Megtörténhet, amire a magyar vevők olyan régóta vártak: ezen áll vagy bukik a fordulat

Nagy, piacmozgató változások idén nincsenek, inkább olyan külső tényezők hatnak az ingatlanpiacra, mint a gazdasági helyzet, azon belül a munkanélküliség vagy az infláció alakulása. Utóbbiaknak ugyanakkor nincs pozitív a hatásuk, olyannyira, hogy a tavalyi évhez képest mintegy 30 százalékos visszaesés következett be a tranzakciószámok tekintetében. - szögezte le , aki szerint mindez jelentős bizonytalanságot és kivárást okoz.

Különféle tényezők miatt már az elmúlt hónapokban megtorpant az ingatlanpiac, és ez bizonytalanság feltehetően az év utolsó hónapjában, sőt a következő év elején is velünk marad a Balla Ingatlan szakértői szerint. A december persze jellemzően nem a nagy piaci mozgásokról szólt a korábbi években sem, hagyományosan az év leggyengébb hónapja, főként mikor a következő év elejétől valamilyen előre meghirdetett kedvezmény vagy támogatás igényelhető. Jelenleg azonban nem ez a helyzet.

Sebestyén Tamás, az ingatlanközvetítő XIV. és XVI. kerületi irodájának szakmai vezetője szerint az október-november környéke általában erős szokott lenni az ingatlanpiacon - legalábbis tavaly és tavalyelőtt így volt -, ami idén teljesen elmaradt. A külső tényezők közül szerinte a legpozitívabb hatása még mindig a CSOKnak és illetékkedvezménynek van, “ez még úgy ahogy fenntartja az erőt” - fogalmazott a szakértő. A felújítási támogatások azonban nem gyakoroltak érezhető hatást az ingatlanpiacra, már csak azért sem, mert hiányzott a munkaerő, mely ezeket kivitelezte volna.

Emellett az ingatlanárak esetleges esése miatt is sokan kivárnak - vélekedett Sebestyén Tamás, aki szerint egy ilyen áresés nem történik meg egy-két hónap alatt. Egy számottevő árcsökkenést csak egy olyan negatív eseménysorozat eredményezhetne, mely egyelőre nem következett még be. Egyelőre annyit látni, hogy az eladói oldalon kialakult egy “szakadás”. Egyrészt akadnak, akik ragaszkodnak a korábban kialakult hirdetési árakhoz, mások ugyanakkor már érzékelik a vevőkben kialakult félelmet és bizonytalanságot, erre reagálva pedig mérsékeltebb árakon kínálják ingatlanaikat annak érdekében, hogy minél előbb megtörténjen a tranzakció.



A szakértő egyébként azt tapasztalja, hogy fokozatosan nő a kínálat az ingatlanpiacon, sokan próbálkoznak az eladással, így 10-15 százalékkal biztos, hogy több az értékesíteni kívánt ingatlan, mint egy fél éve. Ez pedig a jövő év elején csak fokozódhat, ha már valóban érzékelik majd az ingatlantulajdonosok a rezsiköltségek emelkedését, miután megjönnek a nagyobb összegeket tartalmazó csekkek.

Ekkor sokan kényszer hatására fognak cselekedni, de ez nem csak az eladói, hanem a vevői oldalt is érintheti. A vevők számára is drágább lesz az élet, miközben a növekvő munkanélküliség is elérheti őket, ami nem kedvez az ingatlanvásárlási kedvnek. Tehát sok vevő korábbi, ingatlanvásárlásra vonatkozó tervei ellenére talán nem fog tudni belevágni az ügyletbe, míg jó pár eladó számára a törlesztőrészletek és a rezsiszámlák kifizetése okoz majd olyan problémát, amit eladással próbálnak megoldani.

Balla Frigyes a IV. és XV. kerületi irodák szakmai vezetője felhívta a figyelmet arra is, hogy a kormány ugyan jelezte korábban, hogy jövőre bővítenék a családtámogatási rendszert, ezzel kapcsolatban azonban konkrétumok nem hangzottak el. Mindenesetre ő úgy véli, hogy ez is hozzájárulhat a kiváráshoz, mely most jellemző a piacon. A szakértő szerint mindenesetre nagyon jót tenne a piacnak, és persze a gazdaságnak, ha egyrészt befejeződne a szomszédban a háború, mert ez jelentős mértékben javítaná a jövőbeli kilátásokat, másrészt pedig az is nagy segítség lenne, ha csökkennének a hitelkamatok, mivel szerinte ez a két tényező az, mely leginkább megakasztja most az ingatlanpiacot.