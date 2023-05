Elképesztő fényűzés: ilyen luxusvillákat vásárol most a magyar elit a Balatonnál

Már 1 milliárd forint felett van a beugró a legdrágább balatoni ingatlanok toplistájára. A Pénzcentrum friss gyűjtése szerint épp eladósorban van Magyarország legszebb szőlőbirtoka, és több panorámás luxusvilla is a magyar tengernél. Egyébként az egész tó körül elég súlyos négyzetméteráron mennek a nyaralóingatlanok, nem egy olyan település van, ahol már a millió feletti érték sem ritka.

A héten már górcső alá vettük, hogy milyen ingatlanokat kaphatnak a kispénzűek a Balaton környékén - mint akkor kiderült, a bevállalósabbak már 6 millió forint alatt is vásárolhatnak olyan házat, amely 20 percnyi autózásra van a tótól. Persze, ezekre az ingatlanokra még a vételárnál többet is rá kellhet költeni.

Most pedig arra a kérdésre keressük a választ, milyen luxusingatlanokat kínálnak most eladásra a magyar tengernél. Mielőtt belemennénk a részletekbe, annyi biztos, hogy ezek már olyan kategóriában mozognak, amelyekre egy lottónyeremény is kevés lehet: legalábbis az április végi főnyereményből már neccesen lehetne milliárd feletti vételárú ingatlant vásárolni. Emlékezetes, a 17. játékhéten ketten is eltalálták mind az 5 kihúzott számot, így kétfelé oszlott a 4,6 milliárdos főnyeremény - azaz egyenként 2,3 milliárd forinttal lett gazdagabb a két szerencsés.

A Balaton legdrágább településein egyébként elképesztő, sok esetben már a budapesti szintet is meghaladó négyzetméterárakkal találkozhatunk. Korábban az Otthon Centrum például arról számolt be, hogy adataik szerint Siófokon a lakások négyzetméterára adataik szerint az 1 millió forint is eléri. Benedikt Károly, a Duna House PR és elemzési vezetője pedig arról beszélt, 2022-ben a cég közvetítésével eladott legdrágább balatoni ingatlan egy siófoki villa volt, amelyért 270 millió forintot fizettek.

Négyzetméterár tekintetében a csúcstartó egy szintén kiváló állapotú, mindössze 85 négyzetméter alapterületű ház, amelyért közel 2,2 millió forintot adtak négyzetméterenként, tehát a teljes vételár 185 millió forint volt. A Balaton vonzáskörzetében található fürdővárosok is népszerűek, Hévízen például egy 24 négyzetméteres, nagyon jó állapotú garzonért, még a 706 forintos négyzetméterárat sem sajnálták odaadni a vevők

- folytatta.

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője pedig kiemelte, hogy ha négyzetméterárak alapján rakjuk sorba a nyaralótelepüléseket, akkor nem meglepő módon csak balaton-parti lokációk szerepelnek a top10-ben:

Tihany 1 689 ezer Ft/nm Alsóörs 1 636 ezer Ft/nm Balatonszemes 1 441 ezer Ft/nm Szántód 1 259 ezer Ft/nm Zamárdi 1 175 ezer Ft/nm Siófok 1 163 ezer Ft/nm Balatonőszöd 1 140 ezer Ft/nm Balatonakarattya 1 107 ezer Ft/nm Balatonfenyves 1 105 ezer Ft/nm Paloznak 1 101 ezer Ft/nm

Ezek most a legdrágább luxusingatlanok a Balatonnál

Most a legdrágább balatoni ingatlanok 5-ös toplistájára már 1 milliárd forint feletti vételár a beugró. A legnagyobb hirdetési portálon jelenleg a 2,14 milliárd forintért kínálnak eladásra egy monoszlói kastélyt. A felújított, 1615 négyzetméteres borbirtok mellé 10 hektárnyi szőlőtermő terület is tartozik. A birtok 2012-ben megnyerte a "Magyarország legszebb szőlőbirtoka" címet, maga a lakóépület 3 szintes, 9 szobás.

A szintek között lifttel lehet közlekedni, 12 fürdőszoba található az épületben. A kültéri medencéből, amely 6,5 méter x 17,5 méteres, meg lehet csodálni a panorámát. Az ár magában foglalja a teljes berendezést és bútorzatot, a birtok karbantartásához szükséges eszközöket és gépeket, valamint a márkanév használatának jogát, illetve a készleten lévő borokat is.

A kínálat második legdrágább ingatlana egy 2 milliárd forintért hirdetett 14+2 szobás luxusingatlan Balatonbogláron. Ehhez 25 méteres saját partszakasz tartozik, a 700 négyzetméteres épület 3 szintes, 4 komplett lakást alakítottak ki benne.

A központosított okosotthon-rendszer mellett napelemeket is felszereltek az épületre a rezsihatékony működés érdekében, a fűtés-hűtés pedig hőszivattyúkkal van megoldva. A partszakaszon saját stég is van, az ingatlanon összesen 37 autónyi beállohely van.

A harmadik legdrágább balatoni ingatlan egy egykori kemping Balatongyörökön, amely 1,6 milliárd forintért megvásárolható. Gyakorlatilag ritkaságnak számít, hogy eladósorba kerül egy 1,3 hektáros, közvetlen vízparti terület.

Az ingatlanon nyolc faház, egy melléképület és a kőből épült vendégeket kiszolgáló étterem helyezkedik el. Emellett sportpályák is vannak a területen, amelynek óriási partszakasza van.

Negyedik helyen most egy balatonfüredi luxusvilla áll: a több mint 900 négyzetméteres, medencés ingatlant 1,55 milliárd forintért hirdetik. A 13 szobás ház összes ablakát és a teraszait a Balaton felé tájolták, 2006-ban épült, 2020-ban felújították. Az emeletek között lifttel lehet közlekedni, a fűtés geotermikus hőszivattyúval, vagy akár hagyományosan gázkazánnal is működtethető.

A kertben egy hatalmas, ellenáramoltató, jakuzzi funkcióval ellátott medence kapott helyet, és borospince is van. Az exkluzív ingatlan egyaránt alkalmas családi rezidenciának, hotelnek, egyéb szállásszolgáltatásnak, rendezvényközpontnak, de számos más funkció is kialakítható benne - áll a hirdetésben.

1,25 milliárd forintos hirdetési árával egy csopaki luxusvilla az ötödik legdrágább most a toplistán. Ennek az ingatlannak a különlegessége, hogy a település egyik legkülönlegesebb területén épült, a hirdetés állítása szerint még a garázs is balatoni panorámás. A ház 4 hálószobával és fürdőszobával rendelkezik, illetve egy személyzeti szobával, amelyhez külön fürdő is kapcsolódik, a konyha teljesen felszerelt, 3 kamra is rendelkezésünkre áll a tároláshoz.

A 8 méter x 15 méteres medence mellett 3253 négyzetméternyi kert is tartozik az ingatlanhoz. Minden szobában inverteres klíma van, a fűtésre gázkazánnak is rá lehet segíteni, de folyamatban van a hőszivattyús rendszer beszerelése is.