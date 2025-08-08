2025. augusztus 8. péntek László
32 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Reading, UK - JULY 5, 2021: British High Street Banks stopping account holders buying using or processing crypto related transactions as traditional banking industry declares war on crypto currencies
Otthon

Kiderült, miért terhelték meg rengeteg magyar bankszámláját duplán: minden egy irányba mutat

Pénzcentrum
2025. augusztus 8. 12:30

2025. augusztus 6-án több hazai bank ügyfeleinél előfordult, hogy korábbi bankkártyás tranzakcióikat tévesen ismételten az ügyfelek fizetési számláin megterhelték. A hiba oka egyetlen, bankszektoron kívüli kártyaelfogadó technikai problémájára vezethető vissza. Ilyen esetekben mind a kártyatársaságok, mind a bankok a tranzakciók technikai feldolgozását végzik.

A bankok azonnal megkezdték az érintett tranzakciók vizsgálatát, valamint az ügyfelek megfelelő tájékoztatását. A helytelen terhelések helyreállítása megtörtént. Bár a duplikált tranzakciók aránya a bankszektor teljes forgalmához viszonyítva nem jelentős, a Magyar Bankszövetség folyamatosan egyeztet az érintett szereplőkkel, különös tekintettel a Magyar Nemzeti Bankra. A cél, hogy az ügyfelek biztonságos és megbízható pénzügyi szolgáltatásokhoz jussanak minden körülmények között, a hasonló hibák elkerülhetőek legyenek.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!
Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#otthon #mnb #bank #leállás #javítás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:02
12:30
12:02
11:44
11:30
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 8.
Ez a 3 hazai régió a 2025-ös nyár legnagyobb vesztese: hiába a turistaáradat, ide alig megy valaki
2025. augusztus 8.
Ennyit keres egy kézbesítő, ügyintéző a Magyar Postánál: már lasszóval fognák a dolgozókat
2025. augusztus 8.
Dúl a lakáspánik Budapesten és a nagyvárosokban: itt még most is emberi árból megoldható az albérlet
2025. augusztus 7.
Új fizetési mód tarolhat Magyarországon: egyre többen esküsznek rá, de van egy drága buktató
2025. augusztus 8.
Videón a pillanat, amikor az újdonsült lottómilliárdos elmondja a fiának, hogy nyertek
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 8. péntek
László
32. hét
Ajánlatunk
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Szó szerint megfő Magyarország: itt az újabb hőségrekord, ezt nem fogjuk sokáig bírni
2
3 napja
Eladó Balogh Levente luxusvillája: ennyiért hirdeti fényűző otthonát a Szentkirályi-vezér
3
3 hete
Úszik az adósságban a magyar Opel király: töredékáron árverezik Ivanits József luxusvilláját
4
3 napja
Így használják ki az Otthon Start hitelt a legélelmesebbek: erre kevesen gondolnak csak
5
3 hete
Nálad is így szerelték fel a klímát a lakásban? A kánikulában se használd, simán kigyulladhat
PÉNZÜGYI KISOKOS
Értékpapír
Valamilyen vagyoni értékre vonatkozó követelést megtestesítő forgalomképes okirat. Egyszerűbben: egy jövőbeli fizetésre vonatkozó ígéret. Értékpapírt pénzkövetelésről (például állampapírok, letéti jegyek), valamely dologra vonatkozó tulajdonjogról (például részvények, befektetési jegyek) lehet kiállítani. Megjelenhet okirati formában kinyomtatva, illetve dematerializált formában, azaz elektronikusan rögzítve.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 8. 11:30
Videón a pillanat, amikor az újdonsült lottómilliárdos elmondja a fiának, hogy nyertek
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 8. 11:12
Elhunyt a magyar színészlegenda: egy ország borul most gyászba
Agrárszektor  |  2025. augusztus 8. 12:32
Meglepő, ami a francia piacokon zajlik: ennyit kérnek egy kiló szamócáért