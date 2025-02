Itt a várva várt fordulat az ingatlanpiacon? Meglepő, de a magyarok többsége ebben bízik

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A közép-európai ingatlanpiaci szereplők többsége arra számít, hogy idén a gazdasági, befektetési és finanszírozási környezet is kedvezőbb lesz annál, amilyen 2024-ben volt. A Deloitte hetedik ingatlanpiaci bizalmi felmérése a kereskedelmi ingatlanpiac üzleti hangulatáról ad átfogó képet. Az eredmények alapján a válaszadók körében óvatos optimizmus uralkodik. A továbbra is fennálló kihívások ellenére a megkérdezettek több mint 80 százaléka arra számít, hogy gazdasági helyzet stabilizálódik vagy javul és hasonlóan vélekednek a banki finanszírozás kapcsán is - derül ki a Deloitte sajtóközleményéből.

A Deloitte szakértői hetedik alkalommal kérdezték a közép-európai országok, köztük Magyarország ingatlanpiaci szakértőit és döntéshozóit, majd a válaszok alapján elemezték a szektorban tapasztalt piaci hangulatot és a várakozásokat. A felmérés eredményeit a Deloitte friss tanulmányában ismerteti. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A gazdasági környezet kapcsán egy év alatt enyhén javultak a régiós várakozások. A válaszadók négyötöde szerint stabilizálódni vagy javulni fog a gazdaság helyzete és csupán a 19 százalékuk számít 2025-ben visszaesésre. Ez az elmúlt öt év második legjobb eredménye. Enyhén javult a piaci szereplők bizalma, a résztvevők több mint egyharmada optimistán tekint 2025 elé. Ez a bizakodás ugyanakkor visszafogott, a válaszadók közel fele úgy véli, hogy az üzleti lehetőségeik 2024-hez hasonlóan fognak idén is alakulni. A régió ingatlanpiacának hangulata a tanulmány készítése óta 2022 decemberében volt a legrosszabb. Akkor a válaszadók több mint fele a következő évben a piaci tevékenység csökkenésére számított és jóslatuk be is vált, 2023-ban az ingatlanpiac a pénzügyi válság óta a legalacsonyabb tranzakciós volument eredményezte a régióban. A 2023. decemberi üzleti kilátások ehhez képest szerény javulást mutattak. Ugyanakkor több régiós országban a 2024. év sem hozott igazi áttörést a befektetések terén. A legfrissebb közép-európai felmérés alapján a régiós kilátások jelenleg pozitívabbak, mint egy éve. A válaszadók több, mint fele a befektetések növekedésére számít a közép-európai régióban. A 2025-re vonatkozó finanszírozási kilátások hasonló képet mutatnak, mint a Deloitte felmérés előző kiadásában. A válaszadók mintegy 52 százaléka úgy véli, hogy a finanszírozási forrásokhoz való hozzáférés ugyanazon a szinten marad, mint az előző időszakban, míg a válaszadók 38 százaléka a finanszírozási lehetőségek javulására számít.

Címlapkép: Getty Images

