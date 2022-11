Ez a sztártermék alig drágult 1 év alatt: mindjárt indul a gigaroham, mindenki sorba áll majd érte

Az átlagos éves magyarországi drágulásnál alacsonyabb mértékben drágultak itthon a televíziók. A lapunknak megszólaló legnagyobb elektronikai cikk kereskedők szerint leginkább azért, mert óriási a verseny, és nem merik az árfolyamveszteségeket a vásárlókra terhelni. Akárhogy is, nagyon durva szentháromság állhat most össze a tévék piacán, hiszen nem elég, hogy pár hét múlva Black Friday, ami berúgja a karácsonyi nagy költekezés időszakát, de még a foci vb is rendkívül rendhagyó módon nem nyáron, hanem majdhogynem november közepén indul. A nagy sportesemények pedig amúgyis melegágyai az új tévé beruházásoknak, hát még most mennyire az lesz.

Immáron csak 15 nap, azaz két hét, és egyetlen nap, mire kezdetét veszi a 2022-es foci világbajnokság, ami összességében a 22. nemzetközi összecsapás lesz. A meglepően szokatlan rendezési dátumot a rendező országban tapasztalható időjárás okozza. A rendező ugyanis Katar lesz, ahol a nyár elviselhetetlen forróságot jelentett volna a kültéri sportoláshoz, így idén foci világbajnokot nem nyáron, hanem majd csak december 18-án, hat nappal karácsony előtt avat a világ.

Az ide megmérettetés tehát abszolút egybeesik az évvégi nagy költekezést megindító Black Friday akciókkal, majd folyamatosan párhuzamosan fog haladni a karácsonyi vásárlási dömpinggel. Ami azt is jelenti, hogy az amúgy nagy, nemzetközi sportesemények rendezésekor mindig rendkívül megugró televíziós piac idén még nagyobbat robbanhat. A Pénzcentrumon éppen ezért ezúttal annak jártunk utána a három legnagyobb hazai elektronikai kereskedők segítésével, hogy mire számíthatnak a magyar vásáról az idei év végén tévé fronton. Milyen árakkal kalkulálhatnak, ezek mennyit nőttek tavaly óta, de a szakértőket megkérdeztük arról is, mire érdemes figyelni tévévásárláskor.

Focinézés otthon

Az idei év rendhagyó, hiszen a sporteseményt nem nyáron tartják, amikor a szabadtéri tévézés, vagy az akár vendéglátóhelyeken, rendezvénytereken történő tartalomfogyasztás megoldható. Most leginkább úgy tudja majd egy társaság követni és közösségi élményként megélni a meccseket, ha összeülnek a nappaliban és közösen, egy tévén élvezi a vb nyújtotta örömöket

- válaszolta lapunknak az Euronics, akik azt is elmondták, hogy ez a megváltozott körülmény sok esetben új beruházást is jelent majd, sőt azt sem tartanák kizártnak, ha baráti társaságok közösen vennének tévéket, és egy dedikált helyen helyeznék el azt, ahol a meccseket néznék, majd a tévé akár vándorolhatna is a beruházók között.

Az eMag arra hívta fel a Pénzcentrum figyelmét, hogy hagyományosan valóban a foci vb és az olimpia közeledtével emelkednek a leginkább a tévéeladások náluk, idén ősszel azonban a rezsiköltségek emelkedése is a meglévő készülék lecserélésére sarkallhatja a vásárlókat, főleg azokban a háztartásokban, ahol sokat van bekapcsolva a TV és régebbi, kevésbé energiatakarékos maga a készülék.

A Media Markt arról tájékoztatta lapunkat, hogy az ő esetükben a tavalyi novemberi, decemberi időszak kimondottan sikeres volt, és várakozásaik szerint az idei forgalmuk még azt is meg fogja haladni. „Ha nem is beszélhetünk többszörös hatásról, a BF és a karácsonyi vásárlások vonzataként egy átlagos VB/EB Időszakhoz képest várhatóan magasabb lesz az eladás ebben a kategóriában” – osztotta meg lapunkkal saját előrejelzését a vállalat.

Nagy sportesemények = rengeteg új tévé

A vállalatoknál rákérdeztünk arra is, pontosan mit jelentenek az eladások tekintetében ezek a nagy sportesemények. Fókuszunkban elsősorban a legutóbbi foci eb és vb állt. Az Euronicstól megtudtuk, hogy náluk a 2018-as eb ideje alatt a 25”-32” közötti tévék eladása 42%-kal, a 32” feletti modellek eladása 75%-kal a hangprojektorok eladása pedig 70%-kal nőtt az előző hónap vásárlási adataihoz képest. A 2021-es eb viszont nem hozott ekkora kiugrást. A 25”-32” közötti televíziók eladásaiban nem igazán történt változás, míg a 32”-nál nagyobb készülékek esetében 6%-os növekedés volt megfigyelhető. A hangprojektorok esetében 11%-os növekedés volt tapasztalható.

