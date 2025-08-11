2025. augusztus 11. hétfő Zsuzsanna, Tiborc, Lilian
Burnt trash. Remains of burnt garbage. Household waste. Waste disposal. Garbage in the barrel. Disposal of waste in a garbage can.
Csarnoképület gyulladt ki a XV. kerületben: ekkora hőségben fokozottan figyeljünk a lángokra

MTI
2025. augusztus 11. 14:58

Kigyulladt egy 1500 négyzetméteres csarnoképület a XV. kerületben, a Rákospalotai határúton hétfő délután - közölte a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes szóvivője.

Kiss Ádám elmondta, a tűz egy többfunkciós épület fémmegmunkáló részében keletkezett. Az egységek 10 járművel vonultak ki a helyszínre, több mint 30 hivatásos tűzoltó oltotta a lángokat, amelyeket hat vízsugárral sikerült körülhatárolni - tette hozzá.

A katasztrófavédelem a honlapján azt írta, hogy a tűz a Késmárk utca környékén egy textilfeldolgozással foglalkozó cég csarnoképületében ütött ki, a munkálatok idejére a Rákospalotai határút érintett szakaszát lezárták.

Kapcsolódó cikkünk:

Frissítés: eloltották a tüzet a XV. kerületi csarnoképületben

Sikerült eloltani a XV. kerületi csarnoképületben hétfő délután keletkezett tüzet - közölte a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes szóvivője. Kiss Ádám elmondta, a tűzoltók az utómunkálatokat végzik és átszellőztetik az épületet. Tájékoztatása szerint a csarnokban dolgozók mind elhagyták az épületet még a tűzoltók kiérkezése előtt, az egységek pedig az oltás során egy gázpalackot is kihoztak a csarnokból.

A tűz keletkezésének körülményeit tűzvizsgálati eljárásban vizsgálják majd

- tette hozzá. A katasztrófavédelem a honlapján azt írta, hogy a Rákospalotai határúton, a Késmárk utca közelében lévő üzemben karnisok összeszerelésével, tárolásával foglalkoznak, a tűz nagyjából 1200-1500 négyzetmétert érintett.

A katasztrófavédelmi mobil labor vizsgálta a környék levegőjének összetételét, káros anyag veszélyes koncentrációját nem mutatták ki - fűzték hozzá.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #tűz #katasztrófavédelem #tűz budapest

