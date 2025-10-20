Lassan végéhez ér idén a budapesti lomtalanítás. A 9. kerület kerül sorra utoljára, itt november 23. és 27 között viszik a lomokat.
Zöld az út az újabb Otthon Start módosításnak? Ezeket a lakásokat vastagon érinti: sokan járhatnak jól
Új lehetőség nyílhat az újépítésű lakások piacán: a még csak tervezőasztalon lévő ingatlanokra is felvehetővé válhat hitel, így az Otthon Start is. A társasházi törvény módosításával létrejövő „társasházi építményi jog” révén már az építés alatt megköthetők lesznek a hitelszerződések is. Kiss Gábor, a Metrodom műszaki igazgatója ennek kapcsán a Pénzcentrumnak azt mondta: ők azzal számolnak, hogy a módosítás hatására vidéken és Budapest külső kerületeiben több Otthon Start lakás fog épülni. "A fejlesztők azt a kockázatot futják, hogy ha a támogatott vevői hitel kivezetésre kerül, akkor a 1,5 millió forint négyzetméter ár alatti új lakás piaci szegmensben a kereslet eltűnik" - tette hozzá a szakember.
Mint korábban megírtuk, új korszak kezdődhet az új lakások piacán egy jogszabálytervezet értelmében. Lehetővé tenné ugyanis, hogy a tervezőasztalon szereplő, még el sem készült új lakásokra is hitelt lehessen felvenni.
A várhatóan jövőre életbe lépő szabályozás lényege, hogy a földhivatal nemcsak a társasház előzetes alapítását rögzítheti, hanem technikai azonosítókat, virtuális helyrajzi számokat is kijelölhet az egyes lakásokhoz. Ennek köszönhetően már ezekre a lakásokra is bejegyezhető a jelzálogjog, vagyis hitelezhetővé válnak még azelőtt, mielőtt ténylegesen elkészülne az ingatlan.
Ennek kapcsán Kiss Gábor, a Metrodom műszaki igazgatója a Pénzcentrum kérdésére arról beszélt: a tervezettel a kormány a társasházi törvény módosításával hoz létre egy új jogot, aminek a neve "társasházi építmény jog".
Ez egy új lehetőség arra, hogy új építésű lakásoknál már az építés alatt meg lehessen kötni a hitelszerződést, jóval az átadás előtt. Az állam arra a helyzetre reagált, hogy az Otthon Strat programban nagy az érdeklődés elsősőrban a használt lakások iránt, de ahogy ezek között az elfogadható minőségű és rezsijű lakások száma csökken, úgy fordulnak a vevők az újépítésű, Otthon Start hitelnek megfelelő lakások felé. Az eddigi jogszabályi környezet és a gyakorlat alapján az új építésű lakások megvételekor először előszerződés került megkötésre és csak az átadáskor került aláírásra a végszerződés
- magyarázta Kiss Gábor.
Emlékeztetett: a banki jogszabályok és gyakorlat szerint csak végszerződéshez lehet jelzálogszerződést kötni így praktikusan csak akkor amikor elkészül az új lakás.
Most az Otthon Startos vevők szeretnék az új lakás vásárlásakor azt a pozíciót elérni, hogy az adásvételi szerződés aláírásakor (1-2 évvel a lakás átadás előtt) már biztosak legyenek abban, hogy a támogatott hitellel fizetik ki majd átadáskor a lakás vételárát. A vevők nem szeretnék azt a kockázatot felvállalni, hogy a támogatott kölcsön feltételei idővel megváltoznak vagy az egész programot törlik, ezért fontos számukra, hogy a lakás adásvételi szerződéssel egyidejűleg a hitelszerződést is meg tudják kötni. A társasházi építményi jog erre kínál megoldást, azzal, hogy kivitelezés közben ezzel a jogcímmel végleges adásvételi szerződést lehet kötni, ami a telek tulajdoni lapjára bejegyzésre kerül
- ismertette a műszaki igazgató. A bankok ehhez a joghoz tudnak kapcsolni jelzálog jogot, így nincsen akadálya az Otthon Start hitelszerződések kivitelezés közbeni megkötésének. Amikor az épület megkapja használatbavételi engedélyt és a földhivatal megnyitja az albetéteket, akkor a társasházi építmény jogok (már tulajdon jogként) és hozzá kapcsolt jelzálog jogok átjegyzésre kerülnek a megadott albetétekre.
Zöld az út az Otthon Start lakások előtt?
Összességében a szakember szerint a társasházi építményi jog biztonságos rendszert ad az új lakás vásárlóknak.
Arra számítunk, hogy vidéken és Budapest külső kerületeiben egyre több Otthon Start lakás épül. A fejlesztők azt a kockázatot futják, hogy ha a támogatott vevői hitel kivezetésre kerül, akkor a 1,5 millió forint négyzetméter ár alatti új lakás piaci szegmensben a kereslet eltűnik. Ugyanakkor bizakodásra ad okot, hogy a CSOK már 9 éve, a Babaváró már 6 éve töretlenül velünk van és a választási naptártól függetlenül hosszútávú programként fog működni az Otthon Start támogatási rendszere
- fogalmazott a Metrodom műszaki igazgatója.
A tervezet kapcsán Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője is arról beszélt korábban, hogy az áttörést hozhat az új lakások szegmensében:
Kiszélesítheti a potenciális vevői kört leginkább a saját célra vásárlókkal, mivel a befektetők már eddig is szívesen vásároltak tervasztal mellől új lakást. Emellett várhatóan növekedhet az Otthon Start Program keretében elérhető, államilag támogatott 3 százalékos kedvezményes lakáshitel feltételeinek megfelelő új lakások kínálata is
- mondta. Szerinte a lépés eredményeként hosszabb távon is kaphat lendületet az új lakások piaca, amire szükség is van a magyar lakásállomány megújulása szempontjából. Kiemelte azt is, hogy a társasházi építményi jog ugyanúgy lehetővé teszi az otthon start programnak megfelelő új lakások előzetes értékesítését, mint a 3%-os hitel feltételeit nem teljesítő prémium árazású ingatlanokét.
