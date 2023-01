Veszedelmes kártevők lephetik el a magyar otthonokat az enyhe tél miatt: erre kell készülni

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Szokatlanul meleg januárral folytatódik 2023-ban a tél, aminek az alacsonyabb fűtésszámlák miatt örülhetünk, viszont hátránya, hogy olyan kártevők is elbújhatnak, amelyekre nem számítottunk. Az enyhe időjárás megkönnyíti az áttelelést is, így nemcsak télen okozhatnak nem várt problémát a betolakodók, tavasszal invázió jöhet. nekik a könnyebb áttelelésben. Ahelyett, hogy megfogyatkozna a számuk, vígan futkároznak a lakásban olyan betolakodók is, amelyeket csak tavaszra “várnánk”.

Az enyhe téli időjárás következtében olyan rovarok és más kártevők jelenhetnek meg az otthonokban, melyeknek csak tavasszal szabadott volna előbújniuk. Ilyen összetett gondokat okozhat a mindennapi életben a klímaváltozás, az időjárási anomáliák kihatással vannak mindenre, így a kártevők megjelenésére is. Ilyen melegben feléledhetnek a hangyák, kullancsok, legyek, darazsak, muslincák, poloskák és még a szúnyogok is. A fűtött szoba, eleségkeresés pedig bevonzza őket az otthonokba. Így érdemes a szellőztetésnél, takarításnál ugyanúgy figyelni ezekre a kártevőkre, ahogy tavasszal. Az ételeket se hagyjuk kint letakarás nélkül, és helyezzünk ki rovarcsapdát, ha szükséges. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Az első negyedévben nemcsak rovarokkal, hanem menedéket és ennivalót kutató egerekkel és patkányokkal is találkozhatunk. A két rágcsáló éppen a hidegebb idő miatt fog behúzódni, ahogy végetér az enyhe idő és megérkeznek az igazi mínuszok. Ellenük is felléphetünk több módszerrel: ragasztós lappal, vagy rágcsálóirtó blokkokkal, péppel, vagy granulátummal, attól függően milyen komoly problémával állunk szemben. A patkányokat nehéz átverni A patkányok nem kis bosszúságunkra a Föld egyik legsikeresebb állatai közé tartoznak. Titkuk nem pusztán gyors szaporodási képességükben rejlik: intelligensek, óvatosak, ráadásul egyes irtószerek hatóanyagaival szemben immunissá is tudnak válni - írja a Megfoglak.hu. EZ IS ÉRDEKELHET Elkészült a nagy patkánytérkép: itt észlelik a legtöbb rágcsálót az országban Nincs olyan pontja az országnak, ahol ne észlelnének patkányokat, de az egyes megyék, nagyvárosok között hatalmasak a különbségek. Az ember közvetlen környezetében a vándorpatkány és a házi patkány él. A vándorpatkány, a legelterjedtebb kártevő rágcsáló Közép-Ázsiából, a Kaszpi-tenger környékéről származik. Világszerte uralkodó fajjá vált, ezért elsősorban a XVIII. századtól végzett a hajós teherszállításnak mondhat köszönetet. Másodsorban pedig a hihetetlen gyors szaporodási képességüknek: egy patkány párnak évente 400-800 utódja lehet. A vándorpatkány 18-25 cm hosszú, szürkésbarna, szürkésfehér hasú. Fülei rövidek, farka testhosszánál rövidebb, szőre gyakran szennyezett. A házi patkány kisebb méretű, 13-20 cm hosszú lehet, barnás-fekete, sötétszürke hasú rágcsáló. Fülei hosszúak, farka a testénél hosszabb, szőre selymes fényű, tiszta. A közhiedelemmel ellentétben a patkányok nagyon tiszta állatok, ennek ellenére a testükön található élősködők miatt több súlyos betegség terjesztésért felelősek, többek között szalmonelláért, koleráért, illetve a pestis európai elterjedése is nekik “köszönhető”. A kártevő rágcsáló jelző sem áll véletlenül a neve mellett, hiszen a gabonát, az élelmiszerraktárakat is károsítják, sőt, akár az élő háziállatokat is megtámadhatja. Elsődlegesen a magas nedvességtartalmú, hulladékokból összehordott táplálékot kedveli (növények, magvak, rovarok), lényegében olyan mindenevő, ami folyamatosan táplálkozni és rágni akar. Fogaik állandó növésben vannak, ebből is adódik a folyamatos rágás kényszere. Szemben az egerekkel, a patkányoknak sokkal több folyadékra van szükségük, amit vagy magas nedvességtartalmú élelmiszerekből vagy vízből nyernek ki. Élelem és folyadék nélkül néhány napon belül elpusztulnak, egymást is képesek felfalni azért, hogy ezt elkerüljék. Szakemberek szerint a legjobb védekezés a patkányokkal szemben a megelőzés, ehhez hatékony eszköz lehet a tenyésző és búvóhelyek felszámolása, illetve a számukra táplálékul szolgáló források megszüntetése. Ha ezek nem válnak be, otthonod és környezeted megóvása érdekében érdemes olyan irtószert használni, amely már egyszeri fogyasztásnál hatásos - közölték.

Címlapkép: Getty Images

