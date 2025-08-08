Augusztusban beindul az albérletpiac, hiszen a felsőoktatási ponthatárok kihirdetése után tömegek keresnek kiadó lakást vagy szobát a budapesti és vidéki egyetemi városokban.
Kiderült, miért terhelték meg rengeteg magyar bankszámláját duplán: minden egy irányba mutat
2025. augusztus 6-án több hazai bank ügyfeleinél előfordult, hogy korábbi bankkártyás tranzakcióikat tévesen ismételten az ügyfelek fizetési számláin megterhelték. A hiba oka egyetlen, bankszektoron kívüli kártyaelfogadó technikai problémájára vezethető vissza. Ilyen esetekben mind a kártyatársaságok, mind a bankok a tranzakciók technikai feldolgozását végzik.
A bankok azonnal megkezdték az érintett tranzakciók vizsgálatát, valamint az ügyfelek megfelelő tájékoztatását. A helytelen terhelések helyreállítása megtörtént. Bár a duplikált tranzakciók aránya a bankszektor teljes forgalmához viszonyítva nem jelentős, a Magyar Bankszövetség folyamatosan egyeztet az érintett szereplőkkel, különös tekintettel a Magyar Nemzeti Bankra. A cél, hogy az ügyfelek biztonságos és megbízható pénzügyi szolgáltatásokhoz jussanak minden körülmények között, a hasonló hibák elkerülhetőek legyenek.
A hétvégére visszatér a kánikula és napról napra melegebb lesz, vasárnap már 33-38 Celsius-fok között alakul a csúcshőmérséklet.
Augusztus elsejével hatályba lépett a helyi önazonosság védelméről szóló törvény jogvédelmi eszközeinek alkalmazására vonatkozó szabályokról szóló 240/2025. (VII. 31.) Kormányrendelet.
A kereslet ugyan megugrott, az árak egyelőre nem álltak komoly növekedési pályára az Otthon Start bejelentése és a részletek megismerése után
Gazdátlanul rohad le a magyar csúcsmilliárdos luxusvillája: kutyának sem kell, pedig csak a telek százmilliókat ér
Egykor a magyar gazdasági elit központi alakja volt, ma már csak kifosztott villája emlékeztet Kapolyi László hajdani hatalmára.
2025 első félévében látványosan eltértek egymástól az egyes ingatlantípusok értékesítési idejei Magyarországon.
Alig pár nap telt el a felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetése óta, máris megindult a szokásos nyári albérletvadászat Budapesten.
Óriási bumm készül a magyar lakáspiacon: olaj a tűzre az Otthon Start, erre aligha voltunk felkészülve
Bár kevesebb lakás készült el 2025 első félévében, mint tavaly, a jelek szerint fordulhat a trend: az egyik építőnyaggyártó szerint megindult az élénkülés.
Nem kellett a Kormányinfóig várni, rendkívüli bejelentést tett Orbán Viktor: rengeteg magyart érint, itt vannak a részletek
Felállítjuk az Otthon Start Programirodát. Részletek délután, a kormányinfón! - közölte Orbán Viktor a Facebookon.
A kormány módosította az Igazságügyi Palota és az Agrárminisztérium épület felújításának határidejét, valamint döntött a Kúria és a Legfőbb Ügyészség jövőbeli elhelyezéséről.
Az Otthon Start Program szeptemberi indulása jelentős hatással lesz az ingatlanpiac belső dinamikájára, különösen a vásárlási motivációk szempontjából.
Az ország olcsóbb részein többnyire 10-20 millió forinttal kell számolnia annak, aki családi ház építésére alkalmas telket szeretne venni.
Egyre nagyobb érdeklődés mellett megindult a helyezkedés a lakáspiac keresleti oldalán a kedvezményes hitel miatt.
A háromszintes, 850 négyzetméteres ingatlan a város egyik legbiztonságosabb lakóparkjában található, ára berendezéssel együtt 850 millió forint, anélkül 790 millióba kerül.
Az ügy elképesztően bonyolult, de az érintett ügyvédek már nem praktizálnak.
Miért nőtt ekkorát a különbség a fizetések és a lakásárak között? És vajon melyik országokban a legdrámaibb a lakhatási költségek emelkedése Európában? Mutatjuk!
Megszólalt egy polgármester az önazonossági törvényről: semmi okunk arra, hogy korlátozzuk a beköltözést
Az önazonossági törvény kapcsán egyre több település vezet be korlátozásokat, amelyek többek között a végzettség nélküliek és büntetett előéletűek beköltözését tiltják.
Óriási csapás lehet az Otthon Start a magyar fiatalok számára: ezért fizethet rá nagyon, aki felveszi
A magyar lakáspiac kínálati problémákkal küzd, miközben a kormányzati intézkedések főként a keresletet élénkítik.
Az Otthon Start program bejelentése már most élénkíti az ingatlanpiacot, miközben szakértők 10-20 százalékos áremelkedést is prognosztizálnak.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
