Listán a budapesti kerületek legdrágább utcái: itt lakik a fővárosi elit

Megjelent a KSH Ingatlanadattár legújabb kiadása, melyben idén is megyénként, településenként és a városokban utcánként mutatja be az adott év folyamán eladott családi házak, társasházi és lakótelepi panellakások átlagos négyzetméterárát. A legfrissebb, 2015–2023 közötti időszak adatait tartalmazó adattár segítheti a lakáspiaci tájékozódást a szakértők és a lakosság számára is. Az adatsornak a Pénzcentrum által készített elemzése pedig megmutatja, milyen árak jelenthetik a viszonyítási alapot Budapesten, milyen óriási különbségek mutatkoznak a fővárosban utca és utca között, valamint azt is, melyek kerületen belül a legdrágább utcák.

A KSH friss kimutatása szerint 2023-ban Budapesten általában a lakóingatlanok átlagos négyzetméterára 894 ezer forint volt. Ez 5,4 százalékos emelkedés 2022 óta - akkor 848 ezer Ft/m2 volt az átlag -, 2019 óta viszont 42,4 százalékos emelkedés történt az akkori 628 ezer Ft/m2-ről. A lakóingatlanok négyzetméterára nagyban függ a lokációtól, a legdrágább utcákban átlagosan is meghaladhatja a 2 millió forintot a négyzetméterár, míg a legkülső kerületek legolcsóbb utcáiban a félmilliót sem éri el. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Az sem mindegy azonban az ár szempontjából, hogy milyen típusú lakásról van szó: az ingatlanpiacon az utóbbi időben szinte évről évre nagyobb fordulatokat hoz valamilyen állami támogatás bejelentése, az egymást követő válságok, vagy akár egy világszintű egészségügyi katasztrófa, ezáltal értékelődnek fel és le a különböző ingatlantípusok. Ahogy látni fogjuk, csak 2022-ről 2023-ra alig emelkedett a családi házak átlagára, pedig korábban ez a típus volt a sláger. A rezsiemelés viszont betett a rossz energihatékonyságú ingatlanoknak és felértékelődtek a távhős panelek, társasházak. 2018-ról 2019-re jelentős áremelkedés történt minden lakóingatlan kategóriában a fővárosi ingatlanpiacon, melynek hátterében többek között a családtámogatási rendszer reformjai - a CSOK és a babaváró - álltak. A következő nagyobb ugrás 2021-ről 2022-re - az inflációs horror első évére - következett be, tavaly pedig már nem tapasztaltunk ilyen meredek emelkedést. Legkevésbé a családi házak átlagára nőtt, mondhatni stagnált, a többlakásos társasházak lakásainak árszintje viszont több mint 7 százalékkal emelkedett. Ismét nőtt a szakadék 2019-ben az adattár szerint már az V. kerület volt a legdrágább átlagban (980 ezer Ft/m2), az I. és II. kerület csak Belváros-Lipótváros után következtak. A legolcsóbb a XXIII. kerület volt 365 ezer Ft/m2-es átlagárral. Így a legolcsóbb kerület átlagára 37,2 százaléka volt a legdrágább átlagárának. 2022-ben az V. kerület még mindig vezetett a maga 1228 ezer Ft/m2-es átlagával. Az V. kerületen kívül a II., az I. és a 12. kerületben volt a négyzetméterár millió felett átlagban. A legolcsóbb ugyancsak a XXIII. kerület maradt a maga 591 ezer Ft/m2-ével. Így a legolcsóbb kerületi átlagár 48,1 százaléka volt a legdrágábbnak. 2023-ra sem történt ebben nagy változás, az V. kerület maradt az élen (1267 ezer Ft/m2), a millió feletti átlagárú kerületekhez pedig csatlakozott a XI. kerület is. A XXIII. kerületben viszont visszaesett a négyzetméterár 547 ezer forintra, így a legolcsóbb és legdrágább kerület árszintjének aránya 43,2 százalékra süllyedt vissza. A 2019 óta eltelt öt év során 2023-ra a XVII. (58,7%), a XVI. (51,1%), a XVIII. és XXII. kerületekben (50,9%) nőtt a négyzetméterár. A legkevésbé éppen a VI. (28,9%) és az V. kerületben (29,3%) nőttek az átlagárak. 2022-ről 2023-ra pedig leginkább az I. kerületben (10,7%), a VII. kerületben (9,1%) és a IX. kerületben (8,9%) nőttek az átlagárak. Ahogy említettük, a XXIII. kerületben csökkenést mért a KSH (-7,5%), míg a IV., XV., V., XXI, III. és XXII. kerületekben csak 3 és 4 százalék közötti volt az emelkedés. A legdrágább és legolcsóbb utcák a fővárosban A statisztikai hivatal nemcsak településenként és épülettípusonként tette szűrhetővé a friss adatsort, hanem utcák szintjéig meg lehet nézni az ingatlanárakat, ahol volt ehhez elég feldolgozható adat. Budapest utcáinak átlagáráról külön térképet is készített a KSH, melyről első ránézésre is látható, hogy a legdrágább utcák Budán és a pesti belváros közelében találhatók, ahogy haladunk kifelé, úgy csökkennek az átlagárak. Persze kivételek mindig akadnak, drágább környékek külső kerületekben, vagy egy bizonyos lakótelep, újépítésű lakópark közelsége megdobhatja az árakat. Az országos kitekintés kedvéért azt is el kell mondani a legdrágább fővárosi utcák kapcsán sokáig a budapesti közterületek álltak az első helyen a legdrágább lakóingatlanok listáján országosan is, a 2023-as adatsor szerint viszont már egy balatonfüredi utca áll az élen. Az Aranyhíd sétánon a lakások átlag négyzetméterára már több mint 2,5 millió. Egészen pontosan 2639 ezer Ft/m2. A toplista következő 11. helyezettje viszont már fővárosi utca, az első 20 között a füredi utcán kívül még két balatoni hely tudott versenyre kelni a budapesti utcákkal. Azt azért érdemes figyelembe venni, hogy az ilyen éves toplistákon csak azok az utcák szerepelnek, ahol történt számottevő tranzakció. Lehetséges, hogy rengeteg más utcában is "aranyat ér" a négyzetméter, azonban ebből a merítésből éppen kimaradt egy-egy közterület. Ezt jól példázza az ingatlan.com friss összeállítása, mely 2024-ben eladó lakások és házak közterületeit rangsorolta. Ez alapján Budapesten a rózsadombi Türbe tér vezeti a rangsort közel 3,8 millió forintos négyzetméterárral. A pesti oldalon, az Erzsébet-híd lábánál található Petőfi tér valamivel több mint 3,7 millió forintos összeggel a második, amelyet a szintén budai, XII.-ben található Arató utca lakóingatlanai követnek 3,68 millió forintos négyzetméterárral. Az idei tízes listában van még a pesti oldalról az V. kerületben lévő Széchenyi rakpart és a Március 15. tér. A budai oldalon pedig a II. kerületi Napraforgó köz, Ferenchegyi út, Rét utca és Tulipán utca, továbbá a XI. kerületi Libella köz. Utóbbiak 3,1-3,5 millió forintos átlagárral szerepeltek az idei kínálatban. A legolcsóbb fővárosi közterületek a XVII. kerületi Orgoványi utca mellett a XX. kerületben található Karánsebes utca és Szent Lajos tér, valamint a XVIII. kerületi Szepes utca voltak 220-291 ezer forintos átlagos négyzetméterárral - állt a közleményben. Balogh László, a portál vezető gazdasági szakértője a fővárosi adatokat értékelve azt is elmondta, hogy a legmagasabb négyzetméterárak alapján a fővároson belül egyre szélesebbé nyílik az árolló a budai és a pesti kerületek között. A budai városrészek lakásárai egyre inkább meghaladják a pesti oldal ingatlanárait. Mi tesz egy bizonyos utcát olcsóbbá vagy drágábbá? Azt, hogy egy ingatlant milyen négyzetméteráron lehet értékesíteni, rengeteg tényező befolyásolja. Csak egy dolog a lokáció, vagy a lakás állapota. Fontos lehet, hogy alapvetően hány négyzetméteres a lakás, tartozik-e hozzá garázs, parkoló vagy tároló, földszinti vagy emeleti lakásról van-e szó. A lokáción túl több dolog is befolyásolhatja, hogy milyen átlagárak alakulnak ki egy adott utca lakásainál. A legfontosabb az eladott lakások minősége. Egy új építésű vagy újszerű lakás akár kétszer annyiba is kerülhet, mint egy azonos helyen lévő közepes állapotú, így, ha többségbe kerül az új vagy újszerű lakások értékesítése, az felfelé húzza az átlagárat. Rövidebb utcáknál akár néhány lakás is jelentősen befolyásolhatja az éves átlagárat. Emellett kisebb mértékben a mikrokörnyezet is hatással van az árakra: a szélesebb járdák, modern burkolatok, jó megvilágítás például nemcsak az ott lakók közérzetére, de akár biztonságérzetére is hatással van, ami szintén megjelenik az árakban. Így fordulhat elő, hogy akár egymáshoz közeli utcák között is jelentős árkülönbségek alakulhatnak ki - mondta el a Pénzcentrum kérdésére Futó Péter, a Portfolio elemzője. A főváros legdrágább utcái kerületenként

