Úszik az adósságban a magyar Opel király: töredékáron árverezik Ivanits József luxusvilláját

Ismét árverésre bocsátották Ivanits József budapesti luxusvilláját, az egykori Opel-király XVII. kerületi ingatlanáért 627 780 000 forintot kérnek a végrehajtók, a minimum ár pedig 313 890 000 forint. A hirdetmény szerint Ivanits az évek során több mint 150 millió forintnyi tartozást halmozott fel, amely most végrehajtóknál van.

Ismét kalapács alá került az egykori Opel király, Ivanits József XVII. kerületi villája - szúrta ki a Pénzcentrum a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar honlapján. A kiírás szerint a XVII. kerületi Pipishegy utcában található, impozáns építmény kikiáltási ára 627 780 000 forint, a minimum ár pedig 313 890 000 forint, érvényes ajánlat egyelőre nem érkezett.

A hirdetés szerint az ingatlan 2190 négyzetméteres, a közforgalmi közlekedéstől kb.1000 m távolságra Közművesítettsége: vezetékes víz, villany, gáz, szennyvízcsatorna. Emellett még mindig fennál a telekvita a XVII. kerületi önkormányzattal, mivel az ingatlanon található pince benyúlik az önkormányzat tulajdonában lévő közút alá.

A hirdetményben azt írják, Ivanits Józsefen az ingatlana árverésén most 29 076 097 forint főkövetelést és járulékait hajtanának be. Az egyéb tartozásainak listából kiderült, hogy az egykori autómágnás ezen felül is jelentős elmaradásokat halmozott fel:

A táblázat alapján Ivanits József számos végrehajtási ügyben érintett adósként, különböző magán- és jogi személyek felé fennálló tartozásokkal. A legnagyobb követelők között szerepel többek között az OTP Faktoring Zrt., a Díjbeszedő Faktorház Zrt., az Axe Capital Zrt., valamint a Főnix Faktor Követeléskezelő Zrt. A tartozások jogcímei változatosak: kölcsönszerződés, parkolási szerződés, közüzemi szolgáltatási díjak, perköltség, illetve földgázszolgáltatási szerződések is szerepelnek.

A dokumentumban feltüntetett adatok szerint Ivanits József összes, végrehajtás alatt lévő tartozása meghaladja a 150 millió forintot.

A legnagyobb összegű követelés 42 millió forint, ami "vételár" címen van feltüntetve, de ugyanennek az embernek 32 millióval is tartozik "kölcsön" címszó alatt. A listán szerepel még többek között egy több mint 6 millió forintos adótartozás is a XVII. kerületi önkormányzat felé, 34 millió forinttal pedig egy másik kölcsön kapcsán maradt adós.

Régóta próbálják eladni

Nem ez az első alkalom, hogy Ivanits József villáját el akarják árverezni, utoljára tavaly nyáron bukkantunk rá az árverési oldalon, akkor is 627 780 000 forintot kértek érte, a minimumár viszont 565 002 000 forint volt, azaz mára ezt jócskán lecsökkentették. 2022-ben is egy árverési oldalon szerepelt az ingatlan, akkor 685 591 710 forintos kikiáltási áron, és legkevesebb 617 032 539 forintért lehetett megvásárolni, de végül akkor sem kellett senkinek.

Már 2011-ben is megpróbálták eladni, akkoriban Ivanitsék 1,6 milliárd forintért szerettek volna túladni az ingatlanon. Korábban kiderült, hogy a 3900 nm-es telken 2003 és 2009 között épült, 3 szinten összesen 1230 nm alapterületű, 8 szobás luxusvilla különleges, egyedi készítésű burkolatokkal, bútorokkal, 100 nm-es terasszal, moziteremmel, billiárdteremmel, belső medencével, konditeremmel, borospincével, 340 nm-es teremgarázzsal és vendégházzal is rendelkezik.

