Vandál pusztítás a budapesti Római-parton: szétverték Manófalvát, soha többé nem lesz ilyen

Vandálok rombolták le a népszerű Manófalvát a budapesti Római-parton. A művész közölte, hogy nem állítja helyre a teljesen ingyenesen látogatható installációt - írja a Telex.

Mindössze néhány napig állhatott a látogatók előtt a nemrég elkészült Manófalva, mielőtt ismeretlen tettesek teljesen megsemmisítették. A vandalizmusról Kánya Tamás land art művész számolt be közösségi oldalán, aki az installációt létrehozta.

"Manófalvának vége. Szombaton este valaki szétverte. Fél 5-ig ott voltam, reggelre már ez fogadott. Szétverte a házakat, szobrokat, létrákat, teraszokat mindenféle díszítéseket. Szanaszét dobálva megtaláltam 10 méterre darabokra törve, hogy ne is tudjam megjavítani" – írta a művész közösségi oldalán. A bejegyzésben képeket is mutat a vandálok pusztításáról:

A kavicsokból, fahulladékból és kérgekből épített alkotás eredetileg madáretetőnek indult, majd komplex installációvá fejlődött. Kánya két nappal a vandalizmus előtt fejezte be a munkát, amely azonnal népszerűvé vált a látogatók körében.

A művész közösségi oldalán jelezte, hogy a pusztítás mértéke miatt nem látja értelmét a helyreállításnak, mivel az elkövető bármikor visszatérhet. "Amit tudtam kis ajtókat, kötélhágcsókat, létrákat összeszedtem elhoztam. Semmi sincs már ott. Ne keressék. Manófalva bezárt. Boldogok lehetnek a kerékpárosok és a helyi lakók akiket annyira zavart. A problémát megoldották." – írta keserűen.

Kánya Tamás alkotásai jellemzően a mulandóságról szólnak, miközben újraértelmezik a természet és művészet kapcsolatát. A Szentendre felé vezető kerékpárút mentén található művei népszerű megállóhellyé váltak, és közösségi oldalát is több ezren követik. Munkáit kavicsokból és természetes anyagokból készíti, nem tartósságra, hanem a pillanat megragadására törekedve.