I - 20 legdrágább utca Budapest 1. kerületében Az 1. kerületben a lakásos átlagos négyzetméterára 1,212 millió forint. Ingatlantípust tekintve itt csak többlakásos társasházakat tartalmaz az adatbázis. Márvány utca - 2002 ezer Ft/m2

Országház utca - 1829 ezer Ft/m2

Úri utca - 1578 ezer Ft/m2

Bem rakpart - 1413 ezer Ft/m2

Mihály utca - 1366 ezer Ft/m2

Logodi utca - 1320 ezer Ft/m2

Lovas út - 1301 ezer Ft/m2

Tigris utca - 1279 ezer Ft/m2

Hunyadi János út - 1274 ezer Ft/m2

Zsolt utca - 1268 ezer Ft/m2

Fő utca - 1243 ezer Ft/m2

Toldy Ferenc utca - 1235 ezer Ft/m2

Mészáros utca - 1231 ezer Ft/m2

Kuny Domokos utca - 1228 ezer Ft/m2

Csap utca - 1223 ezer Ft/m2

Szabó Ilonka utca - 1223 ezer Ft/m2

Donáti utca - 1181 ezer Ft/m2

Iskola utca - 1169 ezer Ft/m2

Batthyány utca - 1160 ezer Ft/m2

Naphegy utca - 1152 ezer Ft/m2 Az 1. kerület Budapest második legdrágább kerülete az átlagos négyzetméterárat nézve. II - Legdrágább utcák Budapest 2. kerületében A 2. kerületben a lakásos átlagos négyzetméterára 1,204 millió forint. Ingatlantípust tekintve a családi házak átlagos négyzetméterára 1,253 millió forint, a többlakásos társasházaké 1,201 millió forint. Ruthén út - 2368 ezer Ft/m2

