak, amivel elkerülhetik a csalókat. Illetve mutatjuk azt is, melyek a legjobb tűzifák a kályhába, kandallóba.
Beköltözési korlátozás Budapesten: újabb ügyintézési terhet kapnak a nyakukba a lakásvásárlók 2026-tól, építkezésnél is figyelni kell
Januártól beköltözési korlátozás lép életbe Budapest XVI. kerületében. Az új adminisztrációs terhek és korlátozások precedenst teremthetnek más budapesti kerületek számára is.
2024 végén 4,6 millió lakás volt Magyarországon, ezek közel egyharmada Budapesten és Pest vármegyében helyezkedett el
A kilogrammonként akár tízmillió forintba is kerülő növény háromezer éves történelme miatt kiemelkedő helyet foglal el a gasztronómiában.
Az energia-korszerűsítési célú otthonfelújítási program jelentős előrehaladást mutat:
A XVI. kerület csak a kezdet, sorra jöhetnek a beköltözési korlátozások Budapesten: vérszemet kapnak az önkormányzatok?
A XVI. kerület beköltözést korlátozó rendelete után más fővárosi kerületek is felbátorodhatnak, ha a tiltás kapcsán nem lesz nagyobb lakossági ellenérzés.
Tetőcsere támogatás 2025-ben is szerezhető: itt tartanak a tetőcsere árak a tetőcsere kalkulátor szerint, mutatjuk, milyen tetőcsere pályázat elérhető a költségek finanszírozására.
Megdöbbentő, mennyibe kerül kutyát tartani 2025-ben Magyarországon: jól gondold meg, ha gazdi lennél
Több mint 3 millió kutya él Magyarországon – de vajon mennyibe kerül a szeretet? A CHART by Pénzcentrum utánajárt a kutyatartás valódi árának.
A nyaralók ára egy év alatt kevésbé emelkedett, mint a lakóingatlanoké, de most ősszel mégis többet kell fizetni értük, mint a nyári főszezonban.
A felújítandó lakások aránya 2024 eleje óta stabilan 9-10% között mozog országosan, de a vásárlói szándékok mögött régiónként eltérő motivációk húzódnak meg.
Az Otthon Start Program szeptember 1. és október 15. között már több mint 50 ezer embert mozgatott meg.
Beköltözési korlátozást vezet be a XVI. kerület 2026 elejétől.
Megmozdulhat az új építésű lakások piaca, miután a fejlesztők az eddig bejelentetteken felül országszerte több mint 25 ezer új lakás építését kezdhetik el a következő...