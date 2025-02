Ez már a lakáskatasztrófa Magyarországon: erre nagyon ráfázik az átlag magyar

Korábbi cikkeinkben bemutattuk, hogy a lakásárak gyors emelkedése következtében a minimálbérből és a garantált bérminimumból élők még jelzáloghitel felvétele esetén is csak lényegesen kisebb ingatlant tudnának megvásárolni ma, mint öt évvel ezelőtt. Nincs ez másképpen az átlagfizetésből élők esetében sem – az elérhető adatokat megvizsgálva az látszik, hogy a 2010-es évtized második felétől az átlagkereset nem képes tartani a lépést a lakásárak emelkedésével. Mind a használt, mind az új építési ingatlanokra igaz, hogy az átlagos jövedelemből élőknek egyre nagyobb terhet jelent egy négyzetméter vételárának a kitermelése.

Az Eurostat jelenleg elérhető legfrissebb adatai szerint az Európai Unióban 2023-ban 48,1%-kal voltak magasabbak a lakásárak, mint 2015-ben. Bár már ez is igen jelentős, átlagosan évente 5%-ot meghaladó áremelkedést jelent, az uniós átlag mégiscsak eltörpül a magyarországi lakáspiacon végbement áremelkedéshez képest. Hazánkban ugyanis a 2023-as lakásárak 172,5%-kal múlták felül a 2015-ös árakat, ami átlagosan már évi 13,4%-kos áremelkedést jelentett.

Ezzel szemben a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint 2015-ben 162 391 forint volt a havi nettó átlagkereset, ami 2023-ra 379 836 forintra emelkedett. Ez 133,9%-os keresetnövekedést jelent, ami átlagosan évi 11,2%-nak felel meg. Már ezek alapján is sejthető, hogy nem csupán a minimálbér és a garantált bérminimum, de az átlagkereset sem volt képes lépést tartani a lakásárak emelkedésével.

Évtizedes csökkenő trend

A KSH oldalán 2007-től kezdődően találtunk adatokat a hazai lakások átlagos négyzetméteráraira vonatkozóan, ebből kifolyólag az összehasonlítást is ettől az évtől kezdve végeztük el. A helyzetet némileg bonyolítja, hogy a nettó átlagkeresetre vonatkozólag csupán 2009-től találtunk adatokat a hivatal honlapján, így 2007-re és 2008-ra vonatkozólag nem a KSH által közölt, hanem általunk becsült számokat vettünk alapul. A becslést úgy végeztük el, hogy a 2009 és 2024 közötti nettó-bruttó átlagkeresetek közötti arányt (65,9%) alkalmaztuk a 2009 előtti bruttó keresetekre is.

A 2007-re és 2008-ra számolt adatok tehát csak hozzávetőlegesek.

A fentieknek megfelelően elvégzett becslés szerint tehát 2007-ben nettó 121 811 forint volt a havi nettó átlagkereset Magyarországon, míg egy használt lakás átlagos négyzetméterára 178 ezer forint volt ugyanebben az időben. Akkoriban tehát 0,68 használt négyzetmétert lehetett megvenni egy havi átlagkeresetből.

Ez az érték a következő években emelkedésnek indult, hiszen a 2008-ban Magyarországot is elérő gazdasági világválság következtében éveken át csökkentek a lakásárak. A mélypontot 2013 jelentette, amikor is átlagosan mindössze 145 ezer forintot kértek el egyetlen használt négyzetméterért, ami 18,5%-os árcsökkenést jelentett.

Ezzel szemben a nettó átlagkereset a szóban forgó években is emelkedett, 2013-ban elérve a 151 117 forintot. Ebben az évben tehát átlagosan 1,04 használt négyzetmétert lehetett megvásárolni az átlagkeresetből.

A helyzet azonban már 2014-ben enyhe romlásnak indult – ebben az évben már csal 1,01 használt négyzetméterre futotta egyhavi átlagkeresetből. Igaz, ekkor legalább még mindig 1 négyzetméter feletti területre futotta volna a havi nettóból, amire azóta egyetlen évben sem volt példa.

A 2015-2018-as években már csak 0,91 - 0,93 használt négyzetméter jött volna ki egyhavi átlagkeresetből, míg az azóta eltelt években – 2020-at leszámítva – már csak 0,82 és 0,86 négyzetméter közöttire. A használt lakások esetében a 2015 óta eltelt időszakban a 2022-es év volt a leggyengébb – akkor mindössze 0,81 négyzetméterre futotta volna.