Vérhalom utca - 2224 ezer Ft/m2

Józsefhegyi utca - 2073 ezer Ft/m2

Lotz Károly utca - 1856 ezer Ft/m2

Rózsahegy utca - 1646 ezer Ft/m2

Muraközi utca - 1630 ezer Ft/m2

Szemlőhegy utca - 1580 ezer Ft/m2

Bölöni György utca - 1576 ezer Ft/m2

Tövis utca - 1573 ezer Ft/m2

Csejtei utca - 1548 ezer Ft/m2

Orló utca - 1519 ezer Ft/m2

Júlia utca - 1454 ezer Ft/m2

Verecke lépcső - 1440 ezer Ft/m2

Hankóczy Jenő utca - 1429 ezer Ft/m2

Gábor Áron utca - 1407 ezer Ft/m2

Ribáry utca - 1403 ezer Ft/m2

Lévay utca - 1396 ezer Ft/m2

Felvinci út - 1395 ezer Ft/m2

Völgy utca - 1389 ezer Ft/m2

Ürömi utca - 1386 ezer Ft/m2 A 2. kerület Budapest harmadik legdrágább kerülete az átlagos négyzetméterárat nézve. III - 20 legdrágább utca a 3. kerületben A 3. kerületben a lakásos átlagos négyzetméterára 890 ezer forint. Ingatlantípust tekintve a családi házak átlagos négyzetméterára 965 ezer forint, a többlakásos társasházaké 1,064 millió forint, a lakótelepi paneleké 771 ezer forint. Haránt köz - 1472 ezer Ft/m2

Toboz utca - 1447 ezer Ft/m2

Óarany utca - 1401 ezer Ft/m2

Kocsis Sándor út - 1345 ezer Ft/m2

Szépvölgyi út - 1287 ezer Ft/m2

Pusztakúti út - 1260 ezer Ft/m2

Lángliliom utca - 1259 ezer Ft/m2

Nánási út - 1254 ezer Ft/m2

Királylaki út - 1196 ezer Ft/m2

Farkastorki út - 1192 ezer Ft/m2

Folyóka utca - 1177 ezer Ft/m2

Pünkösdfürdő utca - 1169 ezer Ft/m2

Bóbita utca - 1164 ezer Ft/m2

Blanka köz - 1163 ezer Ft/m2

Remetehegyi út - 1156 ezer Ft/m2

Táborhegyi út - 1146 ezer Ft/m2

Toldi utca - 1141 ezer Ft/m2

Újliget sétány - 1137 ezer Ft/m2

Hunor utca - 1104 ezer Ft/m2

Mátyáshegyi út - 1097 ezer Ft/m2 A 3. kerület Budapest tizedik legdrágább kerülete az átlagos négyzetméterárat nézve. IV - Legdrágább utcák a főváros 4. kerületében A 4. kerületben a lakásos átlagos négyzetméterára 745 ezer forint. Ingatlantípust tekintve a családi házak átlagos négyzetméterára 675 ezer forint, a többlakásos társasházaké 790 ezer forint, a lakótelepi paneleké 715 ezer forint. Sándor István utca - 1307 ezer Ft/m2

Wolfner utca - 1265 ezer Ft/m2

Homoktövis utca - 1168 ezer Ft/m2

Csíksomlyó utca - 1053 ezer Ft/m2

Tófalva utca - 1032 ezer Ft/m2

Gyertyaláng utca - 1010 ezer Ft/m2

Széchenyi tér - 982 ezer Ft/m2

Károlyi István utca - 935 ezer Ft/m2

Závodszky Zoltán utca - 914 ezer Ft/m2

Szilaspatak sor - 854 ezer Ft/m2

Báthory utca - 849 ezer Ft/m2

Liszt Ferenc utca - 826 ezer Ft/m2

Vörösmarty utca - 822 ezer Ft/m2

Pálya utca - 819 ezer Ft/m2

Attila utca - 810 ezer Ft/m2

Megyeri út - 805 ezer Ft/m2

Nádasdy Kálmán utca - 802 ezer Ft/m2

Bucka utca - 798 ezer Ft/m2

Görgey Artúr út - 796 ezer Ft/m2

Ügető utca - 794 ezer Ft/m2 A 4. kerület Budapest tizenötödik legdrágább kerülete az átlagos négyzetméterárat nézve. V - 20 legdrágább utca Budapest 5. kerületében Az 5. kerületben a lakásos átlagos négyzetméterára 1,267 millió forint. Ingatlantípust tekintve itt csak többlakásos társasházakat tartalmaz az adatbázis. Kossuth Lajos tér - 2539 ezer Ft/m2

