Kandalló kisokos: biokandalló, vízteres kandalló és elektromos kandalló – melyiket válasszam?

Milyen kandalló típusok léteznek és melyiket hogyan lehet beépítteteni, üzemeltetni? Miben más a hagyományos kandallótól a vízteres kandalló és a biokandalló, miért jó az elektromos kandalló nappaliba, akár hálószobába? Melyik kandalló típusnak mi az előnye és a hátránya, melyikkel lehet fűteni és melyik szolgálja kizárólag a látványt?

Cikkünkben minden fontos tudnivalót elárulunk a népszerű kandalló típusok kapcsán: tudd meg, miért jó a vízteres kandalló és az elektromos kandalló, kinek ajánlott a látványkandalló! Milyen problémák merülhetnek fel a kandalló működése kapcsán, például miért kormol a kandalló, miért füstöl vissza a kandalló? A biokandalló mi az, miben más a „rendes” kandallónál? Melyik kandalló fajta áll szabadon és melyiket lehet beépíteni, mennyi hely szükséges ezeknek és mire kell vigyázni velük kapcsolatban? Járjunk utána!

A hagyományos kandalló

A hagyományos kandalló az egyik legközkedveltebb klasszikus típusú, nyitott vagy zárt tűzteres fűtőberendezés. A kandalló tűztere valamilyen öntvényből, samottéglából vagy lemezből készül, a kandalló burkolata kőből, kerámiából van, megjelenése ízlés szerint variálható az egészen egyszerű, funkcionális daraboktól kezdve a dizájner kandallókig. A kandalló nagy hőleadású fűtőeszköz, ám amennyiben megfelelő minőségű tűzifát használunk hozzá, egy olcsó és aránylag környezetbarát fűtési megoldásról van szó.

Fontos tudnunk, hogy a hagyományos kandalló (lehet szabadon álló kandalló és beépített kandalló is) mindenképpen csatlakoztatva van a kéményhez, hiszen az égés során az egészségünkre káros gázok keletkeznek, az égéstermék nem juthat be a lakótérbe – vagyis, ha a házon nincs kiépítve kémény (gyakori probléma újépítésű ingatlanoknál), akkor ilyen kandalló építtetésére nincs lehetőség.

A kandalló fűtőanyaga a kandalló fajtájától függően lehet fa vagy barnaszén, lehet benne tüzelni pellettel is, de léteznek gáztüzeléses és elektromos működtetésű kandallók, illetve egyre népszerűbb a biokandalló, más néven bioetanol kandalló is. Nézzük melyik kandalló típus kinek a legmegfelelőbb választás, azonban mielőtt belemennénk az elektromos látványkandalló és más kandalló fajták részleteibe, nézzük, milyen problémák merülhetnek fel a hagyományos, fatüzeléses kandalló működése kapcsán!

Miért füstöl vissza a kandalló?

A kandalló működése esetében – ugyanúgy, ahogy a cserépkályhánál - is kell számolnunk problémákkal, így gyakori és releváns kérdések, hogy miért füstül a kandalló vagy hogy miért kormol a kandalló. Ahogy fentebb már írtuk, normális esetben a kandalló tűzteréből az égéstermék a kéményen keresztül távozik, a lakásba nem szabad a füstnek bejutnia. Ha visszafüstöl a kandalló, akkor mindenképpen a légelvezetéssel van probléma, valószínűsíthetően el van dugulva valamelyik belső járat, ami gátolja, hogy a füst távozzon a huzattal – ezt egy szakember meg tudja oldani, így a kandalló füstje távozni fog.

Az is előfordulhat, hogy ha kint meleg van, megfordul a kéményhatás, amit azzal oldhatunk meg, hogy huzatot generálunk neki nyitott ablakkal, ajtóval. Hibásan beépített kandalló, lyukak, kéményrepedések gyanúja esetén mindenképpen hívjunk szakembert! Az is okozhatja a problémát, ha hideg a kémény (mire a füst elhagyná a kéményt, annyira lehűl, hogy nem tud kialakulni a kéménymozgás, visszaesik), illetve hődugó is kialakulhat (túl meleg a kémény teteje, például átforrósítja a nap, melegebb, mint a kiáramló füst).