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján akár két-háromszorosára emelkedhetnek a havi eladások egy-egy futball bajnokság vagy olimpiai szezon nyomán, de a Black Friday-en egyébként is népszerűek a televíziók, a már említett energiatakarékosság jegyében lehetséges, hogy több készüléket adunk el az idei Black Friday-en, mint a tavalyin

- árulta el várakozásait az eMag. A Media Markt arról tájékoztatta lapunkat, hogy a tavalyi foci eb abból a szempontból volt leginkább különleges, hogy a Covid járvány utáni első nagy eseményre készültek, ráadásul magyar vonatkozással. „Ez természetesen élénkítő hatással volt a forgalomra, 30%-os növekedést tapasztaltunk a nyugalmi állapothoz képest. Mivel a BF-Karácsony-VB események idén párhuzamosan zajlanak, így nem lehet majd egyértelműen különválasztani, hogy pontosan milyen alkalomból vásárolnak TV készüléket a vásárlók. Mindenesetre most is, ahogy minden évben, kiemelten kezeljük ezt a kategóriát és készülünk a megnövekedett érdeklődésre” – mondta el a Pénzcentrum kérdésére a Media Markt.

A tévéket nem rángatta meg az infláció

Miközben a KSH legfrissebb statisztikái szerint egy éves távlatban 2021 és 2022 szeptembere között 20,1 százalékos volt az átlagos infláció Magyarországon, addig egyes termékek, leginkább élelmiszerek ára 80-90 százalékos átlagos növekedésen ment keresztül. Mindeközben azonban voltak olyan termékek is Magyarországon (igaz, nem sok), amiknek az átlagára jóval kisebb mértékben emelkedett. Viszont ilyen termék volt például a televízió, amit a kereskedők adatai is jól alátámasztanak.

Az eMag például arról tájékoztatta lapunkat, hogy ők egyértelműen azt tapasztalják, hogy kisebb mértékben drágultak itthon a tévék, mert a gyártók féltik a piacaikat, inkább hajlandók bevállalni az árfolyamveszteséget:

a tavalyi év hasonló időszakához képest elmondható, hogy az eladási átlagár 14 százalékkal növekedett a tévék terén az eMag-nál.

Nagyon hasonló tendenciákról számolt be a Media Markt is, válaszukat ők is úgy kezdték, hogy a kiélezett versenyhelyzet nem teszi lehetővé, hogy az árakban leképezzék a drágulást, amit az árfolyamváltozás okoz:

jelenleg a tv piaci átlagára 160-165 ezer forint, tavaly ilyenkor 150-155 ezer forint volt, tehát valóban elmondhatjuk, hogy a más területeken észlelt hatalmas áremelkedésekhez képest ez mérsékeltnek számít

- tájékoztatta lapunkat a vállalat, akik beszámoltak arról is, az ő kínálatukban a 200-250ezer forintos árkategóriájú termékek a legkeresettebbek, ezeknél többnyire a legfontosabb vásárlási szempont a képminőség mellett, hogy a készülék okos funkciókkal is rendelkezzen. Ehhez képest az eMag arról számolt be, az ő eladásaik legnagyobb részét továbbra is a bruttó 100 000-150 000 közti árkategória teszi ki (23,7%), ám ez a szegmens csökkenést mutat (24% volt 2021-ben), a bruttó 150-200 ezer forint közötti szegmens forgalma pedig szintén csökkenő tendenciát mutat. Ezzel párhuzamosan viszont a bruttó 200K feletti szegmens nagymértékben növekszik (2021-ben 15%, 2022-ben már 20,8%).

Az Euronicsnál is hasonló volt a legkeresettebb tévék zsákja, mint írták, náluk 60 000 forint és 150 000 forint között keres tévét az átlagos vásárló. Viszont mindinkább a nagyképátmérőjű készülékeket keresik.

A 40-58” közötti a legkeresettebb kategória. Ebben a kategóriában az átlagár 140 000 Ft-tól indul

- közölték, illetve elmondták azt is, a televíziók mellett a kiegészítőkre is érdemes figyelni. Példájukban a hangzásra külön is kitértek: „ahogy a televíziók egyre „laposodnak”, úgy válik akkut problémává a hangzás. Ezen segít egy jól megválasztott hangprojektor, vagy akár több összeköthető Bluetooth-kompatibilis eszköz.”

Mire figyeljünk televízió vásárláskor?

Mivel a nagy tévé dömping berobbanásáig már csak alig pár hét van hátra, érdemes képbe kerülniük a magyar vásárlóknak, hogy milyen specifikációk mentén induljanak el az idei évi új tévékalandjukra. Azért, hogy mindenki még inkább fel legyen vértezve, mindhárom kereskedő szakértőit megkérdeztük, mit ajánlanak a vásárlóknak:

Media Markt: Mindenkinek fontos tisztáznia vásárlás előtt, hogy pontosan mire szeretné használni a készüléket. Más készüléket ajánlunk valakinek, aki kifejezetten tv műsorokat néz, mást egy olyan érdeklődőnek, aki ezzel ellentétben többnyire streaming szolgáltatók adásait nézi, esetleg nincs is tv csak internet előfizetése, és mást valakinek, aki nagyobb részben játékkonzolon játszik és ehhez keres megfelelő készüléket. De a kiválasztásnál minden esetben érdemes segítséget kérni áruházi kollegáinktól, akik kellő felkészültséggel tudnak választ adni minden kérdésre, és segítenek elnavigálni a lehetőségek között, hogy a lehető legjobb döntést tudja meghozni a vásárló.