Belgrád rakpart - 1693 ezer Ft/m2

Apáczai Csere János utca - 1654 ezer Ft/m2

Nyáry Pál utca - 1585 ezer Ft/m2

Szerb utca - 1539 ezer Ft/m2

Petőfi Sándor utca - 1530 ezer Ft/m2

Duna utca - 1499 ezer Ft/m2

Bécsi utca - 1493 ezer Ft/m2

Fehér Hajó utca - 1396 ezer Ft/m2

Havas utca - 1395 ezer Ft/m2

Stollár Béla utca - 1371 ezer Ft/m2

Sörház utca - 1362 ezer Ft/m2

Vigyázó Ferenc utca - 1352 ezer Ft/m2

Széchenyi utca - 1346 ezer Ft/m2

Hercegprímás utca - 1335 ezer Ft/m2

Párizsi utca - 1330 ezer Ft/m2

József Attila utca - 1328 ezer Ft/m2

Honvéd utca - 1313 ezer Ft/m2

Falk Miksa utca - 1306 ezer Ft/m2

Nádor utca - 1296 ezer Ft/m2 Az 5. kerület Budapest legdrágább kerülete az átlagos négyzetméterárat nézve. VI - Legdrágább utcák Budapest 6. kerületében A 6. kerületben a lakásos átlagos négyzetméterára 994 ezer forint. Ingatlantípust tekintve itt csak többlakásos társasházakat tartalmaz az adatbázis. Székely Mihály utca - 1498 ezer Ft/m2

Lázár utca - 1362 ezer Ft/m2

Lendvay utca - 1358 ezer Ft/m2

Jókai tér - 1322 ezer Ft/m2

Káldy Gyula utca - 1314 ezer Ft/m2

Andrássy út - 1304 ezer Ft/m2

Liszt Ferenc tér - 1214 ezer Ft/m2

Lovag utca - 1174 ezer Ft/m2

Oktogon - 1171 ezer Ft/m2

Hegedű utca - 1160 ezer Ft/m2

Hajós utca - 1152 ezer Ft/m2

Vasvári Pál utca - 1151 ezer Ft/m2

Paulay Ede utca - 1125 ezer Ft/m2

Ó utca - 1108 ezer Ft/m2

Révay utca - 1094 ezer Ft/m2

Benczúr utca - 1078 ezer Ft/m2

Bajcsy-Zsilinszky út - 1036 ezer Ft/m2

Zichy Jenő utca - 1032 ezer Ft/m2

Rózsa utca - 1031 ezer Ft/m2

Rippl-Rónai utca - 1016 ezer Ft/m2 A 6. kerület Budapest hatodik legdrágább kerülete az átlagos négyzetméterárat nézve. VII - 20 legdrágább utca a 7. kerületben A 7. kerületben a lakásos átlagos négyzetméterára 940 ezer forint. Ingatlantípust tekintve itt csak többlakásos társasházakat tartalmaz az adatbázis. Asbóth utca - 1359 ezer Ft/m2

Holló utca - 1262 ezer Ft/m2

Kazinczy utca - 1214 ezer Ft/m2

Madách Imre út - 1185 ezer Ft/m2

Károly körút - 1180 ezer Ft/m2

Kis Diófa utca - 1114 ezer Ft/m2

Jobbágy utca - 1107 ezer Ft/m2

Nagy Diófa utca - 1089 ezer Ft/m2

Csányi utca - 1077 ezer Ft/m2

Dohány utca - 1045 ezer Ft/m2

Rumbach Sebestyén utca - 1044 ezer Ft/m2

Akácfa utca - 1037 ezer Ft/m2

Hutyra Ferenc utca - 1032 ezer Ft/m2

Sajó utca - 1020 ezer Ft/m2

Síp utca - 1006 ezer Ft/m2

Dob utca - 1003 ezer Ft/m2

Kertész utca - 1002 ezer Ft/m2

Wesselényi utca - 994 ezer Ft/m2

Király utca - 985 ezer Ft/m2

Klauzál utca - 985 ezer Ft/m2 A 7. kerület Budapest nyolcadik legdrágább kerülete az átlagos négyzetméterárat nézve. VIII - Legdrágább utcák a főváros 8. kerületében A 8. kerületben a lakásos átlagos négyzetméterára 842 ezer forint. Ingatlantípust tekintve a többlakásos társasházaké 848 millió forint, a lakótelepi paneleké 757 ezer forint. Corvin sétány - 1507 ezer Ft/m2