Elektromos látványkandalló: lehet fűteni vele vagy sem?

A hagyományos kandalló egyik legelterjedtebb alternatívája az elektromos kandalló, ami alapvetően látványkandalló, ám gyakran a látványt kiegészítik fűtési funkcióval is, így ténylegesen megkaphatjuk az eredeti kandalló-élményt, a profi berendezéseknél az avatatlan szemeknek már fel sem tűnik, hogy az elektromos kandalló belsejében nem ég valódi tűz. Az elektromos kandalló lehet szabadon álló és beépíthető elektromos kandalló is, mivel kis helyet foglal, gyakorlatilag bármilyen, a számára megfelelő felületre felszerelhető (az elektromos kandalló nappaliba, hálószoba falára, tévéállványra, konyhaszigetbe stb. is egyszerűen berakható/felszerelhető).

Térjünk vissza a hamis lángokra! Az elektromos kandalló alapvetően egy ledes látványkandalló, a „doboz” alján hamis fa, hamu vagy kristályok találhatóak, a lángokért pedig az elektromos világítás felel – rengeteg elektromos látványkandalló esetében változtatható a parázs vagy a lángok színe, az egész kandallóhatás a kedvünkre alakítható. Az elektromos kandalló alapvetően nem meleg, színtiszta látványelemről van szó, így télen-nyáron használható a lakásban.

Hogyan válasszunk elektromos kandallót?

Amennyiben nem csak látványkandalló telepítése a cél, érdemes olyan elektromos kandallót beszerezni, ami tud fűteni is - szintén elektromossági alapon, továbbra sem beszélünk valódi színről, pusztán fény- és hőeffektről. A fűtős elektromos kandallók esetében azok a típusok, amelyek elöl árasztják a meleget, általában beépíthető darabok, de természetesen mindig vannak kivételek, könnyen megtalálhatjuk a számunkra megfelelő látványkandallót.

Az is gyakori kérdés, hogy hány kW kandalló kell egy nagyobb nappaliba: erre a kérdésre általánosságban az a válasz, hogy 1 kW kb. 25-30 m3 levegő felmelegítéséhez elegendő, ám mindez nagyban függ az ingatlan adottságaitól. Minden elektromos kandalló esetében meg van adva, hogy az gyárilag milyen kW besorolással rendelkezik, ám célszerű számításba venni az olyan szubjektív tényezőket is, mint a ház szigetelése, a nyílászárók minősége, vagy hogy milyen a ház elosztása.

Az elektromos kandalló kategóriában is – ugyanúgy, ahogy a klasszikus fatüzeléses kandalló esetében – nagy a szórás az árak között: a legolcsóbb darabok néhány tízezer forintnál indulnak, azonban ezek nagy valószínűséggel egyértelműen csak látványkandallók, nem képesek élethű tüzet és meleget „varázsolni” a nappaliba. A többfunkciós, fűtőtesttel ellátott, távirányítású stb. extrákkal ellátott elektromos kandalló típusok körülbelül 100.000 Ft-nál kezdődnek.

Mi az a biokandalló, avagy bioetanol kandalló?

Keresési eredmények alapján a bioetanol kandalló első ránézésre nagyon hasonló a sima elektromos látványkandalló felépítéséhez, azonban nem szabad összekevernünk a két kandalló típust, mert teljesen más működi elven alapszanak. Az elektromos látványkandalló és a biokandalló közötti különbség egyszerű: habár egyikhez sem kell tűzifa, a bioetanol kandalló belsejében igazi lángok vannak, mindez azt is jelenti, hogy fűtünk vele. A biokandalló nyílt tűzterében ég a tűz, a bioetanol nevű gáz begyújtásával működik – amint begyújtuk, érezhető a forróság, ugyanilyen könnyű kikapcsolni is, ezután a biokandalló percek alatt szobahűmérsékletűre hűl.

