2025. augusztus 11. hétfő Zsuzsanna, Tiborc, Lilian
31 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, Duna, rakpart
Otthon

Újabb szúnyoginvázió ütötte fel a fejét: mutatjuk hol kell vigyáznunk sötétedéskor

Pénzcentrum
2025. augusztus 11. 13:33

A Dunán levonult kisebb árhullám nyomán sok szúnyogtenyészőhely jött létre, amelyekben tömegesen fejlődnek az ártéri fajok egyedei. A katasztrófavédelem koordinálásával dolgozó szakemberek már a múlt héten biológiai módszerrel léptek fel a szúnyoglárvák ellen. Több tenyészőhely kezelése csak részlegesen történhetett meg, és a védett természeti területeken is csak korlátozottan lehet beavatkozni, így az érintett térségekben érezhetően erősödött a szúnyogártalom.

A következő napokban már a kifejlett szúnyogok ellen kell védekezni, a héten öt budapesti kerületben és hét vármegyében lesz szúnyoggyérítés. A szakemberek földi permetezéssel avatkoznak be a települések lakott területein, az esti, éjszakai órákban, platós gépjárműre rögzített berendezéssel dolgoznak. A permetszert nagyon kis mennyiségben – alig több mint fél liter hektáronként –, apró cseppekre porlasztva juttatják ki. A készítmény az alacsony dózisnak köszönhetően csak az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérűekre, így emberre, háziállatokra nem jelent veszélyt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A kifejlett szúnyogok elleni földi kémiai védekezés zajlik a héten több Duna menti területen, azaz a Szigetközben, Komárom térségében, Budapest érintett kerületeiben, valamint Dunaújváros és Szekszárd térségében. A korábbi esők miatt kialakult ártalom csökkentése érdekében Baranya vármegyében, Sopron térségében és a Sajó mentén lépnek fel a vérszívók ellen. A szúnyoggyérítés heti programja megtalálható a katasztrófavédelem honlapján.

Kapcsolódó cikkeink:

Jelenleg a Duna mentén az árterületekről érkezett szúnyogok felelnek a kialakult ártalomért, de sok faj számára a lakókörnyezetünkben létrejövő kisebb állóvizek jelentik az ideális élőhelyet.

A ház körül kialakult csípőszúnyog-tenyészőhelyek felszámolását a Nemzeti Népegészségügyi Központ által készített tájékoztató alapján magunk is elvégezhetjük, ezzel csökkentve a szúnyogártalmat.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #egészség #duna #szúnyog #szúnyogirtás #szúnyoginvázió #szúnyoggyérítés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:30
14:18
14:18
14:02
13:45
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 11.
Egyre többen intézik így a mindennapi bevásárlást: megéri, a diszkontoknál is olcsóbb?
2025. augusztus 11.
Brutális atomfegyverkezésben a világ: egyre nő az orosz és az amerikai arzenál, ebből baj lehet
2025. augusztus 11.
Vállalkozásod van? Így csökkentheted az áramköltségeket akár harmadával, beruházás nélkül
2025. augusztus 11.
Friss toplista: ezek most a legolcsóbb új autók Magyarországon, 6 milla alatt sokra ne számíts
2025. augusztus 11.
Itt az újabb budapesti lomtalanítás dátum: ez a kerület készülhet, szeptemberben viszik a lomot mind a 8 körzetben
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 11. hétfő
Zsuzsanna, Tiborc, Lilian
33. hét
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Szó szerint megfő Magyarország: itt az újabb hőségrekord, ezt nem fogjuk sokáig bírni
2
6 napja
Eladó Balogh Levente luxusvillája: ennyiért hirdeti fényűző otthonát a Szentkirályi-vezér
3
3 hete
Úszik az adósságban a magyar Opel király: töredékáron árverezik Ivanits József luxusvilláját
4
6 napja
Így használják ki az Otthon Start hitelt a legélelmesebbek: erre kevesen gondolnak csak
5
5 napja
Nagyon megjárta, aki ilyen lakást adna el: hiába az Otthon Start, ezek a kutyának sem kellenek
PÉNZÜGYI KISOKOS
Ingatlanközvetítő
Eladnád a lakásod vagy újat vennél? Egy jó ingatlanközvetítővel ezek az ügyletek gyorsabban is mehetnek. De érdemes jó szakembert keresni, aki nem csak egy idegenvezető a lakásokban, hanem professzionálisan használja az értékesítési csatornákat, kiváló pénzügyi és kommunikációs szakember, sőt, rendelkezik piac és helyismerettel is. Egyszóval, valódi tanácsadó.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 11. 13:01
Brutális atomfegyverkezésben a világ: egyre nő az orosz és az amerikai arzenál, ebből baj lehet
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 11. 12:44
Itt az újabb budapesti lomtalanítás dátum: ez a kerület készülhet, szeptemberben viszik a lomot mind a 8 körzetben
Agrárszektor  |  2025. augusztus 11. 13:32
Megszólalt a szakértő: versenyképesebb mezőgazdaság formálódik itthon