Gyulai Pál utca - 1175 ezer Ft/m2

Nagy Templom utca - 1165 ezer Ft/m2

Kisfaludy utca - 1108 ezer Ft/m2

Krúdy Gyula utca - 1089 ezer Ft/m2

Futó utca - 1020 ezer Ft/m2

Jázmin utca - 1015 ezer Ft/m2

Bródy Sándor utca - 1001 ezer Ft/m2

Ciprus utca - 997 ezer Ft/m2

Orczy tér - 970 ezer Ft/m2

Szerdahelyi utca - 951 ezer Ft/m2

Somogyi Béla utca - 949 ezer Ft/m2

Vas utca - 949 ezer Ft/m2

Puskin utca - 941 ezer Ft/m2

Kőfaragó utca - 933 ezer Ft/m2

Víg utca - 929 ezer Ft/m2

Leonardo da Vinci utca - 927 ezer Ft/m2

Fecske utca - 925 ezer Ft/m2

Bacsó Béla utca - 899 ezer Ft/m2

Nádasdy utca - 1406 ezer Ft/m2

Lechner Ödön fasor - 1344 ezer Ft/m2

Máriássy utca - 1335 ezer Ft/m2

Közraktár utca - 1170 ezer Ft/m2

Vendel utca - 1167 ezer Ft/m2

Thaly Kálmán utca - 1149 ezer Ft/m2

Bakáts tér - 1136 ezer Ft/m2

Viola utca - 1123 ezer Ft/m2

Drégely utca - 1098 ezer Ft/m2

Páva utca - 1084 ezer Ft/m2

Berzenczey utca - 1063 ezer Ft/m2

Márton utca - 1058 ezer Ft/m2

Aranyvirág sétány - 1056 ezer Ft/m2

Balázs Béla utca - 1049 ezer Ft/m2

Vaskapu utca - 1042 ezer Ft/m2

Bokréta utca - 1040 ezer Ft/m2

Vámház körút - 1024 ezer Ft/m2

Ernő utca - 1012 ezer Ft/m2

Liliom utca - 1011 ezer Ft/m2 A 9. kerület Budapest kilencedik legdrágább kerülete az átlagos négyzetméterárat nézve. X - Legdrágább utcák Budapest 10. kerületében A 10. kerületben a lakásos átlagos négyzetméterára 725 ezer forint. Ingatlantípust tekintve a családi házak átlagos négyzetméterára 665 ezer forint, a többlakásos társasházaké 748 ezer forint, a lakótelepi paneleké 692 ezer forint. Fogadó utca - 1236 ezer Ft/m2

Gém utca - 1142 ezer Ft/m2

Kismartoni út - 1038 ezer Ft/m2

Makk utca - 1033 ezer Ft/m2

Kőbányai út - 1009 ezer Ft/m2

Újhegyi út - 872 ezer Ft/m2

Somfa utca - 871 ezer Ft/m2

Balkán utca - 847 ezer Ft/m2

Gergely utca - 822 ezer Ft/m2

Kéknyelű utca - 812 ezer Ft/m2

Szárnyas utca - 807 ezer Ft/m2

Hatház utca - 798 ezer Ft/m2

Zágrábi utca - 798 ezer Ft/m2

Gyakorló utca - 796 ezer Ft/m2

Halom utca - 783 ezer Ft/m2

Somfa köz - 778 ezer Ft/m2

Üllői út - 777 ezer Ft/m2

Liget utca - 776 ezer Ft/m2

Tavas utca - 775 ezer Ft/m2

Gyakorló köz - 772 ezer Ft/m2 A 10. kerület Budapest tizenhetedik legdrágább kerülete az átlagos négyzetméterárat nézve. XI - 20 legdrágább utca a 11. kerületben A 11. kerületben a lakásos átlagos négyzetméterára 1,031 millió forint. Ingatlantípust tekintve a családi házak átlagos négyzetméterára 1,113 millió forint, a többlakásos társasházaké 1,091 millió forint, a lakótelepi paneleké 888 ezer forint. Medvetalp utca - 1878 ezer Ft/m2

Pálinkás Antal utca - 1716 ezer Ft/m2

Hosszúréti utca - 1655 ezer Ft/m2

Felső határút - 1616 ezer Ft/m2

Iglói utca - 1573 ezer Ft/m2

Maléter Pál utca - 1555 ezer Ft/m2

Rupphegyi út - 1508 ezer Ft/m2

Alíz utca - 1491 ezer Ft/m2

Povl Bang-Jensen utca - 1460 ezer Ft/m2

Kánai út - 1458 ezer Ft/m2

Menedékes utca - 1419 ezer Ft/m2

Gulyás köz - 1417 ezer Ft/m2

Kondorosi út - 1414 ezer Ft/m2

Nagyszeben út - 1411 ezer Ft/m2

Somlói út - 1395 ezer Ft/m2

Kékperje utca - 1330 ezer Ft/m2

Ibrahim utca - 1327 ezer Ft/m2

Sümegvár utca - 1324 ezer Ft/m2

Eper utca - 1313 ezer Ft/m2

Benedikt Ottó utca - 1300 ezer Ft/m2 A 11. kerület Budapest ötödik legdrágább kerülete az átlagos négyzetméterárat nézve. XII - Legdrágább utcák a főváros 12. kerületében A 12. kerületben a lakásos átlagos négyzetméterára 1,129 millió forint. Ingatlantípust tekintve a családi házak átlagos négyzetméterára 1,737 millió forint, a többlakásos társasházaké 1,120 millió forint. Dolgos utca - 1848 ezer Ft/m2

Trencséni utca - 1581 ezer Ft/m2

Fürj utca - 1534 ezer Ft/m2

Szendrő utca - 1507 ezer Ft/m2

Lóránt út - 1487 ezer Ft/m2

Nagysalló utca - 1476 ezer Ft/m2

Mártonhegyi út - 1416 ezer Ft/m2

Kakukk út - 1397 ezer Ft/m2

Dániel út - 1394 ezer Ft/m2

Remete út - 1390 ezer Ft/m2

Szilassy út - 1318 ezer Ft/m2

György Aladár utca - 1277 ezer Ft/m2

Béla király út - 1269 ezer Ft/m2

Diós árok - 1267 ezer Ft/m2

Szamóca utca - 1265 ezer Ft/m2

Kútvölgyi út - 1246 ezer Ft/m2

Zugligeti út - 1245 ezer Ft/m2

Nárcisz utca - 1239 ezer Ft/m2

Galgóczy utca - 1236 ezer Ft/m2

Tusnádi utca - 1223 ezer Ft/m2 A 12. kerület Budapest negyedik legdrágább kerülete az átlagos négyzetméterárat nézve. XIII - 20 legdrágább utca Budapest 13. kerületében A 13. kerületben a lakásos átlagos négyzetméterára 985 ezer forint. Ingatlantípust tekintve a családi házak átlagos négyzetméterára 1,103 millió forint, a többlakásos társasházaké 1,014 millió forint, a lakótelepi paneleké 823 ezer forint. Marina sétány - 1723 ezer Ft/m2