Hasonló, bár nem teljesen azonos ívet figyelhetünk meg az új lakások négyzetméteráraival kapcsolatban is. A vizsgált időszak kezdetén, vagyis 2007-ben 283 ezer forint volt egy új ingatlan átlagos négyzetméterára, így akkoriban 0,43 négyzetméterre futotta volna az egyhavi nettóból. A következő években itt is árcsökkenés volt megfigyelhető, így ennek és a növekvő jövedelmek következtében a 2011 és 2018 közötti években már 0,50 – 0,54 új négyzetméterre is futotta volna az átlagkeresetből. A legjobb, 0,54 négyzetméteres értékeket egyébként 2016-ra és 2017-re vonatkozólag láthatjuk.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Ezt a fél négyzetméter feletti szintet azonban 2019 óta már egyszer sem sikerült elérni, sőt, 2021 óta a 0,40 négyzetmétert sem. Az azóta eltelt időszakban éppen a 2024-es év tűnik a leggyengébbnek – a 2024. január-novemberi adatok alapján számított havi nettó átlagkereset és a 2024. III. negyedévének átlagos négyzetméterárai alapján azt mondhatjuk, hogy a tavalyi év végén már csak 0,34 új négyzetméterre futotta volna az átlagos egyhavi nettóból.

Hány év kell egy 60 nm-es ingatlanhoz?

A fenti számok alapján azt mondhatjuk, hogy 2007-ben 7,3 évnyi nettó átlagkeresetre volt szükség egy 60 négyzetméteres használt ingatlan megvásárlásához. Ez az érték 2013-ra egészen 4,8 évre csökkent, majd a 2014 óta eltelt évtizedben fokozatosan emelkedve tavaly elérte a 6,1 évet, amely egyébként megegyezik a 2008-as értékkel.

Az új lakások esetében még rosszabb a helyzet – 2007-ben 11,6 évnyi nettó átlagkeresetre volt szükség egy 60 négyzetméteres új ingatlan megvásárlásához, ezzel szemben ez az érték tavaly már 14,7 év volt, ami a vizsgált időszak legmagasabb száma. Igaz, ebben az esetben a válság által megtépázott lakáspiac éveiben is legalább 9,3 évnyi átlag nettóra volt szükség egy új ingatlan megvásárlásához.

Hány négyzetméter jött ki 15 év alatt?

Most induljunk ki a fent kalkulált időtartamok leghosszabbikából, vagyis a 14,7 évből. Nézzük meg, hány négyzetméteres ingatlanra futotta volna régen és most, amennyiben a mindenkori havi nettó átlagkereset 180-szorosából, vagyis 15 évnyi átlagjövedelemből vettünk volna lakást.

Ebben az esetben azt mondhatjuk, hogy 2007-ben még 123,2 négyzetméteres használt lakásra futotta volna, ami 2013-ra egészen 187,6 négyzetméterre növekedett. Ezzel szemben tavaly már megint „csak” egy 148,3 négyzetméteres használt lakás jött volna ki a 15 évnyi nettó átlagkeresetből.

Az új lakások esetében természetesen változatlanul szerényebb lehetőségekkel bírtunk volna – 2007-ben 77,5 négyzetméter, míg a 2017-es csúcson 97,1 új négyzetméterre futotta volna 180 havi nettóból. Ez a szám azóta erősen megcsappant, elvégre 2024-ben már csak 61,3 új négyzetméterre lett volna elég a 15 évnyi nettó átlagkereset.

Leszakadó bérek

Azt mondhatjuk tehát, hogy az elmúlt évtizedben a magyarországi átlagkereset növekedése nem tudott lépést tartani a lakásárak növekedésével. Mindez nem is csoda, hiszen láthattuk, hogy a hazai lakásárak még az európai mezőnyben is átlagon felül emelkedtek. (Sőt, az Eurostat által figyelt országok közül valójában csak a török lakásárindex nőtt gyorsabban a magyarnál, jóllehet a Törökországot hosszú évek óta sújtó, rendkívül magas infláció miatt az ottani adatok kevésbé jól összevethetők a többi ország adataival.)

Igaz ugyan, hogy a vizsgált időszakon belül előfordult, hogy valamelyest könnyebbé vált a lakásvásárlás, ám ez elsősorban a lakáspiaci 15 évvel ezelőtti stagnálásának és nem a bérek, jövedelmek gyors növekedésének volt köszönhető. A piac magára találását követően pedig ismét megtörtént az átlagkereset fokozatos lemaradása annak ellenére, hogy az utóbbi is sokat növekedett 2015 óta.