Külföldi diákok happolják el a magyar fiatalok elől az albérleteket: aki most kivár, csúnyán ráfizethet

A bérlők egyre kevesebbet fizetnének, mégsem változtak a bérleti díjak júniusban a budapesti albérletpiacon, átlagosan 239 ezer forintnál maradtak, mert a lakásukat kiadók az egyetemisták rohamára számítva kivárnak – derül ki egy friss albérletpiaci elemzésből. A külföldi diákok ugyanakkor nem várnak a ponthatárok kihirdetésére, már június végén megkezdték a lakáskeresést. Az ő megjelenésük sem tudta viszont megállítani a keresleti díj csökkenését, amely immár negyedik hónapja tart – ilyen hosszú, a bérlők anyagi lehetőségeinek csökkenését mutató időszakra legutóbb 2020-ban, a Covid-járvány idején volt példa.

Több folyamat egyszerre alakította a budapesti albérletpiacot az elmúlt időszakban: a kínálati bérleti díjak az áprilisi és májusi csökkenés után júniusban stagnáltak, a bérbeadók átlagosan 239 ezer forintot kértek kiadó ingatlanjukért. Ezzel párhuzamosan a keresleti bérleti díj, vagyis a bérlők által elképzelt ár negyedik hónapja csökken folyamatosan: júniusban az átlagos árszint 216 ezer forint volt, ami 6 százalékos visszaesés áprilishoz képest. Az árolló a keresleti és kínálati oldal között így ismét 10 százalék fölé nyílt – mutat rá legfrissebb albérletpiaci elemzésében a Rentingo.com. A kínálati ár stagnálása a bérbeadási platform szerint azzal magyarázható, hogy a bérbeadók a felsőoktatásban tanulók június végétől tapasztalható növekvő érdeklődése és várható rohama miatt egyelőre inkább kivárnak.

Hosszú évek tévhite a piacon, hogy a diákok rohama a ponthatárok július végi kihirdetésével kezdődik – hívja fel a figyelmet az ingatlanportál. Az általános trend ezzel szemben az, hogy már június végén elkezdik a keresést azok, akik jelenleg is a felsőoktatásban tanulnak, de albérletet váltanának, valamint azok az elsőévesek is, akik a tanulmányi eredményeik alapján szinte biztosak az egyetemre történő bejutásban. A legerősebb hatással a nyári albérletpiacra ugyanakkor a külföldi diákok vannak, akik szintén nem a ponthatárokat várják: ők már az elmúlt 3 hétben is jelentős aktivitást mutattak, a bérbeadási platformra újonnan regisztráló bérlakást keresők között a külföldiek aránya az általános 15 százalékhoz képest közel duplázódott és 27 százalékra ugrott.

A portál szerint a nyári hónapok nagy kérdése lesz, hogy melyik tendencia erősebb: a felsőoktatásba újonnan bekerülők vajon ellensúlyozni tudják-e a hónapok óta folyamatosan csökkenő fizetőképességet, illetve meddig tartanak ki a bérbeadók: maradnak-e optimisták, vagy az elmúlt hónapokhoz hasonlóan igazodni kezdenek a keresleti apályhoz.

Az albérletközvetítő szerint a jelenlegi fővárosi albérletpiaci helyzetben érdemes három tanácsot megfogadniuk az új tanévre készülő egyetemistáknak:

Mindig érdemes időben elkezdeni a tájékozódást, hiszen aki későn áll neki az albérletkeresésnek, feltételezhetően drágábban tud majd a későbbiekben bérelni. A kiadó szobák számítanak a legolcsóbb terméknek az albérletpiacon, ezek mindig hamarabb kelnek el, ezért érdemes lakótársakkal összeállva közösen egy egész lakást bérelni. Budapesten egy adott kerületen belül is jelentős különbségek lehetnek a bérleti díjak között, ezért érdemes az alberletkalkulator.hu oldalán, valamint hasonló interaktív albérletkereső oldalakon tájékozódni, amelyek nem kerületenként, hanem körzetekre bontva mutatják a különböző városrészek átlagos bérleti díjait.