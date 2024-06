Ilyen házat vehetsz 1 euróért Szicíliában: a hülyének is megéri?!

Több mint 10 éve pörög már nagyon Olaszország elnéptelenedő településein az 1 eurós házak/lakások biznisze. Ám most egy magyar youtuber segítségével a festő Szicília közepén nézhettük meg, és élhettük át, milyen is egy kisebb városra bejárása, úgy hogy közben többedmagával vadászik az ember ilyen olyan áru ingatlanokra. Igaz, ezek között akadnak 19 millió forintosak, és 1 eurósok is. Zsákbamacskát persze senkisem árul, a 400 forintos ingatlanok meglehetősen ramaty állapotban vannak, azokat nagyon fel kellene újítani, ráadásul az itt bemutatott ingatlanok gyakorlatilag életveszélyesek voltak, bizonyos padlózatra a leszakadás veszély miatt rá sem lehetett lépni. Nehéz tehát ilyen terepen megtalálni az embernek a leendő álomotthonát vagy legalábbis a nyaralóját.

Időről időre, de akár úgy is írhatnánk, hogy folyamatosak azok az ingatlanhirdetések, amikben alaphelyzetben egy nagyon szép tájon, ám legtöbbször igen rozoga lakást, házat árulnak gyakorlatilag ingyen vagy pár száz forintért. Elsőre ez persze meredeken hangzik, főleg olyan ingatlanárak mellett, amiket itthon tapasztalunk, de képzeljük el, hogy egy festői olasz faluban vagy egy csendes spanyol településen lehetne egy ingatlanunk szinte fillérekért.

Nem csoda, hogy az „egy eurós házak” és hasonló ingatlankampányok az elmúlt években egyre nagyobb figyelmet kaptak Európa szerte. Az elnéptelenedő falvak és kisvárosok vezetései innovatív megoldásokat keresnek arra, hogyan tudnák visszahozni az életet ezekbe a közösségekbe. Az egyik ilyen megközelítés az, hogy szinte ingyen kínálják eladásra a romos állapotban lévő házakat, mindössze azzal a feltétellel, hogy a vásárló vállalja a felújítási munkálatok költségeit, és egy időre költözzön be az ingatlanba.

Az ilyen típusú ingatlanprogramok célja, hogy új lakókat vonzzanak a kihalófélben lévő településekre. Olaszország, amely e kezdeményezések éllovasa, számos elhagyott falura és kisvárosra hívta már fel így a figyelmet. És igen, ezek közül sok helyen lehet akár egy euróért is ingatlant vásárolni. A cél elsőre az, hogy az ingatlanok alapos felújítása élénkítse a helyi gazdaságot, a helyi munkaerő és az építőanyagok iránti kereslet növekedésen keresztül. Majd a beköltözés emelje a lakosszámot, amire idővel több szolgáltatás, pezsgő élet jutna.

De hogyan néz ki ez az egész a gyakorlatban?

Az #apakivan nevezetű youtuber egy friss videójában éppen azt mutatja be, hogy milyen is egy szervezett túra keretein belül igencsak kiürült, „a semmi közepén lévő”, de attól még látványos földrajzi adottságokkal bíró olasz településen 1 eurós lakások nyomába eredni. A helyszín ezúttal Mussomeli, Szicília, 1,5 órányi autóútra Palermótól.

A város lakosságszáma 2017-ben még 10700 fő volt, 2023-ra azonban ez 9900-ra apadt. A település 650 méter magasan fekszik, és azért több pontjából rendívül szép kilátás nyílik a környező dimbes-dombos vidékre. A nagyobb városokba azonban csak autóval vagy biciklivel lehet eljutni, tömegközlekedési lehetőség nem nagyon van, és a legközelebbi tengerpart sincs közel.

A magyar videós tehát ezúttal ebben a festői környezetben nézte meg, milyen lakások, milyen áron hirdetődnek itt meg. A videó összesen 11 ilyen olyan (általában rossz vagy nagyon rossz) állapotú házat mutat be. Ezek közül azonban csak kettő darab az, ami egy eurós vételárról indul. Miközben a legdrágább, és messze a legjobban kinéző, legjobb állapotban lévő ingatlan 48 ezer euróba, azaz jelenlegi árfolyamon mintegy 19 millió forintba kerül.

Érdemes kiemelni, hogy egy itthoni, 10 ezer fős város sztenderdjeihez képest Mussomeliben azért más állapotok uralkodnak. Sok épületbe nincs bevezetve a vezetékes vízhálózat, ezért a háztetőkön lévő víztartályokból lehet vizet fakasztani, amik gyakorta nem túl vastag, a házon kívül elhelyezett műanyag csövekből jutnak be az ingatlanba.

Azt is érdemes megemlíteni, hogy sok lakás nagyon szűk utcán helyezkedik el, van olyan is, amihez fel sem lehet menni teljesen kocsival, mert nagyon meredek lépcsők vezetnek fel hozzá. Messze nem ideális tehát mindenkinek a természeti adottság, még akkor sem, ha szép a hely. A házakról azt is érdemes elmondani, hogy inkább vertikálisan emelkednek, azaz viszonylag kis alapterületen, de akár 3+ emeletes lakások is vannak, meredek, szűk lépcsőkkel. De térjünk a tárgyra, mit tudnak az egy eurós ingatlanok?

