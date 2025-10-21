Megjelent egy friss rendelet az Otthon Startról: ez most tényleg mindent megváltoztat?

Megjelent a rendelettervezet, amely kiemelt beruházássá minősítené az Otthon Start Programhoz kapcsolódó lakásépítéseket. A jogszabály nemcsak az építkezéseket, hanem az ezekhez kapcsolódó közigazgatási ügyintézést is felgyorsítaná.

Hétfő este jelent meg a kormány honlapján annak a rendeletnek a tervezete, amely az Otthon Start Program feltételeinek megfelelő lakások építését ösztönözné. A jogszabály célja, hogy az ilyen célú építkezéseket kiemelt beruházássá minősítse, ezzel gyorsabb és egyszerűbb engedélyezési folyamatot biztosítva.

A tervezet szerint nemcsak az építkezések kapnának kiemelt státuszt, hanem az ezekhez kapcsolódó közigazgatási ügyek is. Emellett a beruházásokkal érintett ingatlanokra vonatkozóan külön beépítési szabályokat és egyedi építési követelményeket is meghatároznának.

A miniszterelnök által jegyzett rendelet egyik melléklete 26 pontban sorolja fel azokat az ügytípusokat, amelyek kiemelt státuszt kapnának, és részletesen meghatározza a beruházások paramétereit is. Egy másik melléklet már konkrét projekteket is megnevez: egy szegedit, egy veszprémit és egyet Budapest IX. kerületében.

A jogszabályt társadalmi egyeztetésre bocsátották, az észrevételeket és javaslatokat október 27-ig lehet eljuttatni az Építési és Közlekedési Minisztériumhoz.

