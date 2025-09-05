Augusztushoz képest szeptember első napjaiban közel 3 százalékkal kínálták drágábban a budapesti lakásokat.
Navracsics: tilos diszkriminálni, vizsgálják a beköltözést korlátozó önkormányzatokat
Július óta több önkormányzat élt a helyi önazonosság védelméről szóló törvény adta lehetőséggel, és időként vitatott rendeletekkel szabályozta a letelepedést. Rajkán például 1,5 millió forintos hozzájárulást kérnek a betelepülőktől, míg más településeken munkaviszonyhoz, nyelvtudáshoz vagy végzettséghez kötik a letelepedést. Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter az InfoRádióban azt mondta, egyelőre elenyésző a betelepülést korlátozó döntések száma.
Július elsején lépett életbe a helyi önazonosság védelméről szóló törvény, amely lehetőséget ad az önkormányzatoknak, hogy saját rendeletekben szabályozzák a betelepülést. Azóta 29 település hozott ilyen döntést – hívta fel a figyelmet Navracsics Tibor.
A szabályok településenként eltérőek: Rajkán 1,5 millió forintot kell fizetnie annak, aki letelepedne, Újlengyelben legalább egyéves munkaviszony, vállalkozói státusz vagy tanulói jogviszony a feltétel, míg Sátoraljaújhelyen magyar nyelvtudást, Taktaharkányban középfokú végzettséget várnak el.
Navracsics szerint a jogszabály célja, hogy a helyi közösségek jogállami keretek között reagálhassanak a betelepülésből adódó problémákra, például az infrastruktúra túlterheltségére. Hangsúlyozta: minden olyan rendelkezés, amely diszkriminatív elemet tartalmaz, ellentétes az alaptörvénnyel. A kormányhivatalok folyamatosan vizsgálják a rendeleteket, és ha szükséges, azok módosítását kérik.
A miniszter hozzátette, bár néhány szabályozás már uniós szempontból is kérdéseket vet fel, a gyakorlat idővel kiforrhat. Ha pedig egy rendelet nem állja ki a jogi próbát, az önkormányzatnak vissza kell vonnia, majd új, jogszerű szabályt alkotni.
Folyamatosan tolja ki a Magyar Posta a kézbesítési vállalásokat, már az elsőbbségi levelek sem biztos, hogy nagyon hamar odaérnek.
Az elektronikus ingatlan-nyilvántartás bevezetése évente milliós nagyságrendű eljárást érint.
Az elmúlt hónapban megduplázódott az érdeklődők száma.
Az elemzés közel 50 ezer, 2024–2025 között eladott lakás és ház adatait vizsgálta, ahol az eladók megadták a hirdetési árat.
Elindult a kormány új támogatott lakáshitele, amely fix 3%-os kamattal, akár 25 éves futamidőre is igényelhető.
Már kevesebb helyen van tömeges szúnyoginvázió, de még mindig nyolc megyében kell dolgozni ellenük.
Több mint tízezer ingatlan adásvétele történt meg augusztusban, és iszonyatosan pörögnek a jelzáloghitelek is.
Rajkán októbertől 1,5 millió forintot kell fizetnie annak, aki ingatlant szeretne vásárolni.
Augusztusban már több mint 2 millió valós felhasználó böngészte az egyik hazai ingatlanos cég kínálatát, az Otthon Start miatt hatalmas az érdeklődés.
Lehúzós szakik jelentek meg Magyarországon: százezreket számláznak a pártízezres munkákért, ez a trükk
Egyre több bejelentés érkezik a „méteráras” trükkel dolgozó duguláselhárítókról, akik néhány tízezer forintos munka helyett akár több százezer forintot is kiszámláznak.
Egy nógrádi önkormányzat úgy döntött, hogy aki ingatlant vásárol a faluban, annak a vételár 10 százalékát be kell fizetnie „betelepülési hozzájárulásként”.
Befutott a nagy Otthon Start ígéret: lesz Budapesten új lakás 1,5 millió forintos négyzetméteráron!?
ÉVOSZ-elnök: a magyar építőipar ma az ország bármely pontján, így Budapesten is képes új lakóingatlant létrehozni négyzetméterenként 800 ezer forintos áron.
Elindult az Otthon Start Programiroda internetes aloldala, amely a lakásfejlesztők számára nyújt tájékoztatást az elsőlakás-vásárlók igényeit célzó beruházásokkal kapcsolatban.
A nyári hőségriadók és a viharok minden évben emlékeztetnek arra, mennyire kiszámíthatatlanná vált az időjárás – és milyen veszélyt rejthet egy öreg fa a kertben.
További bizonytalanságot jelent, hogy a díjszámítás alapja végül az alacsonyabb kölcsönösszeg vagy a magasabb bejegyzett jelzálogérték lesz-e.
Otthon Start hitel: ingatlanközvetítők szerint augusztusban még alig nőtt az ár, de szeptembertől nagy változás jöhet! Részletek a legfrissebb felmérésből!
A Bankmonitor szakértői megkérdezték a bankokat, hogy mikor terveznek indulni az új 3 százalékos támogatott hitellel.
A kedvezményes állami hitelekre, így az Otthon Startra is más szabályok vonatkoznak, alacsonyabb díjat kell fizetni.
