Csúcsot döntött az eladó és a kiadó lakóingatlanok iránti érdeklődők száma, mióta bejelentették az Otthon Start programot.
Csarnoképület gyulladt ki a XV. kerületben: ekkora hőségben fokozottan figyeljünk a lángokra
Kigyulladt egy 1500 négyzetméteres csarnoképület a XV. kerületben, a Rákospalotai határúton hétfő délután - közölte a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes szóvivője.
Kiss Ádám elmondta, a tűz egy többfunkciós épület fémmegmunkáló részében keletkezett. Az egységek 10 járművel vonultak ki a helyszínre, több mint 30 hivatásos tűzoltó oltotta a lángokat, amelyeket hat vízsugárral sikerült körülhatárolni - tette hozzá.
A katasztrófavédelem a honlapján azt írta, hogy a tűz a Késmárk utca környékén egy textilfeldolgozással foglalkozó cég csarnoképületében ütött ki, a munkálatok idejére a Rákospalotai határút érintett szakaszát lezárták.
Frissítés: eloltották a tüzet a XV. kerületi csarnoképületben
Sikerült eloltani a XV. kerületi csarnoképületben hétfő délután keletkezett tüzet - közölte a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes szóvivője. Kiss Ádám elmondta, a tűzoltók az utómunkálatokat végzik és átszellőztetik az épületet. Tájékoztatása szerint a csarnokban dolgozók mind elhagyták az épületet még a tűzoltók kiérkezése előtt, az egységek pedig az oltás során egy gázpalackot is kihoztak a csarnokból.
A tűz keletkezésének körülményeit tűzvizsgálati eljárásban vizsgálják majd
- tette hozzá. A katasztrófavédelem a honlapján azt írta, hogy a Rákospalotai határúton, a Késmárk utca közelében lévő üzemben karnisok összeszerelésével, tárolásával foglalkoznak, a tűz nagyjából 1200-1500 négyzetmétert érintett.
A katasztrófavédelmi mobil labor vizsgálta a környék levegőjének összetételét, káros anyag veszélyes koncentrációját nem mutatták ki - fűzték hozzá.
Jelentősen csökkent a téglalakás panellel szembeni árelőnye a fővárosban, miután egy év alatt 36 százalékkal emelkedett a házgyári lakások átlagos négyzetméterára.
A kormány nemzetgazdaságilag kiemelt beruházássá minősítené a legalább 250 lakásos fejlesztéseket, ha a lakások 70 százaléka megfelel az Otthon Start feltételeinek.
Dúl a lakáspánik Budapesten és a nagyvárosokban: itt még most is emberi árból megoldható az albérlet
Augusztusban beindul az albérletpiac, hiszen a felsőoktatási ponthatárok kihirdetése után tömegek keresnek kiadó lakást vagy szobát a budapesti és vidéki egyetemi városokban.
Az ingatlanok dinamikus áremelkedése mögött jócskán elmarad a fizetőképesség és a reálbérek 3-4% közé tehető lassú növekedése.
Az első fél évben 5129 új lakás épült Magyarországon, ami 15%-kal elmarad az egy évvel korábbitól, ugyanakkor a kiadott építési engedélyek száma 43%-kal ugrott meg.
Augusztus elsejével hatályba lépett a helyi önazonosság védelméről szóló törvény jogvédelmi eszközeinek alkalmazására vonatkozó szabályokról szóló 240/2025. (VII. 31.) Kormányrendelet.
A kereslet ugyan megugrott, az árak egyelőre nem álltak komoly növekedési pályára az Otthon Start bejelentése és a részletek megismerése után
2025 első félévében látványosan eltértek egymástól az egyes ingatlantípusok értékesítési idejei Magyarországon.
Alig pár nap telt el a felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetése óta, máris megindult a szokásos nyári albérletvadászat Budapesten.
Óriási bumm készül a magyar lakáspiacon: olaj a tűzre az Otthon Start, erre aligha voltunk felkészülve
Bár kevesebb lakás készült el 2025 első félévében, mint tavaly, a jelek szerint fordulhat a trend: az egyik építőnyaggyártó szerint megindult az élénkülés.
Nem kellett a Kormányinfóig várni, rendkívüli bejelentést tett Orbán Viktor: rengeteg magyart érint, itt vannak a részletek
Felállítjuk az Otthon Start Programirodát. Részletek délután, a kormányinfón! - közölte Orbán Viktor a Facebookon.
A kormány módosította az Igazságügyi Palota és az Agrárminisztérium épület felújításának határidejét, valamint döntött a Kúria és a Legfőbb Ügyészség jövőbeli elhelyezéséről.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
