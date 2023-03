3+1 tipp a spóroláshoz: így ne pazaroljunk otthon, ezreseket takaírhatunk meg!

Szakértők szerint kis odafigyeléssel, néhány eszköz cseréjével sok energiát megspórolhatunk a háztartásunkban. Ezzel nemcsak a pénztárcánknak teszünk jót, hanem csökkentjük ökológiai lábnyomunkat, és egy kicsivel hozzájárulunk a Föld véges energiakészletének megóvásához is.

Az alábbiakban a Praktiker szakértői segítenek az otthoni energiatudatosságban néhány tippel. A barkácsáruház szakértője szerint jelentősen csökkenthetjük a rezsiszámlánkat már néhány egyszerű, akár egy hétvége alatt elvégzett átalakítás segítségével is. Az áruházlánc saját maga is példát mutat a zöld értékek képviseletében: megszüntették nyomtatott kiadványukat, amely most már online formában elérhető. Áruházaikat is igyekeznek egyre több helyen megújuló energiaforrásból ellátni, a budaörsi épület tetején elhelyezett napelemek például a barkácsáruház éves villamos energia fogyasztásának mintegy harmadát váltják ki.

1. Figyeljünk a világításra!

A tavasz beköszöntével fokozatosan nő a világosban töltött órák száma, fontos azonban tudni, hogy a korszerűtlen izzók befolyásolják otthonunk energiaigényét, így érdemes azokat korszerű, LED technológiás fényforrásokra cserélni. Ezek a hagyományos izzók áramszükségletének töredékét fogyasztják, és ma már széles kínálatból lehet választani akár teljesítmény, színhőmérséklet vagy típus alapján.

Az izzók lecserélése után is sokat tehetünk a spórolásért: időzített kapcsolók és távirányítható aljzatok használatával kordában tarthatjuk áramfogyasztásunkat, ezeket ráadásul nem csak lámpáknál, hanem egyéb elektronikai eszközeinknél is használhatjuk, hogy elkerüljük a készenléti állapotban lévő vagy a konnektorban felejtett készülékeink (pl. telefontöltő) áramfogyasztását. A Praktiker szakértője szerint a takarékoskodás mellett kényelmünket is szolgálja, ha mozgásérzékelőre kötjük a ritkán használt helységek vagy kültéri közlekedők, lépcsőfordulók világítását, így biztosak lehetünk benne, hogy tényleg csak akkor világítunk, ha arra szükség van.

2. A tiszta víz érték, vigyázzunk rá!

Ugyan a Föld nagy része tengerekkel, óceánokkal borított, a tiszta, emberi fogyasztásra alkalmas édesvíz a jövő egyik legértékesebb természeti kincse, ezért érdemes kiemelt figyelmet fordítani arra, hogy ne pazaroljuk el. Általános szabály, hogy ne folyassuk feleslegesen a vizet, zárjuk el a csapot például fogmosáskor, és lehetőség szerint fürdés helyett zuhanyozzunk – egy víztakarékos zuhanyfejjel és termosztátos csapteleppel további értékes vízmennyiséget takaríthatunk meg. Otthoni vízfogyasztásunkat mindemellett csökkenthetjük például víznyomáscsökkentő szerelvény alkalmazásával, melyet akár magunk is felszerelhetünk. Mára bizonyított tény, hogy a mosogatógépek a kézi mosogatáshoz képest energiatakarékosabbak, arra azonban érdemes figyelni, hogy szakszerűen pakoljunk be, és akkor indítsuk el, ha megtelt – ugyanez természetesen igaz a mosógépre is.

A tavalyi évre jellemző aszályos időszak a borúlátó előrejelzések szerint egyre gyakoribb jelenség lesz, így a kerttel rendelkezőknek érdemes erre is készülni. Minderre megoldást jelenthet, ha egy arra alkalmas esővíztárolóban gyűjtjük a lehullott csapadékot, és abból locsolunk. Érdemes figyelni arra, hogy lehetőség szerint a hajnali, kora reggeli órákban öntözzük a kerti növényeinket, melyben egy időzítő kapcsoló és az esővíztárolóba helyezett szivattyú lehet a segítségünkre.

3. Fűtsünk okosan!

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a tavasz első hónapjaiban sem ritkák a fagyok, így ilyenkor sem késő figyelmet fordítani otthonunk fűtési rendszerének korszerűsítésére, karbantartására. Egy programozható termosztáttal könnyedén beállíthatjuk, mikor nem tartózkodunk otthon, ilyenkor nem szükséges a megszokott hőmérsékletre felfűteni a lakást, Wifi-s készülékkel pedig mindezt távolról is menedzselhetjük. A Praktiker szakértője szerint azonban nem érdemes teljesen leállítani a fűtést erre az időszakra, ha ugyanis a rendszernek újból teljesen fel kell fűteni, amikor hazaértünk, az sokkal nagyobb energiaráfordítással jár.

A fűtési szezon vége remek alkalom, hogy karbantartsuk, esetleg fejlesszük is otthoni rendszerünket energiahatékony, modern megoldásra. Ha erre nincs lehetőségünk, akkor is sokat tehetünk azért, hogy hidegebb tavaszi estéken energiatakarékosabb módon biztosítsuk megszokott kényelmünket, akár alternatív fűtési rendszerrel (pl. split klíma, kandalló), de filléres, ám hatékony megoldást jelent a radiátorok mögé felhelyezett hőtükör fólia is.

+1 tipp: A legjobb energia a fel nem használt energia!

Érdemes kiemelt figyelmet fordítani lakásunk, házunk szigetelésére, mely télen-nyáron segít energiafogyasztásunk csökkentésében, amiért a pénztárcánk is hálás lesz, és segíthetünk a bolygó védelmében. A homlokzati és tetőszigeteléssel lehet a legnagyobb eredményt elérni, ugyanis ezeken a felületeken a legnagyobb a hőveszteség. A beruházás ugyan jelentős kiadással jár, de megtérülő befektetés, és növeli az ingatlan értékét is. Ha erre nincs lehetőségünk, akár már néhány ügyes otthoni praktikával is jelentősen csökkenthetjük a rezsiszámlát és ökológiai lábnyomunkat: régi, kevésbé energiahatékony nyílászárónk szigetelőképességét költséghatékonyan javíthatjuk tömítőszalaggal vagy ajtóseprűvel, míg az üvegfelületeken távozó hőt ablaküvegszigetelő fóliával tarthatjuk a lakásban.