A biokandalló teljesítménye 1-3 kW között mozog, vagyis jóval kisebb a fűtőereje, mint egy hagyományos kandallónak (aminek 7-10 kW között változik) -, mindez azt jelenti, hogy a bioetanol kandalló nem alkalmas arra, hogy kizárólag ezzel fűtsük a házat, ellenben kiváló kiegészítő fűtőtest és látványelem. A biokandallónak nincs füstje, vagyis bárhol, bármilyen fizikai adottságú helyiségben használhatjuk, azonban a szellőzést és a szabad oxigénáramlást számára is biztosítani kell, hiszen mint bármilyen égő anyagnak, így a bioetanolnak is szüksége van oxigénre (a biokandalló használata után célszerű egyet szellőztetni is).

A legtöbb ingatlanban a szabadon álló biokandalló használata a legideálisabb, hiszen belsőépítészeti beavatkozás nélkül, egyszerűen „a sarokba állíthatjuk”. A szabadon álló biokandalló mellett a beépíthető biokandalló is kiváló opció – ám ezzel célszerű már a lakásfelújítás megkezdésekor tervezni, illetve, ha nincs ilyenre lehetőség, akkor megéri a falra szerelhető biokandalló mellett dönteni. A biokandalló használata során fel kell tölteni a készüléket etanollal, ami addig fog égni, amíg ki nem fogy – készüléktől függően néhány órán át vagy akár hosszabb ideig.

A biokandalló árak jellemzően néhány tízezer forinttól indulnak, mindez függ a berendezés dizájnjától, funkciójától – valóban szeretnénk fűteni vele, vagy csak látványkandalló funkcióját látja el? Kifejezetten népszerűek a falra szerelhető biokandalló típusok, amelyek igazi lánggal dobják fel otthonunk megjelenését, ám érdemes számolnunk a feltöltőanyag árával is (különféle illatosított anyagok is kaphatók), hiszen, ha minden nap, egész nap működtetni szeretnénk, a biokandalló sem olcsó mulatság.

Hogyan működik a vízteres kandalló?

A vízteres kandalló egy olyan komplex berendezés, amit a ház fűtésrendszerére is lehet csatlakoztatni, ezzel az egész ház fűtését és a melegvízellátás problémáját is megoldhatjuk. A vízteres kandalló működése és megjelenése hasonlít a klasszikus kandallóéhoz, azzal a különbséggel, hogy a kandalló tűzterét csövek veszik körbe, a bennük cirkuláló víz hőt vesz fel az égéstér irányából – ezeket a csöveket a radiátorokra is rá lehet kötni.

Érdemes elgondolkodni rajta, hogy milyen vízteres kandalló típus ideális számunkra: zártrendszerű vízteres kandalló (közvetlenül kapcsolódik a fűtésrendszerhez, szivattyúval, termosztáttal, hűtőspirállal van ellátva) vagy nyíltrendszerű vízteres kandalló (ehhez egy puffertartály nevű speciális víztároló tartozik, nem a fűtésrendszerbe, hanem ide jut a meleg víz). A vízteres kandalló árak átlagosan 200 ezer forinttól indulnak, de a beépítési extraköltségekkel is számolni kell.

A vízteres kandalló tüzelése történhet fával és szénnel is, kifejezetten költséghatékony vele fűteni, ám a vízteres kandalló hátránya, hogy ha egy ilyen komplex rendszert szeretnénk kiépíteni, az sokba kerül, beépítése házilag nem javallott (szükséges szempont a kémény megléte, az égéstérbe bejutó levegő utánpótlása, a központi fűtésrendszer kialakítása és a megannyi műszaki tartozék helyes beépítése). A vízteres kandalló tisztán tartása a hagyományoshoz hasonlóan történik, évente 1-2 alkalommal (a fűtésszezon elején és végén) mindenképp tegyük meg.