Költözik a kormány és a Szent Korona: gigászi felújítás kezdődik az Országházban

Nagyléptékű felújításon esik át az Országház. A beruházás alatt költözik a kormány és a törvényhozás is, de a Szent Korona és a többi műkincs is új helyre kerül.

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt üggyé nyilvánították a "Budapest V. kerület Kossuth Lajos téri beruházási programot" - derült ki a Magyar Közlönyből. Mindebben benne van az Országház belső rekonstrukciója és modernizációja.

Az indoklás szerint a kormány kiköltözésével lehetőség nyílik a több mint 120 éve gyakorlatilag megszakítás nélkül használt épület átfogó belső rekonstrukciójára és annak elavult rendszereinek cseréjére. Első ütemben egy beruházási tervet készítenek, amelynek tartalmaznia kell a felújítandó rendszereket és létesítményeket, épületszerkezeteket, és az épület gazdaságos, megújuló energiaforrások használatát is magában foglaló fejlesztési lehetőségeket.

A beruházás megvalósulása idején szükség lesz a törvényhozás ideiglenes költözésére és szükség esetén átmeneti elhelyezésére, és a Szent Koronát is el kell vinni az épületből - lehetőség szerint olyan módon, hogy továbbra is bárki számára látogatható legyen. A korona mellett a többi műkincs kiköltöztetését is tervezik, köztük Munkácsy Mihály „Honfoglalás” című festményét is új helyre kell vinni.

A felújítás előkészítéséért Lázár János építési és beruházási minisztert jelölték ki, a beruházás előkészítője és megvalósítója a Steindl Imre Program Nonprofit Zrt. lesz, amely a tervezés elkészítésére 2023. május 31-ig kapott időt. A kormány arra hívta fel a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon 457,5 millió forint biztosításáról a finanszírozásra.