Ezt sokan nem tudják a klímákról: ha így használod a hőségben, komoly betegséget szedhetsz össze

A nyári hőségben sokan hajlamosak túlhűteni otthonukat, pedig ez egészségügyi kockázatokkal járhat. Az ideális beltéri hőmérséklet 25–26 °C, ennél alacsonyabb beállítás nemcsak felesleges, de meg is betegíthet. A tudatos klímahasználat nemcsak komfortosabbá, hanem biztonságosabbá is teszi a nyári napokat.

Hétfőtől fokozatosan erősödő hőség várható, a hét második felében akár 40 fokos csúcshőmérséklettel, ami miatt másodfokú hőségriasztást rendeltek el.

Ilyenkor sokan hajlamosak arra, hogy a légkondicionálót túl alacsony hőmérsékletre állítsák, pedig a szakemberek szerint az optimális benti hőmérséklet 25–26 °C körül van. Ez a hőmérséklet már elég ahhoz, hogy komfortosan érezzük magunkat, miközben a szervezetünket sem terheli meg a túl nagy hőmérséklet-különbség. Fontos tudni, hogy a kinti és benti hőmérséklet között legfeljebb 6–8 °C eltérés javasolt, hogy elkerüljük a hirtelen lehűléssel járó kellemetlenségeket.

A túlzott hűtés nemcsak kényelmetlen lehet, hanem komoly egészségügyi problémákat is okozhat. A túl hideg levegő kiszáríthatja a légutakat, ami torokkaparást, köhögést, fejfájást vagy akár hörghurutot is kiválthat. A hirtelen hőmérsékletváltozás ráadásul megterhelheti a keringési rendszert, különösen idősek és szívbetegek esetében. A folyamatos huzat vagy a közvetlen hideglevegő-áram is izomfájdalmat, ízületi panaszokat okozhat.

Sokan nem is gondolnak arra, hogy a nyári „megfázások” többsége valójában a nem megfelelően használt klímaberendezések miatt alakul ki.

Amikor az ember izzadtan belép egy túlhűtött helyiségbe, a szervezet hirtelen lehűl, és ez gyengíti az immunrendszert.

Így könnyebben támadnak meg minket baktériumok, vírusok, és akár tüdőgyulladás is kialakulhat. Érdemes kerülni azt is, hogy alvás közben túl alacsonyra állítsuk a hőmérsékletet – éjszaka 26–27 °C is elegendő lehet.

A légkondicionáló akkor működik hatékonyan, ha nem terheljük túl. Ha folyamatosan a maximumon próbáljuk hűteni vele a lakást, az nemcsak a villanyszámlát növeli, hanem a készülék élettartamát is csökkenti.

Emellett a karbantartás elhanyagolása – például a szűrők ritka tisztítása – szintén növeli a légúti megbetegedések kockázatát. Érdemes tehát a klímát rendszeresen ellenőriztetni, és mérsékelt beállításokat használni.

A nyári hőség elviselhetőbbé tétele érdekében elég, ha kellemes, de nem hideg levegőt biztosítunk otthon. A megfelelő hőmérséklet mellett figyeljünk a páratartalomra is – az ideális 40–60% közötti –, és használjunk ventilátort is, ami segít a levegő egyenletesebb eloszlatásában.