Veszélyes pókok Magyarországon: több új pókfaj jelent meg, ezektől érdemes óvakodni

Bár Magyarország a pókok világát tekintve messze nem tartozik az olyan veszélyes térségek közé, mint Afrika vagy Ausztrália, itthon is találkozhatunk olyan pókfajokkal, amelyek igen kellemetlen meglepetéseket tudnak okozni. Igaz, kevesen vannak, de veszélyes pókok Magyarországon is élnek: nézzük, melyek a mérges pókok Magyarországon is előforduló képviselői. Melyik a legnagyobb pók Magyarországon, milyen új pókfajok terjednek?

Cikkünkben összegyűjtöttük, melyek azok a veszélyes pókok Magyarországon, amelyek csípésének akár komoly következményei is lehetnek. Két új pókfaj Magyarországon történő megjelenése szintén nagy jelentőséggel bír: ezek a fájdalmas csípésű sárga dajkapók és a veszélytelen, viszont annál különlegesebb kinézetű bikapók. Nézzük, mi mindent érdemes tudni az új magyar pókok kapcsán, melyek azok a mérges pókok Magyarországon, akikkel nem éri meg ujjat húzni!

Pókok Magyarországon: mennyire veszélyesek a magyar pókok?

A pókok világszerte az egészséges ökoszisztéma részét képezik: ezek a pókszabású ízeltlábúak ragadozó életmódot folytatnak, hálójukban várakozva vagy lerohanás útján ejtik el áldozataikat. A pókok Magyarországon egzotikus társaikhoz hasonlóan a pókméreg bejuttatásával bénítják meg zsákmányukat, hogy azokat harcképtelenné téve elfogyaszthassák őket. Pókokkal még a legtisztább háztartásokban is találkozhatunk, azonban a legtöbb esetben semmi okunk az aggodalomra, ugyanis

a magyar pókok többsége teljesen veszélytelen az emberre nézve.

A pókok Magyarországon is képesek arra – szájszervük adottságának köszönhetően -, hogy megcsípjenek bennünket, azonban a darazsakkal ellentétben a magyarországi pókok egyáltalán nem agresszívak, teljesen felesleges bántani, elpusztítani őket. Pókcsípéssel (pontosabban pókharapással) leggyakrabban akkor találkozhatunk, ha véletlenül rájuk ülünk, vagy ha éjszakai forgolódásunk közben megnyomjuk őket. A pók ilyenkor önvédelemből mar, a tévhitekkel ellentétben esze ágában sincs táplálkozni az emberi vérből.

Mérges pókok Magyarországon: milyen csípős pókokkal találkozhatunk otthon?

Bár Magyarországon több mint 800 pókfaj él, otthonainkban a leggyakrabban a teljesen ártalmatlan kaszáspókkal találkozhatunk. A kaszáspók szájszerve olyan aprócska, hogy át sem tudja harapni az emberi bőrt, azaz ez a magyar pókfaj fizikailag képtelen arra, hogy bántson minket. Őket leszámítva gyakran találkozhatunk a magyar pókok közül odabent a házi zugpókkal is, ritkábban keresztespók félék (közéjük tartozik az ijesztő megjelenésű, de szintén veszélytelen csípésű darázspók is), dajkapókok, farkaspókok is bejuthatnak a lakásba – utóbbi magyar pókfajok már képesek megcsípni minket, azonban tőlük sem kell tartani.

A termetesebb, valóban mérges pókok Magyarországon az otthonainkban rendkívül ritkán mutatkoznak, azonban még az ő mérgük sem halálos ránk nézve.

Mik a pókcsípés tünetei? A pókcsípés kisebb-nagyobb kiterjedésű bőrpírral jár, amelyet hosszan tartó égő, viszkető érzés kísér. A pókok jellemzően egy darab csípést hagynak maguk után, melynek helyén általában 1-2 centiméteres duzzanat található, középen két, egymáshoz közeli aprócska pontot keressünk a bőrünkön, a pók harapása nyomán. A pókcsípés nem okoz olyan anafilaxiás reakciót, mint a méhek, darazsak csípése , azonban ritkán felléphetnek allergiaszerű tünetek (pl. izzadás, szédülés, szapora szívverés) és kialakulhat orbánc, gennyesedés is – utóbbi esetekben mindenképp forduljunk orvoshoz!

