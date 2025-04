Új bikapókfaj okozott nagy meglepetést: a magyarok kedvelt kiránulóhelyén bukkant fel

Ritka természeti felfedezést tett az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósága: a park működési területén először bukkant fel a deres bikapók (Eresus hermani), egy viszonylag újonnan leírt faj. Az eddig nem ismert előfordulást a boldogkőváraljai Vár-hegyen dokumentálták április második hetében - tették közzé saját Facebook-oldalukon.

A hazai természetvédelem szempontjából figyelemre méltó hír azért is különleges, mert a bikapókokkal kapcsolatos rendszertani ismereteink csak az utóbbi időszakban váltak pontosabbá. Sokáig úgy hitték, hogy Magyarországon csupán egyetlen bikapókfaj él, ám a közelmúlt kutatásai három különálló fajt azonosítottak. Az Aggteleki Nemzeti Park területén eddig csupán a sárgafejű bikapók (Eresus moravicus) jelenlétét dokumentálták - írták a Facebook-oldalon.

A most azonosított deres bikapók különlegessége, hogy hímjei már március-áprilisban megfigyelhetők, a példány is ebben az időszakban került elő. Érdekesség még, hogy eddig főként mésztufa alapkőzetű élőhelyekről ismerték a fajt, ezért is számít meglepőnek, hogy ezúttal andezittufás környezetben, a Vár-hegy térségében bukkant fel. A faj pontos azonosításában Kovács Gábor, Matt Prince és Huber Attila nyújtottak szakmai segítséget, amelyért a nemzeti park külön köszönetet mondott.

Védettek, tilos bántani őket!

A bikapókok különleges megjelenésű pókok, melyekből világszerte mindössze körülbelül száz faj ismert. Természetes előfordulásuk Európára, Közép-Ázsiára és Észak-Afrikára korlátozódik. Élőhelyükkel szemben rendkívül igényesek: kizárólag meleg, száraz klímájú, speciális talajszerkezetű és növényzetű területeken képesek megélni. Emiatt hazánkban is elszórtan, foltszerű elterjedés jellemzi őket – a középhegységekben, dombvidékeken és az Alföld egyes részein fordulnak elő.

Bár csípésük fájdalmas lehet, a bikapókok ritkaságuk és rejtőzködő életmódjuk miatt alig kerülnek közvetlen kapcsolatba az emberrel. Magyarországon minden bikapókfaj természetvédelmi oltalom alatt áll – védett státuszuk mellett természetvédelmi értékük egyedenként 5000 forint.