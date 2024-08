Válogatott veszélyek lesnek a magyarokra éjjel ezeken az utakon: mutatjuk, hogy ne légy áldozat

Hamarosan vége a nyárnak, a nap már este fél 8 körül lenyugszik, ősszel pedig ennél is hamarabb sötétedik majd. A sötét utcán hazafelé sokakat foghat el félelemérzet, ezért érdemes erre is felkészülni az elkövetkező átmeneti időszakban. Magyarországon viszonylag nagy a lakosok biztonságérzete, ha éjszaka egyedül az utcán sétálnak, egy 100-as skálán közel 62-es. Európán belül eszerint a 16. helyen állunk egy 2024-es összesítés alapján. A szomszédos országok többnyire ennél is jobban teljesítenek, Horvátország és Szlovénia a lista élén állnak és Szlovákia, Szerbia, valamint Ausztria is előttünk van biztonságérzetet tekintve, Románia van csak mögöttünk. Ugyanakkor a lista legalján találhatjuk Franciaországot, Belgiumot, Belaruszt, az Egyesült Királyságot, valamint Svédországot.

A Numbeo folyamatosan monitorozza, hogy a világ országaiban milyenek a bűnözési mutatók. Ennek egyik komponense, hogy mennyire érzik magukat az adott ország lakosai biztonságban, ha az utcán egyedül sétálnak éjjel, illetve napközben. Ezt a válaszadók egy 0-tól 100-ig terjedő skálán pontozhatják, és az összesített válaszok átlaga fejezi ki, hogy az adott országban mekkora a lakosság biztonságérzete. Az Adventourely nemrég összegyűjtötte, hogy Európában az egyes országok milyen eredményt értek el. A rangsort Horvátország vezeti, ahol 100-ből 75-ös a a biztonságosság szintje.

Magyarországon 62/100 pontot adtak a biztonságra, ezzel az európai lista első harmadában foglalunk helyet, bár a régiónkban minden ország előzi hazánkat - Romániát kivéve. A lista végén pedig olyan országokat találunk, mint Franciaország vagy Belgium, ahol ez a mutató 35-41 pontos:

Ha pedig a térképet nézzük, akkor az derül ki, hogy a Közép-Európai régió különösen biztonságos. Érdekes, hogy Észak-Európában a dánok, finnek között nagy az aránya azoknak, akik nem félnek az utcán egyedül éjjel, a svédeknél viszont jóval alacsonyabb az arány. Nyugat-Európában sem túl kedvező a helyzet, Svájc és Hollandia jobb, Franciaország, az Egyesült Királyság, Írország, Belgium rosszabb helyzetben vannak.

Nem mindegy, hogy Budapest vagy vidék

Természetesen területileg óriási különbségek lehetnek abban, hogy valaki biztonságban érzi-e magát, ha egyedül sétál éjszaka. Más a biztonságérzet nagyvárosban, kisvárosban és faluban és más lehet az egyes régiókban, megyékben is. Sőt, életkortól, nemtől, fizikumtól, személyiségtől is függhet, hogy valaki fél, vagy sem.

Ahogy azt tavasszal lapunk megvizsgálta, évről évre változhat, hol mennyire harapóznak el a bűncselekmények. Miközben Nógrád vármegyében több bűncselekmény-típusnak is durván visszaesett a száma 2023-ban 2022-höz képest, addig például Hajdú-Bihar vármegyében kilőtt a lopások és az ittas vezetéses esetek száma. Országosan is 6 százalékkal több bűncselekményt követtek el tavaly, mint tavalyelőtt. Érdekes lehet, hogy Budapest - melyet sokan nem tartanak biztonságosnak, mivel nagyváros - az országos átlag alatt maradt: a fővárosban az összes elkövetett bűncselekmény száma 2 százalékkal emelkedett 2023-ban.

Az is kiderült a friss adatokból, hogy a 2023-as év meglehetősen bűnös évnek számított Magyarországon, 2018 óta nem regisztráltak ugyanis annyira sok bűncselekményt. Bár a durvább bűncselekmények száma - mint pl. az emberölés -, visszaesett, de a csalások és a lopások száma az egekbe szökött. Erről részletesen ebben a cikkben írtunk:

Az pedig csak egy tényező, hogy az ember hol él. Ahhoz, hogy biztonságban érezhessük magunkat, ha egyedül kell éjjel hazamennünk, sok együttes körülménynek kell kedvezőnek lennie.

Hogyan érezd magad biztonságban az utcán egyedül éjjel?

Először is fontos leszögezni, hogy a biztonságérzet hiánya nemcsak abból adódhat, hogy az embernek zűrös környéken kell átvágnia hazafelé menet. Ha valaki nem érzi biztonságban magát éjjel, az azért is lehet, mert pl. túl sötét az utca, amelyen átvág, vagy veszélyes ott közlekedni. Erre csak ráerősíthet, hogy a fény hiánya miatt a bűnelkövetéstől is jobban tarthat az ember.

