A Duna House legfrissebb, reprezentatív ingatlanpiaci kutatása rávilágít, hogy mi számít ma a leginkább a vásárlást tervezők számára.
Változik a temetők nyitvatartása és a forgalmi rend: erre kell figyelni mindenszentek napján
A Budapesti Közművek BTI Temetkezési Divíziója idén is meghosszabbított nyitvatartással és külön megemlékezésekkel biztosítja, hogy a fővárosiak méltó módon emlékezhessenek elhunyt szeretteikre mindenszentek és halottak napja idején.
A fővárosi köztemetők – köztük az Új Köztemető, a Farkasréti, az Óbudai, a Csepeli és a Megyeri temető – október 30. és november 2. között reggel 7 és este 8 óra között tartanak nyitva. November 1-jén az Új köztemetőben, a Farkasréti és az Óbudai temetőben 16 órától közös mécsesgyújtást tartanak, csatlakozva az országos kezdeményezéshez.
A temetőkben több egyház is megemlékezéseket és szentmiséket tart, többek között az Óbudai, Csepeli, Cinkotai, Tamás utcai, Angeli úti és Megyeri temetőkben.
A megnövekedett forgalom miatt a BTI meghosszabbított ügyfélfogadást biztosít a temetői irodákban: október 27. és november 1. között 7:30 és 17:00 között lehet intézni például a sírhely-megváltással vagy gondozással kapcsolatos ügyeket.
A gépjárműforgalmat idén is korlátozzák: október 31. és november 2. között a legtöbb temetőbe tilos lesz autóval behajtani, kivételt csak az Új Köztemető képez, ahová – a forgalomtól függően – ingyenes behajtás lesz engedélyezett. A mozgáskorlátozottakat szállító járművek ez idő alatt is behajthatnak. Az Új Köztemetőben kisbuszok segítik az idősek közlekedését október 31. és november 1. között.
A Budapesti Közművek arra kéri a látogatókat, hogy a zsúfoltság elkerülése érdekében lehetőleg délelőtt keressék fel a sírkerteket, és használják a közösségi közlekedést, mivel a BKK sűrített járatokkal készül a forgalmas napokra.
A biztonság érdekében a temetőkben megerősített rendészeti és rendőri jelenlét lesz, a rend fenntartásában a közterület-felügyelet és a polgárőrség is részt vesz. További részletek és a temetők pontos nyitvatartása a bti.budapestikozmuvek.hu oldalon érhetők el.
Az éjszaka társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabálytervezet szerint változna a támogatás egyik kulcsfeltétele, a házaspárok életkorára vonatkozó előírás.
Mindenszentek, halottak napja 2025-ben: melyik napon mit ünneplünk? - Hagyományok, szokások, tudnivalók
Mikor van mindenszentek és mikor van halottak napja? Milyen szokások kapcsolódnak ezekhez az ünnepekhez? Mutatjuk!
Több hullámban emelkedtek az ingatlanárak a XVIII. kerületben az elmúlt egy évben, a legutóbbi ilyet az Otthon Start keltette a piacon.
Kiderült a féltve őrzött igazság a magyarországi rezsiárakról: erről minden csekkbefizetőnek tudnia kell
Az európai városokban 2020 óta drámaian emelkedtek a rezsiköltségek, ami komoly terhet ró a háztartásokra és a vállalkozásokra.
Csökken a lakáspiaci őrület, máris elengedik a magyarok az Otthon Startot? Jól járhat, aki időben lép
Az Otthon Start Program első keresleti hulláma szeptember első hetében érte el a csúcspontját, október végére pedig szinte már teljesen lecsengett.
A Fundamenta neve eddig főleg a megtakarításról és hitelezésről szólt, de mára a pénzügyi szolgáltató az ingatlanközvetítésben is a vezető piaci szereplők egyikévé vált.
Újra aranykorukat élik a magyar panellakások: a téglaépítésű lakásokhoz képest átlagosan közel 25 százalékkal olcsóbbak, így ismét tömegek választják őket elérhető alternatívaként.
Október 26-án lesz az őszi óraátállítás 2025-ben. Mutatjuk, mit érdemes ennek kapcsán tudni.
Ezektől a magyarországi internetáraktól tényleg lehidalsz: erről biztosan nagyon sok család nem tudott
Drámai különbségek mutatkoznak meg az internetárakban világszerte, miközben napjainkra már alapvetővé váltak az online és digitális eszközök.
Te is sok szobanövényt tartasz otthon? Megszólalt a szakértő, így maradhatnak életben ősszel, télen is
Az őszi időszak nemcsak a kültéri növények gondozásában fontos, hanem a szobanövények ápolásában is kulcsfontosságú változtatásokat igényel.
Vasárnap hajnalban 3 órakor 2 órára kell visszaállítani az órákat.
A változás jelentős piaci élénkülést hozhat a hobbikerttel, hétvégi házzal vagy rekreációs célú telkekkel rendelkező térségekben.
A magyar fiatalok átlagosan 27,1 éves korban költöznek el a szüleiktől önálló lakásba, ezzel Európában a középmezőnyhöz tartoznak – derül ki az Eurostat 2024-es adataiból.
Érik a rezsikrach a magyar otthonokban: százezrek maradhatnak fűtés nélkül a 2025-2026-os fűtési szezonban
Ma a magyar családok háztartásainak mintegy 10 százaléka, vagyis 450 ezer család nem tudja befűteni a lakását. Hogy lehet ez? Van megoldás?
A kormány az Otthon Start mellett a CSOK Plusz szabályait is módosítaná, legalábbis társadalmi egyeztetésre bocsátottak egy ezzel kapcsolatos jogszabálytervezetet.
Az este társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabálytervezet alapján tovább csiszolnák az Otthon Start feltételeit.
A rengést, mely éjfél után nem sokkal történt, a lakosság Csongrádon és a környező településeken is érezhette.
A bérleti piac az elmúlt hónapokban látványosan átrendeződött, miközben bérleti díjak növekedése különösen Budapesten megtorpant.
