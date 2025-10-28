Változik a temetők nyitvatartása és a forgalmi rend: erre kell figyelni mindenszentek napján

A Budapesti Közművek BTI Temetkezési Divíziója idén is meghosszabbított nyitvatartással és külön megemlékezésekkel biztosítja, hogy a fővárosiak méltó módon emlékezhessenek elhunyt szeretteikre mindenszentek és halottak napja idején.

A fővárosi köztemetők – köztük az Új Köztemető, a Farkasréti, az Óbudai, a Csepeli és a Megyeri temető – október 30. és november 2. között reggel 7 és este 8 óra között tartanak nyitva. November 1-jén az Új köztemetőben, a Farkasréti és az Óbudai temetőben 16 órától közös mécsesgyújtást tartanak, csatlakozva az országos kezdeményezéshez.

A temetőkben több egyház is megemlékezéseket és szentmiséket tart, többek között az Óbudai, Csepeli, Cinkotai, Tamás utcai, Angeli úti és Megyeri temetőkben.

A megnövekedett forgalom miatt a BTI meghosszabbított ügyfélfogadást biztosít a temetői irodákban: október 27. és november 1. között 7:30 és 17:00 között lehet intézni például a sírhely-megváltással vagy gondozással kapcsolatos ügyeket.

A gépjárműforgalmat idén is korlátozzák: október 31. és november 2. között a legtöbb temetőbe tilos lesz autóval behajtani, kivételt csak az Új Köztemető képez, ahová – a forgalomtól függően – ingyenes behajtás lesz engedélyezett. A mozgáskorlátozottakat szállító járművek ez idő alatt is behajthatnak. Az Új Köztemetőben kisbuszok segítik az idősek közlekedését október 31. és november 1. között.

A Budapesti Közművek arra kéri a látogatókat, hogy a zsúfoltság elkerülése érdekében lehetőleg délelőtt keressék fel a sírkerteket, és használják a közösségi közlekedést, mivel a BKK sűrített járatokkal készül a forgalmas napokra.

A biztonság érdekében a temetőkben megerősített rendészeti és rendőri jelenlét lesz, a rend fenntartásában a közterület-felügyelet és a polgárőrség is részt vesz. További részletek és a temetők pontos nyitvatartása a bti.budapestikozmuvek.hu oldalon érhetők el.