Érdemes tehát először is arra ügyelnünk, hogy jól láthatóak legyünk a sötét utcán is, illetve mi is jól lássunk. Hogyha tudjuk előre, merre visz az utunk, készüljünk fel: viseljünk jól látható ruházatot, lássuk el ruhánkat láthatósági csíkokkal. Ha nagyon sötét van, vigyünk magunkkal elemlámpát, illetve feltöltött telefonnal szerelkezzünk fel.

Érdemes továbbá, ha már a ruházat szóba került, nem szemünkbe húzott sapkával, kapucnival, óriási sálba burkolózva, fülünkben zenét üvöltetve sétálni éjjel az utcán. Ahhoz, hogy nagyobb biztonságban legyünk, az érzékszerveinket összpontosítsuk az útra és a környezetre, ne nehezítsük meg, hogy látásunk, hallásunk segítségünkre legyen, ha baj történne. Ne bújjunk bele a telefonunkba sem. Van, akinek fokozza a biztonságérzetét egy nagy sál, van a füles, miközben egyáltalán nem hasznos ilyen esetben, ezért próbáljuk meg ezeket elengedni.

Sokan, ha félnek éjjel az utcán, útközben felhívják egy barátjukat, és addig beszélgetnek, amíg haza nem érnek. Ez a módszer biztonságérzetet ad a támadások ellen, közszemlére tenni a mobilunkat viszont nem szerencsés: lehet hogy épp ez ad majd apropót a lopásra. Ha pedig fülesen át beszélünk, az egyik fülünket legalább érdemes szabadon hagyni a fent említett okokból.

Nagyon fontos az is, hogy lehetőleg válasszuk az ismert, veszélytelen útvonalat. Ha ismeretlen helyre tartunk vagy ismeretlen helyről jövünk, akkor is nézzük meg előre az utat. A térkép alkalmazásokban sokszor már az utcakép alapján meg lehet ítélni, milyen a környék. Lehetőleg válasszunk ismert utat és éjjel ne kalandozzunk. Kerüljük a rövidítéseket, kerülőutakat sötét parkokon, szűk utcákon át. Ha ismerjük az útvonalat, a biztonságérzetünk is jobb lesz.

Vannak bizonyos önvédelmi eszközök, amelyeket támadás esetén bevethetünk. Ilyen például a gázspray, melyet önvédelmi boltokban bárki megvásárolhat. Ez nem tévesztendő össze a paprikasprayvel, ami kapszaicin hatóanyagú, és tilos a használata. Ha önvédelmi sprayt hord magánál, mindenképpen győződjön meg, hogy legális, mielőtt használná, nehogy saját magát keverje bajba. Sajnos sok esetben azonban az a tapasztalat, hogy a gázspray éles helyzetben nem segítség, mert mire előkotorja az ember a táskájából, már esélye sincs védekezni. Van, akinek pedig alapból nincs bátorsága sem védekezni, egyszerűen lefagy, ha támadás éri.

Ezért önmagában bármilyen önvédelmi eszköznél hasznosabb lehet egy önvédelmi tanfolyam, ha valaki úgy érzi, nem tudna kezelni egy ilyen szituációt. Az önvédelmi tanfolyamokon nem csak fizikai védekezési technikákat gyakorolnak a résztvevők, hanem azt is, hogy ne fagyjunk le éles helyzetben. Aki folyamatosan fél egyedül az utcán, annak az önbizalmára is jó hatással lehet egy ilyen tanfolyam, amely megmutathatja, hogy lenne nem tökéletes tehetetlen, ha megtámadják.

Érdemes tudni, hogy léteznek különböző applikációk is, általában operációs rendszertől függően, melyek vész esetén segíthetnek. Ezek afféle "pánik"-alkalmazások, többnyire van beépített pánikgomb, amely megosztja a készülékünk pontos helyzetét a hatósággal, értesítendő személyekkel. Vannak olyan appok is, melyek kifejezetten nőknek vagy gyermekeknek készülnek. Utóbbira jó példa az UNICEF Magyarország HelpAPP nevű telefonos alkalmazása.

Fontos tanács, hogy az ember tanuljon meg bízni az ösztöneiben. Ha úgy érezzük, valami nem stimmel, hirtelen félelem fog el bennünket, akkor jobb, ha komolyan vesszük a jeleket. Ha ilyen érzésünk van, igyekezzünk minél előbb menekülőutat találni: sétáljunk vissza, amerről jöttünk, keressünk nyilvánosabb teret, ahol más emberek is vannak.

Akinek az életében pedig nem csak esetlegesen, hanem folyamatosan jelen van a félelem, mert olyan helyen él, és nem tudja elkerülni az éjszakai utakat: érdemes változtatni ezen. Akár a lakóhelyen, akár az okokon, amiért késő este kell az utcán sétálnunk. A mindennapos félelem, szorongás attól, hogy baj történik, nem csak egyszerű kellemetlenség, hanem nagy rombolást tud végezni a mentális egészségben, amellyel ha nem foglalkozunk, a fizikai egészséget is kikezdi. Tegyük mérlegre, megéri-e kitenni magunkat veszélynek, vagy az állandó félelemnek, szorongásnak.