Új híd épülhet Budapesten: itt lesz, ennyibe kerülhet a beruházás

A tervezett lakópark-beruházás egyik feltétele az új gyalogoshíd megépítése, amire most a beruházó rá is bólintott - írja a Telex.
A Fővárosi Közgyűlés ma tárgyalja a Waterfront Lofts óbudai ingatlanfejlesztés második ütemének átminősítési kérelmét, amely lehetővé tenné, hogy a korábban tervezett bevásárlóközpont helyett lakóépületek valósuljanak meg. A beruházás kapcsán Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom képviselője Facebook-oldalán számolt be a fejleményekről.
A Podmaniczky Mozgalom több közérdekű feltételt szabott a beruházás támogatásához. Ezek között szerepelt, hogy a fejlesztő finanszírozza egy villamosvonal tervezési költségeinek jelentős részét, korlátozza a parkolóhelyek számát, fejlessze a buszközlekedést, biztosítson bérlakásokat a fővárosnak, valamint építsen gyaloghidat Óbuda és az Óbudai-sziget között.
A befektetőcsoport kedden reagált is a felvetésekre, és bejelentette, hogy "példa nélküli, négymilliárd forint értékű kötelezettségvállalást" tesz a projekt részeként. A vállalások között szerepel az Óbudai-szigetre vezető gyaloghíd megépítése is, amelyre egymilliárd forintot különítenek el.
A fejlesztő közleményében kitért arra is, hogy a beruházás előző ütemében nem volt kötelezettségük a gyaloghíd megépítése, sőt, állításuk szerint hat évvel ezelőtt ők maguk kezdeményezték annak létesítését, azonban nem kapták meg a szükséges önkormányzati és tulajdonosi hozzájárulásokat.
Az alapbírság az építmény értékének akár 80%-át is elérheti, míg jogtalan vízhasználat esetén a büntetés mértéke akár 1 millió forint is lehet.
Ha most kezded az önálló életed, akár egy pezsgő vidéki nagyváros is lehet az új otthonod! Most kedvezményes bérlakásokat kínálnak fiataloknak, mutatjuk is a részleteket!
Az egyik ingatlanközvetítő legfrissebb elemzése szerint tavaly augusztushoz képest átlagosan harmadával csökkent az ingatlanok értékesítési ideje Magyarországon.
Szeptember első három hetében az Otthon Start Program hatására látványosan megnőtt az eladó lakóingatlanok száma az ingatlan.com adatai szerint.
Magyarország és 12 másik uniós ország továbbra is exportál olyan növényvédő szereket, amelyeket az EU-ban egészségügyi vagy környezetvédelmi okokból betiltottak.
Csaknem 180 ezer forintot spórolt a lakásfelújításon egy magyar házaspár csupán azzal, hogy az alapanyagokat Romániában vették meg.
Egyelőre nem tudni, mikor lesz kikapcsolási moratórium 2025-ben a téli időszakban, erről még nem döntött az MVM - közölte a Pénzcentrum kérdésére az állami rezsicég.
A Gellért fürdő október elsejétől átmenetileg bezár a felújítási munkálatok miatt, ami változásokat hoz a főváros többi gyógyfürdőjének működésében is.
Németország egyes részein 20 fokkal van hidegebb, mint itthon, de mi sem ússzuk már meg sokáig.
Nem enged a nyár, még szeptember végén is dőlnek a melegrekordok az országban.
A közhiedelemmel ellentétben Magyarországnak jelentős gázvagyona van, ám jelentős részben úgynevezett nem hagyományos mezőkön található.
Október 1-jétől jelentős változások lépnek életbe a hulladékgazdálkodásban, miután a MOHU módosította az általános szerződési feltételeit.
Már ma lehet számítani növekvő felhőkre az ország egyes részein, kedden és szerdán pedig egyre több helyen kell a lehűlés mellett csapadékra is számítani.
Idén nyáron változatlanul átlagosan 5,8%-os alku volt jellemző a lakáspiacon országosan – derül ki egy friss elemzésből.
A Cashtag legújabb adásában szakértőket kérdeztük arról, hogy az Otthon Start Program milyen hatással lesz az ingatlanpiacra.
A REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum konferencia záró panelbeszélgetése látványosan mutatta meg, hogyan fonódik össze technológia, stílus és bizalom az értékesítés új világában.
Az Otthon Start program bejelentése óta a legkisebb, 25 négyzetméter alatti lakások iránt is nagyot nőtt a kereslet
A kontinens nagyvárosaiban a lakosok jövedelmük felét költik lakbérre, a lakástulajdon megszerzése pedig sokak számára elérhetetlen álom.
