A módosítások után több komoly rést lehet találni a pajzson, és nem minden esetben egyértelmű a helyzet.
Megjelent egy friss rendelet az Otthon Startról: ez most tényleg mindent megváltoztat?
Megjelent a rendelettervezet, amely kiemelt beruházássá minősítené az Otthon Start Programhoz kapcsolódó lakásépítéseket. A jogszabály nemcsak az építkezéseket, hanem az ezekhez kapcsolódó közigazgatási ügyintézést is felgyorsítaná.
Hétfő este jelent meg a kormány honlapján annak a rendeletnek a tervezete, amely az Otthon Start Program feltételeinek megfelelő lakások építését ösztönözné. A jogszabály célja, hogy az ilyen célú építkezéseket kiemelt beruházássá minősítse, ezzel gyorsabb és egyszerűbb engedélyezési folyamatot biztosítva.
A tervezet szerint nemcsak az építkezések kapnának kiemelt státuszt, hanem az ezekhez kapcsolódó közigazgatási ügyek is. Emellett a beruházásokkal érintett ingatlanokra vonatkozóan külön beépítési szabályokat és egyedi építési követelményeket is meghatároznának.
A miniszterelnök által jegyzett rendelet egyik melléklete 26 pontban sorolja fel azokat az ügytípusokat, amelyek kiemelt státuszt kapnának, és részletesen meghatározza a beruházások paramétereit is. Egy másik melléklet már konkrét projekteket is megnevez: egy szegedit, egy veszprémit és egyet Budapest IX. kerületében.
A jogszabályt társadalmi egyeztetésre bocsátották, az észrevételeket és javaslatokat október 27-ig lehet eljuttatni az Építési és Közlekedési Minisztériumhoz.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Hogyan értékelik anyagi helyzetüket a magyarok 2025 végén?
Átfogó felmérést indított a Pénzcentrum. A kutatás célja, hogy átfogó képet adjon arról, miként értékelik a magyarok saját pénzügyi helyzetüket, és milyen tényezők befolyásolják anyagi biztonságérzetüket. A felmérés kitér a kiadások fedezetére, az adósságokra és a megtakarításokra is, valamint arra, mennyire érzik stabilnak saját helyzetüket a válaszadók. Köszönjük, ha támogatod a munkánkat egy kitöltéssel!
Lassan végéhez ér idén a budapesti lomtalanítás. A 9. kerület kerül sorra utoljára, itt november 23. és 27 között viszik a lomokat.
Zöld az út az újabb Otthon Start módosításnak? Ezeket a lakásokat vastagon érinti: sokan járhatnak jól
Új lehetőség nyílhat az újépítésű lakások piacán: a még csak tervezőasztalon lévő ingatlanokra is felvehetővé válhat hitel, így az Otthon Start is.
MVM klíma támogatás 2025: a mai naptól indul az akció, két hét van regisztrálni - Erről nem érdemes lemaradni
Az MVM klíma akció október 20-án indul és november 2-ig tart, a lakossági ügyfelek akár 50% kedvezménnyel juthatnak fűtésre is alkalmas klímaberendezésekhez.
Kedden hajnalra záporeső, néhol fagyok is várhatóak, ma azonban még nem valószínű a csapadék.
Esernyős nemzeti ünnepet jósolnak a meteorológusok: ez lesz egész jövő héten - Csak néha süt ki a nap
Csütörtökön, az október 23-ai nemzeti ünnepen a változó mennyiségű és vastagságú felhőzet mellett hosszabb-rövidebb időre kisüthet a nap.
Nálad is párásodik az ablak a fűtési szezonban? Ne vedd félvállról, komoly bajt jelezhet: költséges lehet a javítás
A bepárásodó ablak nemcsak bosszantó, hanem komolyabb gondok előjele is lehet: a tartós nedvesség penészedést, egészségügyi problémákat és épületkárokat okozhat.
Ennyit keres egy mezei ingatlanos Magyarországon: elég egy tanfolyam, milliós jutalékok is leeshetnek
Ahogy szinte minden szakmában el lehet érni csúcsfizetéseket, van ingatlanos, aki milliókat tesz zsebre havonta, azonban nem ez az általános.
Szombaton hidegfront haladt át az ország felett, annak hatására hidegebb és szárazabb léghullámok érkeztek.
Augusztus 25. és szeptember 30. között 387 település területén lehet áramszünet az Eon által közzétett tájékoztatás szerint.
Milyen levest főzzek egy őszi hétköznapra, milyen őszi leves receptek vannak? Ezek a legjobb őszi levesek: mutatjuk, milyen őszi receptek segítenek átmelegedni a hidegben.
Ne felejtsd el, vasárnap óraátállítás! 2025 őszén erre kell tekerni az órát - Ez lehet az utolsó óraállítás?
Október 26-án lesz az őszi óraátállítás 2025-ben. Mutatjuk, mit érdemes ennek kapcsán tudni.
Az MVM két hétig tartó akciót hirdet, amelynek keretében a lakossági ügyfelek akár 50% kedvezménnyel juthatnak fűtésre is alkalmas klímaberendezésekhez.
Úgy tűnik, kitart a roham, és az előttünk álló hónapokban is nagyon sokan fognak lakást vásárolni az Otthon Start programmal.
Kiderült az utolsó előtti lomtalanítási dátum Budapesten: ez a kerület még november végéig sorra kerül
Lassan végéhez ér idén a budapesti lomtalanítás, a 7. kerület területén november 21. és 22 között viszik a lomokat. A nem a megjelölt időpontban kitett...
Tényleg kutyának sem fog kelleni a lakásom, ha romlik a közbiztonság? Így árazzák be a félelmet a magyar ingatlanpiacon
A lakócéllal vásárlók érzékenyebben reagálnak a közbiztonsággal kapcsolatos negatív hírekre, míg a befektetők inkább a hozamokra figyelnek, és csak tartós változás esetén lépnek.
Váratlan fordulat állt be a magyar ingatlanpiacon: mi lesz így a lakáskeresőkkel, ezt is elintézte az Otthon Start
Az elmúlt három negyedévben alig változott a forgalom a magyar lakáspiacon, gyakorlatilag befagytak az eladások a magasba szökött árak miatt.
Az Otthon Start Program (OSP) hatására a nyár végén és ősz elején látványosan élénkült a lakáspiac - de gyorsan jött is a visszarendeződés első jele.
Az Otthon Start Program (OSP) bejelentése után megtorpant az első lakásvásárlók kedvenceinek számító fővárosi garzonok drágulása elsősorban a 1,5 milliós négyzetméterár-korlát miatt.
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.
-
#NoFilter: a Rossmann és a Krémmánia közös könyvet adott ki (x)
Október közepén ünnepélyes könyvbemutatóval érkezett a Rossmann polcaira a #NoFilter könyv – hiánypótló, tudományosan megalapozott, mégis közérthető útmutató.