Veszélyes pókok Magyarországon: vigyázz velük, ne bolygasd őket!

Mielőtt belefognánk a magyar pókfajok ismertetésébe, hangsúlyozzuk: a veszélyes pókok Magyarországon kevesen vannak (mindössze három veszélyes magyar pók létezik), amelyekkel szinte kizárólag a természetben találkozhatunk! Az olyan mérges pókok Magyarországon, mint a szongáriai cselőpók vagy a mérges dajkapók, még az erdőkben, mezőkön is csak a legnagyobb szerencsével kaphatók lencsevégre!

Mérges dajkapók (Cheiracanthium punctorium)

Mérges dajkapók: a legveszélyesebb pók Magyarországon

A legmérgesebb pók Magyarországon nem más, mint – ahogy erről a neve is árulkodik - a mérges dajkapók, hazánk második legnagyobb pókfaja, egyben a dajkapókok családjának legnagyobb testű képviselője. A nyílt, füves vagy bokros területeket kedveli, gyakori lakója a meleg, száraz réteknek, magas gyepeknek. A nőstény egyedek gyakran a pázsitfűfélék virágzatában készítik el oldalra görbített, harangra emlékeztető lakószövedékeiket, amelyeket agresszívan védelmeznek is – innen indulnak vadászni éjszaka.

A nőstények sárgás színű teste 1,5-2 cm, lábaikkal együtt nagyjából 4-6 cm nagyságúak (a hím dajkapókok ennék kisebbek) és könnyen felismerhetők hatalmas, rozsdabarna rágóikról. A pókok onnan kapták a nevüket, hogy a nőstény dajkapókok szövedékeikben „dajkálják” tojásaikat a kicsik kirajzásáig, majd elpusztulnak.

Még a mérges dajkapók csípése sem halálos, viszont a lódarázs szúrásának az erejével ér fel, és igen fájdalmas helyi reakciókat okozhat. Mindez akár órákig tartó végtagzsibbadással, émelygéssel, enyhébb lázzal járhat.

Szongáriai cselőpók (Lycosa singoriensis)

Szongáriai cselőpók: a legnagyobb pók Magyarországon

A legnagyobb pókfaj Magyarországon a farkaspókfélék családjába tartozó szongáriai cselőpók, amit „magyar madárpóknak” is neveznek. A nőstények testhossza 4-4,5 cm, lábaik fesztávolságával együtt viszont meghaladhatják akár a 10 cm-t is. Az óriási magyar pókok hím egyedei ennél jelentősen kisebbek, testhosszuk mindössze 2-2,5 cm. Világos- vagy sötétbarna csáprágóik figyelemfelkeltően nagyok, maga a pók egyszerű szürkésbarna színű, ritkábban narancsbarna árnyalatban is fellelhető (rágói is lehetnek narancssárgák), tora márványos mintázatú, a potrohán harántvonalas rajzolatok találhatók, lábai szőrösek.

A természetben méretük ellenére is nehezen fellehető fajról van szó, ami leginkább a szikes pusztákat, a kötött homoktalajokat kedveli, éppen ezért az Alföld szikes, homokos vidékein, tipikusan a Kiskunságban, Hortobágyon kell keresnünk - az emberi otthonokban extrém ritkán találkozhatunk vele. Függőleges nyílású járatai akár 30-40 cm mélyek is lehetnek, innen indulnak vadászkörútjaikra; éjjel és nappal is aktívak.

A legnagyobb pók Magyarországon, a szongáriai cselőpók csípésének az ereje szintén a lódarázs szúrásával vetekedhet, azonban hangsúlyozzuk: az emberre nézve egyáltalán nem támadékony magyar pókról van szó.

