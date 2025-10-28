2025. október 28. kedd Simon, Szimonetta
11 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Közelkép egy mohával borított betonkeresztről egy régi temetőben
Otthon

Változik a temetők nyitvatartása és a forgalmi rend: erre kell figyelni mindenszentek napján

Pénzcentrum
2025. október 28. 17:01

A Budapesti Közművek BTI Temetkezési Divíziója idén is meghosszabbított nyitvatartással és külön megemlékezésekkel biztosítja, hogy a fővárosiak méltó módon emlékezhessenek elhunyt szeretteikre mindenszentek és halottak napja idején.

A fővárosi köztemetők – köztük az Új Köztemető, a Farkasréti, az Óbudai, a Csepeli és a Megyeri temető – október 30. és november 2. között reggel 7 és este 8 óra között tartanak nyitva. November 1-jén az Új köztemetőben, a Farkasréti és az Óbudai temetőben 16 órától közös mécsesgyújtást tartanak, csatlakozva az országos kezdeményezéshez.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A temetőkben több egyház is megemlékezéseket és szentmiséket tart, többek között az Óbudai, Csepeli, Cinkotai, Tamás utcai, Angeli úti és Megyeri temetőkben.

A megnövekedett forgalom miatt a BTI meghosszabbított ügyfélfogadást biztosít a temetői irodákban: október 27. és november 1. között 7:30 és 17:00 között lehet intézni például a sírhely-megváltással vagy gondozással kapcsolatos ügyeket.

Kapcsolódó cikkeink:

A gépjárműforgalmat idén is korlátozzák: október 31. és november 2. között a legtöbb temetőbe tilos lesz autóval behajtani, kivételt csak az Új Köztemető képez, ahová – a forgalomtól függően – ingyenes behajtás lesz engedélyezett. A mozgáskorlátozottakat szállító járművek ez idő alatt is behajthatnak. Az Új Köztemetőben kisbuszok segítik az idősek közlekedését október 31. és november 1. között.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A Budapesti Közművek arra kéri a látogatókat, hogy a zsúfoltság elkerülése érdekében lehetőleg délelőtt keressék fel a sírkerteket, és használják a közösségi közlekedést, mivel a BKK sűrített járatokkal készül a forgalmas napokra.

A biztonság érdekében a temetőkben megerősített rendészeti és rendőri jelenlét lesz, a rend fenntartásában a közterület-felügyelet és a polgárőrség is részt vesz. További részletek és a temetők pontos nyitvatartása a bti.budapestikozmuvek.hu oldalon érhetők el.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #közlekedés #Budapest #temető #halottak napja #november #forgalom #nyitvatartás #temetkezés #mindenszentek #budapesti

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:01
16:44
16:30
16:11
16:04
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 28.
Fájdalmas rezsiár-drágulás elé néz Magyarország: fű alatt válunk le az orosz gázról, sokba fog kerülni
2025. október 27.
Mától 2026-ig ingyen dolgozik minden magyar nő: egyre komolyabb a bérszakadék itthon
2025. október 28.
Fontos változás élesedik rengeteg magyar bankszámláján: jön a rendkívüli végrehajtási rendelet
2025. október 28.
Ezért vannak horror árak valójában a magyar boltokban: az árrésstop csak tapasz a nyílt sebre
2025. október 28.
Súlyos hírt kapott, aki fával fűtene 2025 telén: eddig nem látott krízis van kilátásban
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 28. kedd
Simon, Szimonetta
44. hét
Október 28.
Az animáció világnapja
Ajánlatunk
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Ne felejtsd el, vasárnap óraátállítás! 2025 őszén erre kell tekerni az órát - Ez lehet az utolsó óraállítás?
2
2 hete
Rossz hírt kaptak, akik fával fűtenének 2025 telén: erre aligha számítottak
3
4 hete
Ki sem kell vezetni az Otthon Start programot: így hal el magától a 3%-os hitel hamarosan
4
4 hete
Menekülnek a magyarok ezekből a kerületekből: vajon tudnak valamit, amit más nem?
5
4 hete
Eladó a magyar színészlegenda álomkúriája: döbbenetes, mennyiért árulják
PÉNZÜGYI KISOKOS
Futures
Tőzsdei határidős termékekkel való meghatározott módon történő kereskedés.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 28. 16:11
Nagy dobásra készül Donald Trump a vámháborúban: mit tervezhet Kínában az amerikai elnök?
Pénzcentrum  |  2025. október 28. 16:04
Fontos változás élesedik rengeteg magyar bankszámláján: jön a rendkívüli végrehajtási rendelet
Agrárszektor  |  2025. október 28. 16:31
Súlyos a medvehelyzet ebben a térségben: már a hadsereg segítségét kérik