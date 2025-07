Elképesztő, mi folyik a hazai ingatlanpiacon: ilyet már rég nem láttunk

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Júniusi adatok szerint a hazai lakáspiac továbbra is élénk: országosan közel 10 ezer ingatlan cserélt gazdát, míg az első féléves tranzakciószám meghaladta a 63 ezret. A hitelpiacon is folytatódik a bővülés, a lakáscélú hitelezés volumene 23%-kal emelkedett egy év alatt. Budapesten kiugró árnövekedés és befektetői aktivitás jellemzi a piacot, különösen a XIII. kerületben és az új építésű szegmensben, ahol már 3,1 millió forintos négyzetméterárat is mértek.

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK