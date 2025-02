Hiába a döbbenetes drágulás: csúcsot dönt az új lakások iránti kereslet a piacon

A lakáspiacon az év elején látható élénkülésben főszerepet kaptak az új építésű ingatlanok és a rájuk vadászó befektetők. A kereslet januárban 73 százalékkal nőtt éves összevetésben, a havi 12 ezer telefonos érdeklődés pedig a korábbi rekordokat közelíti. Budapesten az eladó új lakóingatlanok átlagos négyzetméterára meghaladja a 1,5 millió forintot. A vármegyeszékhelyeken ugyanez 950 ezer forint. A Pest vármegyei új építésű házaknál és lakásoknál pedig 908 ezer forint az átlag. A fővárosban mindössze két kerületben marad 1 millió forint alatt az új lakások átlagos négyzetméterára. A budai belső kerületekben viszont az átlagos négyzetméterárak már meghaladják a 2,6 millió forintot. Az új lakások áremelkedése előrevetíti a használt lakások drágulását is. Budapesten az újszerű ingatlanok négyzetméterára már 1,48 millió forintra nőtt, ami 16-24 százalékos drágulásnak felel meg az elmúlt egy-két évben.

Az év eleji lakáspiaci fellendülésben kiemelt szerepet játszott az új építésű lakások iránti kirobbanó kereslet – derül ki az ingatlan.com legfrissebb, saját adatokon alapuló elemzéséből. Míg az eladó használt lakásoknál és házaknál éves szinten 3 százalékkal nőtt a kereslet januárban, addig az új építésűeknél 73 százalékkal több telefonos érdeklődést mértek.

„Elsősorban a befektetési célú vásárlók pörgették fel az új építésű lakóingatlanok iránti keresletet, amely ötéves rekordszintet közelít. Különösen Budapesten figyelhető meg kiugró érdeklődés, a fővárosban a 2022 januári csúcsidőszakot is meghaladta a kereslet, amikor a zöldhitel-program, valamint a koronavírus-járvány utáni kilábalás adott lendületet ennek a szegmensnek” – értékelte a jelenlegi helyzetet Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Beszélt arról is, hogy a kereslet kiugró bővülése mellett a kínálat is bővült. Február közepén országszerte több mint 7 ezer új építésű ingatlant hirdetnek eladásra, két éves viszonylatban 10 százalékkal több piacra került új lakást jelent. Budapesten tavalyhoz képest 3 százalékkal, a két évvel ezelőtti szinthez képest pedig 15 százalékkal nőtt a kínálat. „Ennek ellenére a piac továbbra is keresleti maradt, vagyis a valódi verseny kialakulásához komolyabb kínálatra lenne szükség. Ezen segíthet az állami lakásépítési tőkeprogram, amelynek keretösszegét a napokban 200-ról 300 milliárd forintra emelték” – tette hozzá Balogh László. A szakértő kiemelte, hogy ebben a prémium kategóriának számító ingatlanpiaci szegmensben a kiemelkedően magas árak egyik legfőbb oka a viszonylag szűk kínálat.

Árkörkép milliós négyzetméterárakkal számos vármegyeszékhelyen

A fokozott kereslet természetesen az árak emelkedését is magával hozta. 2023-ban a csökkenő kereslet következtében a fővárosban az új építésű lakások négyzetméterárai még minimálisan visszaestek. 2024 második felére azonban ez a tendencia megfordult.

A Budapesten eladó több mint 3 ezer új építésű lakóingatlan átlagos négyzetméterára meghaladja a 1,5 millió forintot. Mindössze két városrészben, a XVIII. és a XX: kerületben marad az 1 millió forintos szint alatt az átlagár. A legnagyobb újlakás-választékot nyújtó XI. és XIII. kerületben egyaránt 1,6 millió forint közelében jár az átlagos négyzetméterár. Budán az I., a II. és XII. kerületben pedig már több mint 2,6 millió forint feletti összeggel kell számolni négyzetméterenként. Pest vármegyében az új építésű ingatlanok esetében valamivel 900 ezer forint felett van az átlag.

A vármegyeszékhelyeken összesen több mint ezer új lakóingatlan vár vevőre, mégpedig 950 ezer forintos átlagos négyzetméteráron. Szegeden, Debrecenben, Zalaegerszegen, Pécsen, Székesfehérváron és Egerben is már 1 millió forint feletti átlagos négyzetméterár a jellemző, egész pontosan 1,02-1,15 millió forintos értékek jellemzik ezeket a nagyvárosokat. A győri 970 ezer forintos átlagár hajszállal marad le az egymillió forintos lélektani határról, amiben a viszonylag bőséges kínálat is komoly szerepet játszik.

Balogh László a következő időszakban várható trendekről szólva azt mondta, hogy az új lakások drágulása előrevetíti a használt lakások árának emelkedését. A jelenség már most is érzékelhető az újszerű lakóingatlanoknál, ezeknek az ára ugyanis a fővárosban már 1,48 millió forintot tesz ki négyzetméterenként. Ez egy év alatt 16 százalékos, két éves távon pedig 24 százalékos drágulást jelent.

A szakértő elmondta, hogy az új lakások iránti érdeklődések száma még februárban is növekvő tendenciát mutat, de az államkötvény piacról érkező befektetői kereslet június végére lecsenghet. A keresleti nyomás enyhülése pedig a lakásdrágulás lassulását is elhozhatja 2025 második felében.