1 euró egy lakásért… hülye, aki ott hagyja?

Erre a kérdésre a válasz röviden és tömören annyi, hogy nem. Egyáltalán nem hülye, sőt. A videóban bemutatott két 1 eurós ház gyakorlatilag egy romhalmaz putri. Lyukas falak, életveszélyes fapadló, amire rá sem lehet lépni bejáráskor, mert beszakadt. Minősítetetlen állapotú szaniterek, 1-2 ócska berendezés, kosz, omladozó falak. Tehát gyakorlatilag tényleg a helyrajzi szám megvásárlásóról van ezekben az esetekben szó, amire aztán sok tízezer eurót kellene költeni, hogy lakható legyen.

Fotó az egyik egy eurós lakás szobájáról; forrás: #apakivan Youtube csatorna

Ennek ellenére például az egyik egy eurós ház nem is kettő, de rögtön három emeletes, igaz bejáráskor csak a lakás mintegy 20 százalékát lehetett csekkolni, az emeltre ugyanis nem engedték fel az embereket. Túl veszélyes lett volna. A 11 lakásból egy 35 000 eurós (kb. 14 millió forint) és egy 48 000 eurós lakás tűnt ki, a többi a videós szerint vagy „rablás” vagy „esik szét” kategória volt. Ennek ellenére a bejárócsoportból ezen a túrán is voltak olyanok, akik valamelyik lakást megvásárolták.

Lehet, hogy éppen valamelyik egy eurós lakást? Elképzelhető, ezt nem tudjuk. Maga a videó viszont rendkívül szemléletesen mutatja be, hogy milyen úgymond a „nem kimondott valóság” az egy eurós ingatlanok mögött. Persze egyáltalán nem biztos, hogy minden egy eurós lakás ennyire szörnyű állapotban legyen, de azért valószínű, hogy egy fain kis pecót senkinek nem fognak odaadni 400 forintért, vagy maximum olyan helyen, ahol aztán tényleg semmi és senki sincsen, de valószínűleg még ott sem.

Hogy meg kell-e ezen lepődni? Nem igazán. Ezeknek a projekteknek ugyanis pont az a lényege, hogy gyakorlatilag egy helyrajzi számra valaki, akinek annyira megtetszik egy adott város miliője gyakorlatilag felépítsen egy új lakást. És ha ezt viszonylag jó pénzből meg tudja úszni, akkor bőven megérheti így is a dolog. De az biztos, hogy ezeket nem kis munka végig csinálni, és azért tőke is kell hozzá. Az viszont durva, hogy bár nem a legjobb lakásokat, de 6-8 millió forintért is lehet venni Szicíliában ingatlan, ami lehet hogy még így is jobb spot, mint mondjuk Nógrád, Békés vagy Heves megye. Igazából kinek, mi.

Mindig is voltak 1 eurós házak

Maga a téma persze nem újdonság, ahogy a bevezetőnkben is írtuk, Olaszország meglehetősen élen jár ezen a területen, de azért vannak más országok is, akik próbálkoznak ezzel. Tavasszal például arról számoltunk be, hogy mindössze 1 euróért kínálnak eladásra egy felújítandó ingatlant a franciaországi Saint-Amand-Montrond kisvárosban. Viszont a helyi önkormányzat számításai szerint a felújítás forintban akár 50 millióba is kerülhet, ami azért nagyon nem kevés pénz.

Az olaszországi 1 eurós őrület azonban nem most, hanem 2011-ben kezdődött egy Gangi nevű kis faluval, amit aztán számtalan más település követett. Ilyen volt többek között Maenza, Szardínia vagy ahogy éppen most látjuk, Szicília. De hasonló eredetű betelepítési kísérletek vannak Kanadában és a skót szigeteken is.

Az egy eurós vételár tehát nagyon jól hangzik, és tényleg izgalmas vállalkozás lehet belevágni egy ilyen kalandba. Ehhez viszont ilyen ember, és nem utolsó sorban tőke kell. Mindenki figyelembe kell tehát venni a vállalkozás árnyoldalát is. A kedvező árért cserébe jelentős felújítási kötelezettségek várnak a vásárlókra, amelyek költségei gyakran meghaladják az eredeti becsléseket.

Az ingatlanok sokszor elhanyagolt állapotban vannak, és a renoválási munkák, az engedélyeztetés és a jogi kihívások komoly anyagi és időbeli ráfordítást igényelnek. Ezen túlmenően, a kulturális és nyelvi különbségek, valamint a vidéki infrastruktúra és szolgáltatások hiánya további nehézségeket jelenthetnek, különösen azok számára, akik városi környezetből érkeznek és nem ismerik a helyi viszonyokat.

A döntés meghozatalakor érdemes tehát alaposan mérlegelni a felmerülő kihívásokat és előnyöket. Az ingyen vagy olcsón kínált ingatlanok valóban lehetőséget nyújtanak egyedi és autentikus lakókörnyezet kialakítására, de mindez valóban erős elköteleződést igényel. A leendő vásárlóknak így mindenképp számolniuk kell a felújítás költségeivel, a helyi jogszabályok betartásával és a beilleszkedés kihívásaival is, mielőtt egy ilyesféle kalandba.