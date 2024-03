Sorra dobják piacra az ilyen balatoni nyaralókat: akár 10 százalékot is engednek az árból, csak vigyék

Sokan szabadulnának a balatoni ingatlanjaiktól, főként azok, akik befektetési céllal vásárolták meg a hétvégi házakat - írja a sonline.hu. Ez a folyamat váratlan fordulatokat hozhat a balatoni ingatlanpiacon a szezon előtt.

Szabadulnának a balatoni ingatlanjaiktól a tulajdonosok, láthatóan egyre több az eladó tábla a házakon - erősítette meg a lapnak egy balatonföldvári ingatlanközvetítő. Inkább a régebbi ingatlanokat árulják, miután meghaltak a szülők, nagyszülők, és a hétvégi házak ott állnak üresen. Az árak jelenleg még magasak, de aki szeretné eladni, már engedett 5–10 százalékot. A kínálat nőtt, az árak minimálisan csökkentek, de a kereslet nem növekedett számottevően, ezért fellendülés még nincs a láthatáron - írja a lap.

Azok az ingatlanok kerültek most a kínálatba, amelyekhez 2016 előtt még alacsony áron lehetett hozzájutni – mondta Sinka József, egy balatonmáriafürdői ingatlan­iroda tulajdonosa. Hozzátette: "Ezeket a befektetők korábban abban a reményben vásárolták meg, hogy emelkedni fognak az árak, és ez be is jött, de mára megállt az áremelkedés." A befektetők a második, harmadik ingatlanjaikat dobják piacra, és máshová, jellemzően budapesti vagy a fővárosi agglomerációban lévő ingatlanokba szeretnének befektetni. Stagnálás látszik a balatoni piacon, és nehéz értékesíteni, mert az ingatlanok túlárazottak - írják.

Oláh Miklós kaposvári ingatlanszakértő szerint amelyik vevőnek kell a pénz, az enged. Akinek nem, az kivár. "Korábban nehéz volt ingatlant vásárolni a Balatonon, ez most jóval könnyebb, mert egyre több eladó ingatlan jelent meg" – mondta el Boldizsár Balázs a lapnak, kaposvári ingatlanszakértő, aki hozzátette: azt látják, hogy sokan a covid alatt vettek nyaralót, de sok esetben a mai gazdasági helyzetük nem engedi meg az ingatlan fenntartását.