Pokoli cselőpók (Geolycosa vultuosa)

Pokoli cselőpók: gyakori, veszélyes magyar pókfaj

Brutális méretű rokonaiknál jóval gyakoribb veszélyes pókok Magyarországon a pokoli cselőpókok, akik nem csak a vad természetben, hanem akár a városi parkokban is megtelepedhetnek. A pokoli cselőpók is a farkaspókfélék közé tartozik, nevét hosszan tartó, „pokolian” erős marásáról kapta – azonban az ő marása sem jelent életveszélyt. A többi farkaspókféléhez hasonlóan nem hálószövő, hanem üregből vadászó életmódot folytat, ivadékait utótestén hordozva védelmezi.

A hím pókok 11-18 mm, a nőstények 13-23 mm testhosszúak, szürkésbarna színűek, azonban hatalmas csáprágói narancssárgák, alul fekete folttal; lábízeik szintén narancssárgásak. Ezek a mérges pókok Magyarországon bár gyakoriak, ránk nézve nem agresszívak, zsákmányállataik tipikusan kisebb, vagy akár nagyobb testű rovarok.

A szongáriai cselőpók és a pokoli cselőpók egyaránt védettek: természetvédelmi értékük 5 000 Ft.

Sárga dajkapók (Cheiracanthium mildei)

Új pókfaj Magyarországon: rohamosan terjed a sárga dajkapók

Az elmúlt hetekben rengeteg rémhír kapott szárnyra az új pók Magyarországon történő megjelenéséről, azonban ezek az élőlények nem most özönlötték el az országot. A sárga dajkapók valóban egy nem őshonos, új pókfaj Magyarországon, elterjedését a pókok behurcolásának, illetve a klímaváltozásnak tulajdonítják (korábban a ritka invazív fajok közé tartozott). Ezt az „új” pókot könnyű felismerni jellegzetes, sárgás színéről és sötét rágóiról, lábának végeiről.

A sárga dajkapók nőstényei szintén lakószövedékeket készítenek, melyekben tojásaikat őrzik, ezeket agresszívan védelmezik. A mérges dajkapókkal ellentétben ez a magyar pókfaj a lakásban is előfordul (kedveli az urbanizált területeket), és bár közel sem olyan veszélyes, mint a fenti mérges pókok Magyarországon, csípése kellemetlen, fájdalmas lehet. Valójában azonban tőle sem kell különösebben tartani, mert semmivel sem veszélyesebb bármelyik másik, a lakásba tévedő pókfajtánál – kivéve, ha allergiás jellegű tüneteket produkálunk. Utóbbi esetben irány az orvosi rendelő!

Deres bikapók (Eresus hermani)

Egy másik új pók Magyarországon: deres bikapók

A legkülönlegesebb magyar pókok közé tartoznak a bikapókok, amelyek kapcsán nemrégiben hatalmas felfedezést tett az Aggteleki Nemzeti Park. Sokáig úgy hitték, hogy Magyarországon csupán egyetlen bikapókfaj él, ám a közelmúlt kutatásai három különálló fajt azonosítottak (korábban csak a sárgafejű bikapók jelenlétét dokumentálták). Az új pókfaj Magyarországon nem más, mint a deres bikapók, amelyet leginkább a hím egyedek élénkpiros, négy fekete ponttal díszített potroháról tudunk felismerni (a hím 8-11 mm hosszú, az egyszerű, szürke nőstény pedig 10-16 mm). Az új pók Magyarországon máris védett: természetvédelmi értéke 5 000 Ft.

A bikapókok rendkívül igényesek élőhelyükkel szemben: kizárólag meleg, száraz klímájú, speciális talajszerkezetű és növényzetű területeken képesek megélni. Hazánkban is csak elszórt, foltszerű elterjedés jellemzi őket, tipikusan a középhegységekben, dombvidékeken és az Alföld egyes részein fordulnak elő. A deres bikapók is képes megcsípni bennünket, ha véletlenül megfogjuk - mindez kellemetlen fájdalommal jár, azonban hangsúlyozzuk: ez a faj sem agresszív és rendkívül kicsi az esélye, hogy a szabadban találkozzunk vele.