Cserépkályha árak 2022: mennyibe kerül a cserépkályha építés és a hordozható cserépkályha?

Sosem látott reneszánszát éli a cserépkályha: ez a belsőépítészeti remekmű egyrészt a rezsitörvény módosítás hozadékaként került újra a rivaldafénybe, másrészt újra kezdenek divatba jönni a kandallók után a régi típusú, esztétikus megjelenésű fűtőtestek is. Mit érdemes tudni a hagyományos cserépkályha kapcsán, hogyan működik egy cserépkályha, mik lehetnek a cserépkályha hibái? Mennyibe kerül egy új cserépkályha 2022-ben?

Cikkünkben minden tudnivalót elárulunk a különleges cserépkályha kapcsán: mi a cserépkályha története, honnan ered az építtetésük, hogyan készül a cserépkályha napjainkban? A cserépkályha bontás hogyan történik, miért füstöl vissza a cserépkályha probléma esetén, mit tegyünk ez ellen? Mobil cserépkályha VS épített cserépkályha: mik az előnyei a hordozható cserépkályha telepítésének?

A cserépkályha története

A cserépkályha az egyik legismertebb, hagyományos típusú fűtési rendszer, ami az elmúlt években fokozatosan újra egyre népszerűbbé vált, a rezsitörvény módosításnak köszönhetően pedig hamarosan talán az egyik leggyakoribb klasszikus-modern megoldássá növi ki magát a magyar háztartásokban. A cserépkályha ma már egészen máshogy fest, mint nagyszüleink, dédszüleink idejében a tipikus, két szoba közé állított, vörös-barna óriásépítmény: szinte bármilyen modern és régi formában, bármilyen színben építtethető, sőt, a ropogó tűz látványát sem kell mellőznünk, ha az üvegajtós cserépkályha mellett döntünk.

A cserépkályha őse valószínűsíthetően a 13. században születhetett meg Svájc és Dél-Németország térségében, ahonnan Lengyelország, Csehország és Magyarország is hamarosan átvette ezt a hatékony, praktikus fűtési technológiát. A régi típusú cserépkályha agyagból tapasztott kemenceként kezdte pályafutását, amire kerámiaedényeket ragasztottak/építettek, hogy ezzel is növeljék a hőleadási felületet. Mivel akkoriban a kályhakészítés a fazekasság mesterségéhez tartozott, falvakban gyakran alkalmaztak edény formájú kályhaszemeket, de szögletes és tál alakú darabok is előfordultak, a későbbiekben pedig a formák három- és négyszögletűek lettek, ettől esztétikusabb lett a felület, sőt, még az agyaghasználat is takarékosabbá vált.

Milyen cserépkályha fajták vannak?

Leggyakrabban hagyományos üzemeltetésű cserépkályhákkal találkozhatunk, ezeket naponta egy-két alkalommal elegendő begyújtani, fával, szénnel tüzelhetünk bennük, illetve ezekkel vegyesen, ha vegyestüzelésű cserépkályha épült; alapesetben nagytömegű, jó hőtárolású, többjáratos, ajtóval zárt cserépkályháról van szó. Népszerű a kombinált cserépkályha is, ami fűtőkandallóból és járatos cserépkályhából áll. A cserépkályha további típusai a töltő rendszerű cserépkályha, a gáztüzelésű cserépkályha, az elektromos üzemű cserépkályha, illetve építtethetünk még öko-tűzteres cserépkályhát, konvekciós hőleadású, sőt központi fűtéses cserépkályhát is.

Hogyan készül a cserépkályha?

A cserépkályha gyártása attól függ, hogy milyen típusú cserépkályháról van szó, de általánosságban azt elmondhatjuk, hogy a cserépkályha fűtőteste minden esetben mázas kályhacsempéből áll, belső szerkezete samott téglákból és lapokból van, tetőcserép felhasználásával is készülhet. A cserépkályha teljesítménye nagyban függ attól, hogy mennyire minőségi alapanyagokból van megépítve, hiszen minél tovább tartja a hőt, annál tovább van meleg az otthonunkban.

A cserépkályha füstjárata több méter hosszú, az égéshez szükséges levegő-utánpótlásról is gondoskodnunk kell valamilyen légcsatornán keresztül, hogy a levegő közvetlenül az égéstérbe jusson be. A cserépkályha beépítése kapcsán az aljzat teherbíró képességét is figyelnünk kell, hiszen egy cserépkályha súlya könnyen elérheti az 1.500 kg-ot. Készülhet hozzá beépített sütő és főzőlap is, ami gyakorlatilag ugyanúgy használható, mint a sparhelt.

