2025. szeptember 24. szerda Gellért, Mercédesz
22 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Új családi ház építése
Otthon

Új híd épülhet Budapesten: itt lesz, ennyibe kerülhet a beruházás

Pénzcentrum
2025. szeptember 24. 09:42

A tervezett lakópark-beruházás egyik feltétele az új gyalogoshíd megépítése, amire most a beruházó rá is bólintott - írja a Telex.

A Fővárosi Közgyűlés ma tárgyalja a Waterfront Lofts óbudai ingatlanfejlesztés második ütemének átminősítési kérelmét, amely lehetővé tenné, hogy a korábban tervezett bevásárlóközpont helyett lakóépületek valósuljanak meg. A beruházás kapcsán Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom képviselője Facebook-oldalán számolt be a fejleményekről.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Podmaniczky Mozgalom több közérdekű feltételt szabott a beruházás támogatásához. Ezek között szerepelt, hogy a fejlesztő finanszírozza egy villamosvonal tervezési költségeinek jelentős részét, korlátozza a parkolóhelyek számát, fejlessze a buszközlekedést, biztosítson bérlakásokat a fővárosnak, valamint építsen gyaloghidat Óbuda és az Óbudai-sziget között.

A befektetőcsoport kedden reagált is a felvetésekre, és bejelentette, hogy "példa nélküli, négymilliárd forint értékű kötelezettségvállalást" tesz a projekt részeként. A vállalások között szerepel az Óbudai-szigetre vezető gyaloghíd megépítése is, amelyre egymilliárd forintot különítenek el.

A fejlesztő közleményében kitért arra is, hogy a beruházás előző ütemében nem volt kötelezettségük a gyaloghíd megépítése, sőt, állításuk szerint hat évvel ezelőtt ők maguk kezdeményezték annak létesítését, azonban nem kapták meg a szükséges önkormányzati és tulajdonosi hozzájárulásokat.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #önkormányzat #Budapest #beruházás #óbuda #híd #lakópark #ingatlanfejlesztés #vitézy dávid

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:43
10:31
10:16
10:09
10:05
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 24.
Már 13 ezer magyar autóson kattant a bilincs: sokan nem is tudják, de ez ma már bűncselekmény
2025. szeptember 23.
Rengeteg magyar úszik a rezsiadósságban: kevesen tudják, hogy jogosultak erre a kedvezményre
2025. szeptember 24.
Zsákfaluba költöztek a budapesti művészvilágból: két család így épített új életet a Bakonyban
2025. szeptember 23.
Tízezer forintos bérlakásprogram indult vidéken: szorít az idő, ezeken a településeken lehet pályázni
2025. szeptember 23.
Itt a 2025-ös nagy téligumi teszt: tényleg megéri megvenni a noname, filléres kínai abroncsokat?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 24. szerda
Gellért, Mercédesz
39. hét
Ajánlatunk
  • Új korszakot indít a Lidl (x)

    Húsz év alatt a Lidl Magyarországon nemcsak piacvezető élelmiszerlánccá vált, hanem olyan közösségi szereplővé is

Otthon legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Jön az igazi hidegzuhany az Otthon Start kapcsán: váratlan vevők özönlöttek be a lakáspiacra
2
6 napja
Rengeteg magyar háztulaj kerítését ítélhetik bontásra: kevesen tudnak erről a szabályról, komoly pénzt fizethetnek
3
3 hete
Szintet lépett a trükközés: már nem is kertelnek, Otthon Start hitelre milliókkal drágábban adják a lakást
4
1 hete
Máris meglepő fordulatot hozott az Otthon Start: ezzel bizony sok magyar nem számolt
5
1 hete
Fájó milliókat bukott, aki így adott el lakást az utóbbi időben: rengetegen sétáltak bele a csapdába
PÉNZÜGYI KISOKOS
Bankközi Adós- és Hitelinformációs Rendszer (BAR)
Természetes személy abban az esetben kerülhet fel a BAR-ra, ha a lejárt tartozásának összege meghaladja a havi minimálbért és több mint 90 napig fennáll. Bankkártyabirtokosok is felkerülnek a listára, akik egy éven belül legalább három esetben megalapozatlanul reklamáltak, továbbá akik ellen bankkártyával összefüggő büntetőeljárás folyik, valamint azok a bankkártya- vagy csekk-birtokosok is, akik a szerződésben vállalt kötelezettségüknek hatvan napot meghaladóan, összességében pedig a minimálbér összegét meghaladóan nem tettek eleget. Továbbá aki a pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződés, hallgatói hitelszerződés megkötése során valótlan adatot közöl, hamis vagy hamisított okiratot használ, ha ez okirattal bizonyítható.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 24. 10:05
Zsákfaluba költöztek a budapesti művészvilágból: két család így épített új életet a Bakonyban
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 24. 07:04
Rendkívüli! Tényleg kivezetik a 3%-os Otthon Start hitelt a választások után? Megszólalt az államtitkár
Agrárszektor  |  2025. szeptember 24. 10:34
Tömegesen kell levágni itt az állatokat: már több száz gazdaság bezárt