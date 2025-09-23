Elképesztő jól jár, aki ilyen lakást adna el mostanában: pillanatok alatt elkapkodják, egymásra licitálnak a vevők

Az egyik ingatlanközvetítő legfrissebb elemzése szerint tavaly augusztushoz képest átlagosan harmadával csökkent az ingatlanok értékesítési ideje Magyarországon. A vidéki téglaépítésű lakások 4–5 hónapos értékesítési időszaka mára körülbelül 3 hónapra rövidült, míg a panelek 2–4 héttel gyorsabban kelnek el.

Az Otthon Start Program hatása már a program hivatalos indulása előtt, júniusban is látható volt: sok vevő az árak további emelkedésétől tartva igyekezett vásárolni. „Augusztusban a téglaingatlanok értékesítése már közel 50 nappal gyorsabb volt az előző évhez képest, a panelek esetében pedig 27 napos csökkenés mérhető” – mondta Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője.

A panelpiacon a gyorsulás mindenütt érezhető, de mértéke régiónként változik. Vidéken, a keleti régióban 93 napról 72 napra, nyugaton pedig 94 napról 84 napra csökkent az értékesítési idő. Budapesten látványosabb a változás: Pesten 78 napról 58 napra, Budán 95 napról 51 napra esett vissza az értékesítési idő, különösen a budai panelek váltak kiemelten keresetté.

A használt téglalakásoknál szintén jelentős a gyorsulás: vidéken keleten 138 napról 94 napra, nyugaton 142 napról 108 napra csökkent az értékesítési idő. Budapesten a belvárosban 126 napról 81 napra, Budán 122 napról 85 napra, Pesten pedig 117 napról 79 napra gyorsult az értékesítés, jelezve a fővárosi téglalakások erőteljes keresletét.

A vevők egyre inkább a felújított, jó energiahatékonyságú lakásokat részesítik előnyben, ezek gyorsabban cserélnek gazdát. A belvárosi piacon újra erősödik a rövid távú bérbeadás, míg a panelek iránti folyamatos kereslet a fiatal első lakásvásárlók jelenlétét mutatja. Emellett a területi különbségek mérséklődtek, így a régiók és városrészek közötti keresleti szakadék 2025-re jelentősen csökkent.

Címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA

