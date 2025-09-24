Új híd épülhet Budapesten: itt lesz, ennyibe kerülhet a beruházás

A tervezett lakópark-beruházás egyik feltétele az új gyalogoshíd megépítése, amire most a beruházó rá is bólintott - írja a Telex.

A Fővárosi Közgyűlés ma tárgyalja a Waterfront Lofts óbudai ingatlanfejlesztés második ütemének átminősítési kérelmét, amely lehetővé tenné, hogy a korábban tervezett bevásárlóközpont helyett lakóépületek valósuljanak meg. A beruházás kapcsán Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom képviselője Facebook-oldalán számolt be a fejleményekről.

A Podmaniczky Mozgalom több közérdekű feltételt szabott a beruházás támogatásához. Ezek között szerepelt, hogy a fejlesztő finanszírozza egy villamosvonal tervezési költségeinek jelentős részét, korlátozza a parkolóhelyek számát, fejlessze a buszközlekedést, biztosítson bérlakásokat a fővárosnak, valamint építsen gyaloghidat Óbuda és az Óbudai-sziget között.

A befektetőcsoport kedden reagált is a felvetésekre, és bejelentette, hogy "példa nélküli, négymilliárd forint értékű kötelezettségvállalást" tesz a projekt részeként. A vállalások között szerepel az Óbudai-szigetre vezető gyaloghíd megépítése is, amelyre egymilliárd forintot különítenek el.

A fejlesztő közleményében kitért arra is, hogy a beruházás előző ütemében nem volt kötelezettségük a gyaloghíd megépítése, sőt, állításuk szerint hat évvel ezelőtt ők maguk kezdeményezték annak létesítését, azonban nem kapták meg a szükséges önkormányzati és tulajdonosi hozzájárulásokat.