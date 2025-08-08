Kiderült, miért terhelték meg rengeteg magyar bankszámláját duplán: minden egy irányba mutat

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

2025. augusztus 6-án több hazai bank ügyfeleinél előfordult, hogy korábbi bankkártyás tranzakcióikat tévesen ismételten az ügyfelek fizetési számláin megterhelték. A hiba oka egyetlen, bankszektoron kívüli kártyaelfogadó technikai problémájára vezethető vissza. Ilyen esetekben mind a kártyatársaságok, mind a bankok a tranzakciók technikai feldolgozását végzik.