eMag: Egy tíz év körüli TV képminősége ma még tökéletes lehet, de egy mostani, új készülék minden bizonnyal kevesebbet fogyaszt. Mivel a gyártók a korábbi készülékek átlagos áramfogyasztását is közzétették, a jelenlegi energiacímkék esetében pedig eleve könnyű tájékozódni, mindenki könnyen ki tudja kalkulálni, hogy mennyit tud spórolni egy új készülékkel a rezsin. Természetesen egy tévé fogyasztása a képernyő méretének függvénye is, de például egy tízéves vagy régebbi, fénycsöves háttérvilágítású LCD tévénél egy idei vagy tavalyi ledes modell jóval kevesebbet fogyaszt. Így azonos fogyasztás mellett nagyobb képátlójú készülék is beleférhet, vagy azonos méret mellett kevesebb fogyasztást is el lehet érni. Egy új okostévé további előnye, hogy minden streaming szolgáltatást beépítve támogat, amelyeket így külső eszköz nélkül, egyetlen távirányítóval el lehet érni.

Euronics: A sportkedvelőknek olyan tévére van szükségük, amely a lehető legnagyobb részletességgel képes közvetíteni a gyors akciókat. Az alapok természetesen itt is fontosak (tévéméret, betekintési szög stb.), de a választásnál egy sor tényezőre kell még külön figyelmet fordítanunk. Ha kifejezetten sportközvetítésekről van szó, a tévékészülék legfontosabb jellemzői a válaszidő és a frissítési sebesség, amelyek azt szabályozzák, hogy a tévé képes-e elmosódás nélkül továbbadni a pályán történteket. A válaszidő ezredmásodpercben méri, hogy a képpontok (pixelek) milyen gyorsan képesek színt váltani. A gyorsabb válaszidő finomabb részletességet eredményez. A legjobb tévék válaszideje 0,2 ms és 4 ms között van, a 10 ms-nál lassabbak nem lesznek ideálisak a meccsnézéshez. A frissítési sebességet hertzben mérik, és azt tudhatjuk meg belőle, hogy a tévé másodpercenként hány képet képes megjeleníteni. A leggyakoribb tényleges frissítési frekvenciák a 60 Hz és a 120 Hz. Az utóbbi természetesen jobb képminőséget biztosít, de jelentősen nagyobb anyagi ráfordítást is jelent.

A kijelzőválasztás szempontjából a legtöbb ma alkalmazott technológia megfelelő egy hangulatos meccsnézéshez. Általánosságban elmondható, hogy az OLED TV-k esetében tökéletes fekete adja a színek erejét és a kontrasztot, míg egy QLED készüléknél a világos színek jelennek meg rendkívül nagy fényerővel. Így egy sötétebb szobában az OLED adja a legjobb élményt sportnézésnél is. Világos szobákban a QLED TV-k jelentik a legjobb választást. Kiemelnénk a miniLED, microLED, QNED, LaserLED technológiákat is, e technológiák esetében többnyire a készülékek betekintési szöge – a szög, amelynél a kép megőrzi a minőségét, például, ha oldalról nézzük a kijelzőt – is ideális értékeket mutat. Ha nagy meccsnéző partira készülünk, ahol sokan, több irányból nézik a meccset, erre az értékre mindenképp figyeljünk. Természetesen érdemes nagyképernyőn követnünk a meccseket, ugyanakkor túlzásba sem jó esni, hiszen, ha túl közel ülünk egy nagyméretű tévéhez, a fejünket kapkodva lemaradhatunk a legfontosabb pillanatokról. Az ideális nézési távolság a képátló másfél-kétszerese. Ezzel kalkuláljunk az elérhető hely tükrében. Például egy 55”-es kijelző esetén ez körülbelül 2 méteres távolságot jelent.

Egy Smart TV a hétköznapok során is hasznos funkciókkal bír (pl.: időjárás, hírek, stream csatornák, játékok), de vannak olyan okos megoldások is, amik a meccsnézésnél tehetnek szolgálatot. E készülékek esetében akár emlékeztetőket is rögzíthetünk, sőt van olyan gyártó is, akinek tévéjén beállíthatjuk, hogy kedvenc csapataink mérkőzéseinek időpontjára figyelmeztessen, és a meccsekről további információkat is automatikusan megkaphatunk tévénken. Hasznos lehet az is, ha olyan televíziót választunk, mely képes adattárolóra rögzíteni tartalmakat, így a meccset megállíthatjuk, ha ki kell mennünk a szobából, egy-egy gólt, egyéb mozzanatot magunk is újra lejátszhatunk, később újra nézhetünk. Fontos, hogy a tévénk beállításai is megfelelőek legyenek a sportközvetítésekhez. A televíziók menüjében többnyire fellelhető üzemmódokkal (pl. normál, mozi, sport, dinamikus) a tévén nézett tartalom típusához igazíthatjuk a látványt és a hangot is.