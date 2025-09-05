2025. szeptember 5. péntek Viktor, Lőrinc
Szentlõrinckáta, 2016. március 4.A megyehatárt jelzõ tábla Szentlõrinckáta határában 2016. március 4-én. A község lakossága az önkormányzat kezdeményezésére március 6-án népszavazáson dönt arról, hogy a település Pest megye h
Navracsics: tilos diszkriminálni, vizsgálják a beköltözést korlátozó önkormányzatokat

Pénzcentrum
2025. szeptember 5. 17:06

Július óta több önkormányzat élt a helyi önazonosság védelméről szóló törvény adta lehetőséggel, és időként vitatott rendeletekkel szabályozta a letelepedést. Rajkán például 1,5 millió forintos hozzájárulást kérnek a betelepülőktől, míg más településeken munkaviszonyhoz, nyelvtudáshoz vagy végzettséghez kötik a letelepedést. Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter az InfoRádióban azt mondta, egyelőre elenyésző a betelepülést korlátozó döntések száma.

Július elsején lépett életbe a helyi önazonosság védelméről szóló törvény, amely lehetőséget ad az önkormányzatoknak, hogy saját rendeletekben szabályozzák a betelepülést. Azóta 29 település hozott ilyen döntést – hívta fel a figyelmet Navracsics Tibor.

A szabályok településenként eltérőek: Rajkán 1,5 millió forintot kell fizetnie annak, aki letelepedne, Újlengyelben legalább egyéves munkaviszony, vállalkozói státusz vagy tanulói jogviszony a feltétel, míg Sátoraljaújhelyen magyar nyelvtudást, Taktaharkányban középfokú végzettséget várnak el.

Navracsics szerint a jogszabály célja, hogy a helyi közösségek jogállami keretek között reagálhassanak a betelepülésből adódó problémákra, például az infrastruktúra túlterheltségére. Hangsúlyozta: minden olyan rendelkezés, amely diszkriminatív elemet tartalmaz, ellentétes az alaptörvénnyel. A kormányhivatalok folyamatosan vizsgálják a rendeleteket, és ha szükséges, azok módosítását kérik.

A miniszter hozzátette, bár néhány szabályozás már uniós szempontból is kérdéseket vet fel, a gyakorlat idővel kiforrhat. Ha pedig egy rendelet nem állja ki a jogi próbát, az önkormányzatnak vissza kell vonnia, majd új, jogszerű szabályt alkotni.