Jászai Mari tér - 1608 ezer Ft/m2

Kelén utca - 1534 ezer Ft/m2

Meder utca - 1516 ezer Ft/m2

Danubius utca - 1507 ezer Ft/m2

Úszódaru utca - 1425 ezer Ft/m2

Pozsonyi út - 1423 ezer Ft/m2

Turóc utca - 1370 ezer Ft/m2

Sólyatér utca - 1359 ezer Ft/m2

Petneházy köz - 1350 ezer Ft/m2

Szent István park - 1332 ezer Ft/m2

Budai Nagy Antal utca - 1289 ezer Ft/m2

Jakab József utca - 1277 ezer Ft/m2

Lőportár köz - 1274 ezer Ft/m2

Újpesti rakpart - 1258 ezer Ft/m2

Rozsnyay utca - 1223 ezer Ft/m2

Bessenyei utca - 1220 ezer Ft/m2

Dolmány utca - 1204 ezer Ft/m2

Ambrus utca - 1200 ezer Ft/m2

Forgách köz - 1185 ezer Ft/m2 A 13. kerület Budapest hetedik legdrágább kerülete az átlagos négyzetméterárat nézve. XIV - Legdrágább utcák Budapest 14. kerületében A 14. kerületben a lakásos átlagos négyzetméterára 853 ezer forint. Ingatlantípust tekintve a családi házak átlagos négyzetméterára 867 ezer forint, a többlakásos társasházaké 885 ezer forint, a lakótelepi paneleké 748 ezer forint. Istvánmezei út - 1216 ezer Ft/m2

Jeszenák János utca - 1119 ezer Ft/m2

Fischer István utca - 1114 ezer Ft/m2

Szervián utca - 1106 ezer Ft/m2

Rátót utca - 1092 ezer Ft/m2

Kőszeg utca - 1089 ezer Ft/m2

Lipótvár utca - 1088 ezer Ft/m2

Dorozsmai utca - 1077 ezer Ft/m2

Deés utca - 1068 ezer Ft/m2

Pósa Lajos utca - 1059 ezer Ft/m2

Komócsy utca - 1055 ezer Ft/m2

Bazsarózsa utca - 1054 ezer Ft/m2

Lőcsei út - 1049 ezer Ft/m2

Szőnyi út - 1047 ezer Ft/m2

Egressy út - 1032 ezer Ft/m2

Huszt utca - 1026 ezer Ft/m2

Csernyus utca - 1024 ezer Ft/m2

Benkő utca - 1018 ezer Ft/m2

Kerékgyártó utca - 1016 ezer Ft/m2

Kalocsai utca - 1010 ezer Ft/m2 A 14. kerület Budapest tizenegyedik legdrágább kerülete az átlagos négyzetméterárat nézve. XV - 20 legdrágább utca a 15. kerületben A 15. kerületben a lakásos átlagos négyzetméterára 703 ezer forint. Ingatlantípust tekintve a családi házak átlagos négyzetméterára 618 ezer forint, a többlakásos társasházaké 714 ezer forint, a lakótelepi paneleké 715 ezer forint. Pozsony utca - 1009 ezer Ft/m2

Szilas park - 847 ezer Ft/m2

Kossuth utca - 812 ezer Ft/m2

Fő út - 793 ezer Ft/m2

Ozmán utca - 766 ezer Ft/m2

Zafír utca - 761 ezer Ft/m2

Csobogós utca - 759 ezer Ft/m2

Epres sor - 757 ezer Ft/m2

Bartók Béla utca - 747 ezer Ft/m2

Szerencs utca - 746 ezer Ft/m2

Aulich Lajos utca - 741 ezer Ft/m2

Erdőkerülő utca - 738 ezer Ft/m2

Eötvös utca - 736 ezer Ft/m2

Kőrakás park - 735 ezer Ft/m2

Szűcs István utca - 734 ezer Ft/m2

Pázmány Péter utca - 729 ezer Ft/m2

Árvavár utca - 727 ezer Ft/m2

Legénybíró utca - 726 ezer Ft/m2

Neptun utca - 725 ezer Ft/m2

Illyés Gyula utca - 724 ezer Ft/m2 A 15. kerület Budapest huszadik legdrágább kerülete az átlagos négyzetméterárat nézve. XVI - Legdrágább utcák a főváros 16. kerületében A 16. kerületben a lakásos átlagos négyzetméterára 822 ezer forint. Ingatlantípust tekintve a családi házak átlagos négyzetméterára 800 ezer forint, a többlakásos társasházaké 842 ezer forint, a lakótelepi paneleké 691 ezer forint. Nonn János utca - 1129 ezer Ft/m2

