Rárepülhetnek az ilyen lakásokra most a befektetők: ebben bíznak a horrorinfláció és energiaválság tükrében

Nyugat-Európában a bérlakások évek óta vonzó alternatívát kínálnak az intézményi ingatlanbefektetőknek, és Közép-Európában is láthatóan elmozdul ebbe az irányba a piac. A CMS nemzetközi ügyvédi iroda és a CBRE közösen publikált jelentésében a szektor növekedési lehetőségeit járják körül öt közép-európai főváros elemzésével. 2022 első felében 130 millió eurót tett ki a befektetési forgalom, az erősödéséhez hozzájárul az egyre több bérlakásfejlesztés a régióban, egyúttal a jogszabályok előnyöket biztosítanak a PRS-befektetőknek projektjeik fejlesztésére.

A közép- és kelet-európai országok gazdasági növekedése és évtizednyi laza gazdaságpolitika a lakásárak robbanásszerű növekedéséhez vezetett. Az egyre kevésbé megfizethető lakhatás miatt folyamatosan növekszik a bérlakások népszerűsége, és ez a tendencia várhatóan folytatódik, mivel a lakásfejlesztők a bérbeadásra épített lakásokat egyre vonzóbb alternatívának tekintik a jelzáloghitelek drágulása miatt szűkülő vásárlási kedv miatt.

"Ahogy a világ kilábal a világjárványból, a lakhatás új módjainak lehetünk tanúi" - mondta Lukas Hejduk, a CMS közép- és kelet-európai ingatlanszakmai csoportjának vezetője. "Az ingatlanbefektetések átalakulóban vannak, mivel az ágazat a fogyasztók új elvárásainak igyekszik megfelelni. A megfizethetőségi problémák és a népességnövekedés arra kényszeríti a közép-kelet-európai piacot, hogy alkalmazkodjon, és lassan, de folyamatosan kövesse a nyugat-európai mintát a lakószektor szerkezetét illetően."

A kedvező jogi környezetszintén döntő tényező, amely az intézményi bérlakásfejlesztést (PRS) a közép-kelet-európai régióban ösztönzi. Bár a PRS-projekteket érintő jogszabályok még mindig fejlődési fázisban vannak, általában rugalmasak és megfelelnek az eszközosztály a dinamikus követelményeinek. Az elmúlt években a PRS-projekteket érintő speciális befektetőbarát szabályozást vezettek be, amely kedvező feltételeket teremtett az új ágazat növekedéséhez.

A CBRE jelentése szerint Európában 2021-ben 109 milliárd eurós, rekordösszegű lakásberuházási forgalmat regisztráltak, és bár a közép-európai piac (Lengyelország, Csehország, Magyarország, Szlovákia és Románia) nem büszkélkedhet hasonló számokkal, 2022 első félévében, éves összehasonlításban tapasztalt 36 százalékos volumennövekedés egyértelműen a PRS növekvő tendenciáját mutatja.

"Az emelkedő kamatlábak, a magas építési költségek, az energia és az infláció fényében a lakásbérleti eszközök továbbra is biztonságos alternatívát jelentenek a befektetők számára minden piacon, főként az alacsony kínálat, valamint a magas egyéni és intézményi kereslet miatt, amelyet a demográfiai migráció is támogat” - fejtette ki Joanna Mroczek, a CBRE közép-kelet európai kutatási és stratégiai tanácsadásért felelős részlegének vezetője. „Közép-Európában a fogyasztói szokások változását is megfigyelhetjük a mobilitás és az ingatlanok tulajdonlásával vagy bérlésével kapcsolatos hozzáállás tekintetében. Régiónk követi a nyugati városok trendjeit, de még számos lehetőség van a fejlődésre, így a költségtervezés átmeneti nehézségei ellenére is számos olyan tranzakciót figyelhetünk meg, amelyek lezárása a projektek biztosításának és a magas minőségű eszközök átadásának bevált módjaival történik.”

A jelentés szerint az ESG ugyanolyan fontos szempont a magánbérleti szektorban, mint más ingatlanágazatokban. A lakásépítők által elfogadott ESG-stratégiák közé tartozik az új létesítmények kivitelezése során a karbonlábnyom konkrét csökkentése, a teljesítmény nemzetközi szabványok szerinti mérése, a "zárt körfolyamatú" gazdaság elveinek megvalósítása, valamint a beruházások optimalizálási lehetőségeinek elemzése a kibocsátás és az erőforrásigény szempontjából.