A cserépkályha üzemeltetése akkor a leghatékonyabb, ha folyamatosan hőn tartjuk; a cserépkályha az egyik leggazdaságosabb, legjobban kihasználható fűtőtest, kifejezetten ajánlott a használata kisebb parasztházakba, többgenerációs családi házak földszintjére vagy bármilyen nagy légterű konyha-nappaliba. A cserépkályha leggyakrabban a helyiség légteréből veszi fel az égéshez szükséges levegőt (nyitott égéstér), de természetesen alkalmazkodni kell az épület műszaki adottságaihoz is. A cserépkályha építését mindenképpen szakembereknek kell végezniük, ugyanis az égéstermék kivezetése olyan biztonsági szakértelmet követel, amit nem biztonságos laikusokra rábízni. Háztartási hulladékot nem szabad eltüzelni benne!

Mobil cserépkályha: tudtad, hogy létezik hordozható cserépkályha?

A mobil cserépkályhák, kandallók kiváló fűtőalkalmatosságok átmeneti időszakokra, nyaralókba, külső helyiségek, garázsok fűtésére is, azonban azt mindenképpen tudnunk kell egy hordozható cserépkályha kapcsán, hogy a beépítettnél alacsonyabb a hatásfoka. A mobil cserépkályha működési elve hasonló a fent leírtakhoz, ám itt alapesetben egy hőálló lemezből készült berendezésről van szó, kerámia burkolattal körbe építve, e között és a fűtőbetét között légrés van.

A hőtartó kapacitása nem túl magas, gyorsan felmelegszik, de gyorsan ki is hűl, viszont amennyiben folyamatosan táplálni tudjuk a tüzet, kiváló szolgálatot tesz bármelyik családi házban. Az épített cserépkályha gazdaságosabban működik, jobban fűt, de a hordozható cserépkályhát bontás nélkül is mozgathatjuk, a mobil cserépkályha ár szempontjából is kedvezőbb, azonban a fűtési költségek magasabbak, a hő fenntartása több figyelmet igényel. Attól, hogy egy cserépkályha hordozható, ennél a megoldásnál is ki meg kell oldani a légcserét és a füstkivezetést.

A cserépkályha mennyi fa használatával fűt fel?

A cserépkályha begyújtásához elég 3-5 karvastagságú fa, ha jó a hatásfoka, elég naponta 1-2 alkalommal megrakni, de természetesen ez az ingatlan adottságaitól, a család igényeitől, a cserépkályha méretétől és minőségétől is függ.

A cserépkályha bontás hogyan történik?

A cserépkályha bontása házilag is történhet, ám célszerű ezt is szakemberre bízni, ha a cserepeket sérülésmentesen szeretnénk eltenni, hogy azt újra lehessen építeni pl. eladás, szállítás után. A cserépkályha bontás folyamata hosszadalmas, a szakemberek általánosságban 50-150.000 Ft-ot kérnek el egy ilyen munkáért. Ha nem számít, hogy roncsolásmentes cserépkályha bontás történjen, akkor felülről kezdjük a munkát, célszerű vizet tölteni a kályhába, hogy csökkentsük a szálló por mennyiségét. A munka végén a kéménylyukat be kell falazni.

Miért füstöl vissza a cserépkályha?

Normális esetben a cserépkályhából az égéstermék a kéményen keresztül távozik, a lakásba nem szabad a füstnek bejutnia. Ha visszafüstöl a cserépkályha, akkor mindenképpen a légelvezetéssel van probléma, valószínűsíthetően el van dugulva valamelyik belső járat, ami gátolja, hogy a füst távozzon a huzattal – ezt egy szakember meg tudja oldani, így a cserépkályha füstje távozni fog. Az is előfordulhat, ha kint meleg van, megfordul a kéményhatás, amit azzal oldhatunk meg, ha huzatot generálunk neki nyitott ablakkal, ajtóval.

Hibásan beépített cserépkályha, lyukak, repedések gyanúja esetén mindenképpen hívjunk szakembert. Az is okozhatja a problémát, ha hideg a kémény (mire a füst elhagyná a kéményt, annyira lehűl, hogy nem tud kialakulni a kéménymozgás, visszaesik), illetve kémény hődugó is kialakulhat (túl meleg a kémény teteje, például átforrósítja a nap, melegebb, mint a kiáramló füst).

Cserépkályha árak 2022: mennyibe kerül egy cserépkályha?

A cserépkályha árak tekintetében igen változatos a kínálat: régi használt cserépkályha eladó található már néhány tízezer forinttól egyben vagy bontott állapotban is, ez a hordozható cserépkályha esetében is így van. A szebb, jobb állapotú használt cserépkályhák esetében már 100-200.000 Ft közötti költségről beszélhetünk, ám egy új cserépkályha ár tekintetében több százezer forinttól egymillió forintig terjed (a hordozható cserépkályha vásárlást ebben a feléből is megúszhatjuk), különleges kívánságok, egyedi megoldások, antik cserépkályhák tekintetében pedig a cserépkályha árak 1.000.000 Ft fölötti költséget jelentenek.