Iglói utca - 1072 ezer Ft/m2

Vágás utca - 1053 ezer Ft/m2

Bányász utca - 972 ezer Ft/m2

Gesztenye utca - 952 ezer Ft/m2

Baross utca - 949 ezer Ft/m2

Felsőmalom utca - 949 ezer Ft/m2

Kossuth Lajos utca - 936 ezer Ft/m2

József utca - 933 ezer Ft/m2

Pilóta utca - 923 ezer Ft/m2

Újszász utca - 920 ezer Ft/m2

Levedi utca - 905 ezer Ft/m2

Koronafürt utca - 860 ezer Ft/m2

Vívó utca - 857 ezer Ft/m2

Alsómalom utca - 853 ezer Ft/m2

Hunyadvár utca - 846 ezer Ft/m2

Rákosi út - 843 ezer Ft/m2

Szent Korona utca - 843 ezer Ft/m2

Lándzsa utca - 835 ezer Ft/m2

Védő utca - 827 ezer Ft/m2 A 16. kerület Budapest tizenharmadik legdrágább kerülete az átlagos négyzetméterárat nézve. XVII - 20 legdrágább utca Budapest 17. kerületében A 17. kerületben a lakásos átlagos négyzetméterára 722 ezer forint. Ingatlantípust tekintve a családi házak átlagos négyzetméterára 633 ezer forint, a többlakásos társasházaké 835 ezer forint, a lakótelepi paneleké 717 ezer forint. Liget sor - 1136 ezer Ft/m2

Forrásmajori utca - 1002 ezer Ft/m2

Kvasz András utca - 993 ezer Ft/m2

Dallamos utca - 923 ezer Ft/m2

Uszoda utca - 895 ezer Ft/m2

Fodormenta utca - 876 ezer Ft/m2

Függőcinege utca - 869 ezer Ft/m2

Ősrepülő utca - 868 ezer Ft/m2

Réti csík utca - 853 ezer Ft/m2

Csermely Károly utca - 848 ezer Ft/m2

Gyökér utca - 820 ezer Ft/m2

Borsó utca - 816 ezer Ft/m2

Bártfai utca - 797 ezer Ft/m2

Újlak utca - 733 ezer Ft/m2

Akácvirág utca - 723 ezer Ft/m2

Szigetcsép utca - 719 ezer Ft/m2

Földműves utca - 712 ezer Ft/m2

Pesti út - 694 ezer Ft/m2

Kaszáló utca - 684 ezer Ft/m2

Tabán utca - 675 ezer Ft/m2 A 17. kerület Budapest tizennyolcadik legdrágább kerülete az átlagos négyzetméterárat nézve. XVIII - Legdrágább utcák Budapest 18. kerületében A 18. kerületben a lakásos átlagos négyzetméterára 720 ezer forint. Ingatlantípust tekintve a családi házak átlagos négyzetméterára 656 ezer forint, a többlakásos társasházaké 779 ezer forint, a lakótelepi paneleké 648 ezer forint. Nefelejts utca - 1032 ezer Ft/m2

Haladás utca - 1019 ezer Ft/m2

Kappel Emília utca - 999 ezer Ft/m2

Gulner Gyula utca - 994 ezer Ft/m2

Reviczky Gyula utca - 980 ezer Ft/m2

Szent Lőrinc sétány - 978 ezer Ft/m2

Póth Irén utca - 970 ezer Ft/m2

Barta Lajos utca - 969 ezer Ft/m2

Fenyőfa utca - 935 ezer Ft/m2

Kisfaludy utca - 932 ezer Ft/m2

Csörgőfa utca - 898 ezer Ft/m2

Királyhágó út - 890 ezer Ft/m2

Alacskai út - 888 ezer Ft/m2

Kőrisfa utca - 872 ezer Ft/m2

Ungvár utca - 852 ezer Ft/m2

Ráday Gedeon utca - 838 ezer Ft/m2

Margó Tivadar utca - 810 ezer Ft/m2

Juharos sor - 792 ezer Ft/m2

Tölgy utca - 763 ezer Ft/m2

Nyárfás sor - 755 ezer Ft/m2 A 18. kerület Budapest tizenkilencedik legdrágább kerülete az átlagos négyzetméterárat nézve. XIX - 20 legdrágább utca a 19. kerületben A 19. kerületben a lakásos átlagos négyzetméterára 728 ezer forint. Ingatlantípust tekintve a családi házak átlagos négyzetméterára 686 ezer forint, a többlakásos társasházaké 795 ezer forint, a lakótelepi paneleké 673 ezer forint. Határ út - 1164 ezer Ft/m2

Baross utca - 1003 ezer Ft/m2

Kós Károly tér - 881 ezer Ft/m2

Bercsényi utca - 873 ezer Ft/m2

Dobó Katica utca - 872 ezer Ft/m2

Temesvár utca - 843 ezer Ft/m2

Zoltán utca - 836 ezer Ft/m2

Ady Endre út - 829 ezer Ft/m2

Álmos utca - 828 ezer Ft/m2

Gutenberg körút - 822 ezer Ft/m2

Hofherr Albert utca - 822 ezer Ft/m2

Thököly utca - 815 ezer Ft/m2

Artúr utca - 814 ezer Ft/m2

Báthory utca - 814 ezer Ft/m2

Táncsics Mihály utca - 811 ezer Ft/m2

Esze Tamás utca - 798 ezer Ft/m2

Huba utca - 797 ezer Ft/m2

Eötvös utca - 793 ezer Ft/m2

Pannónia út - 792 ezer Ft/m2

Corvin körút - 785 ezer Ft/m2 A 19. kerület Budapest tizenötödik legdrágább kerülete az átlagos négyzetméterárat nézve. XX - Legdrágább utcák a főváros 20. kerületében A 20. kerületben a lakásos átlagos négyzetméterára 647 ezer forint. Ingatlantípust tekintve a családi házak átlagos négyzetméterára 553 ezer forint, a többlakásos társasházaké 660 ezer forint, a lakótelepi paneleké 624 ezer forint. Vízisport utca - 1006 ezer Ft/m2

Széchenyi utca - 978 ezer Ft/m2

Téglagyártó út - 925 ezer Ft/m2

Szegfű utca - 822 ezer Ft/m2

Vasút sor - 821 ezer Ft/m2

Közműhelytelep utca - 818 ezer Ft/m2

Ady Endre utca - 731 ezer Ft/m2

Pázsitos sétány - 702 ezer Ft/m2

Téglagyár tér - 700 ezer Ft/m2

Biró Mihály utca - 699 ezer Ft/m2

Ábrahám Géza utca - 695 ezer Ft/m2

Vörösmarty utca - 690 ezer Ft/m2

Előd utca - 673 ezer Ft/m2

Zamárdi utca - 673 ezer Ft/m2

Vágóhíd utca - 667 ezer Ft/m2

Akácfa utca - 664 ezer Ft/m2

Hársfa sétány - 658 ezer Ft/m2

Tótfalusi Kis Miklós sétány - 654 ezer Ft/m2

Alsóteleki utca - 649 ezer Ft/m2

Rimaszombat utca - 649 ezer Ft/m2 A 20. kerület Budapest huszonegyedik legdrágább kerülete az átlagos négyzetméterárat nézve. XXI - 20 legdrágább utca Budapest 21. kerületében A 21. kerületben a lakásos átlagos négyzetméterára 633 ezer forint. Ingatlantípust tekintve a családi házak átlagos négyzetméterára 624 ezer forint, a többlakásos társasházaké 643 ezer forint, a lakótelepi paneleké 626 ezer forint. Bajcsy-Zsilinszky út - 772 ezer Ft/m2

Ív utca - 738 ezer Ft/m2

Akácfa utca - 733 ezer Ft/m2

Szigligeti utca - 716 ezer Ft/m2

Mars utca - 704 ezer Ft/m2

Kiss János altábornagy utca - 703 ezer Ft/m2

Szabadság köz - 700 ezer Ft/m2

Dunadűlő út - 685 ezer Ft/m2

Kolozsvári utca - 685 ezer Ft/m2

Vénusz utca - 685 ezer Ft/m2

József Attila utca - 679 ezer Ft/m2

Ady Endre út - 660 ezer Ft/m2

Csikó sétány - 658 ezer Ft/m2

Reggel utca - 655 ezer Ft/m2

Nap utca - 645 ezer Ft/m2

II. Rákóczi Ferenc út - 637 ezer Ft/m2

Kikötő utca - 635 ezer Ft/m2

Bánya utca - 633 ezer Ft/m2

Béke tér - 633 ezer Ft/m2

Szabadság utca - 632 ezer Ft/m2

Zrínyi utca - 632 ezer Ft/m2 A 21. kerület Budapest huszonkettedik legdrágább kerülete az átlagos négyzetméterárat nézve. XXII - Legdrágább utcák Budapest 22. kerületében A 22. kerületben a lakásos átlagos négyzetméterára 812 ezer forint. Ingatlantípust tekintve a családi házak átlagos négyzetméterára 825 ezer forint, a többlakásos társasházaké 831 ezer forint, a lakótelepi paneleké 749 ezer forint. Terv utca - 1037 ezer Ft/m2

Háros utca - 930 ezer Ft/m2

Rózsakert utca - 908 ezer Ft/m2

Ady Endre út - 906 ezer Ft/m2

Gyula vezér út - 883 ezer Ft/m2

Játék utca - 857 ezer Ft/m2

Dévény utca - 826 ezer Ft/m2

Park utca - 819 ezer Ft/m2

Rákóczi út - 805 ezer Ft/m2

Vihar utca - 804 ezer Ft/m2

Névtelen utca - 793 ezer Ft/m2

Tűzliliom utca - 787 ezer Ft/m2

Mária Terézia utca - 779 ezer Ft/m2

Magasház utca - 753 ezer Ft/m2

József Attila utca - 751 ezer Ft/m2

Ják utca - 750 ezer Ft/m2

Leányka utca - 736 ezer Ft/m2

Tenkes utca - 734 ezer Ft/m2

Vöröskereszt utca - 734 ezer Ft/m2

Csút utca - 731 ezer Ft/m2 A 22. kerület Budapest tizennegyedik legdrágább kerülete az átlagos négyzetméterárat nézve. XXIII - Átlagos lakásárak utcánként a 23. kerületben A 23. kerületben nem tartalmazott az adatbázis elég adatot a 20-as toplistához, ezért azt a 9 utcát tüntettük fel, amelyről volt adat. A lakásos átlagos négyzetméterára 894 ezer forint. Ingatlantípust tekintve a családi házak átlagos négyzetméterára 753 ezer forint, a többlakásos társasházaké 955 ezer forint, a lakótelepi paneleké 739 ezer forint. Sósmocsár út - 696 ezer Ft/m2

Szent László utca - 659 ezer Ft/m2

Újtelep út - 614 ezer Ft/m2

Hungária köz - 560 ezer Ft/m2

Apró utca - 555 ezer Ft/m2

Táncsics Mihály utca - 547 ezer Ft/m2

Templom utca - 435 ezer Ft/m2

Grassalkovich út - 427 ezer Ft/m2

Sodronyos utca - 315 ezer Ft/m2 A 23. kerület Budapest huszonharmadik legdrágább kerülete az átlagos négyzetméterárat nézve.

