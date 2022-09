Életveszélyes lehet a rosszul telepített napelem: már több helyen is kigyulladtak a készülékek

Csak az idén eddig 22 esetben hívták ki a tűzoltókat napelemmel felszerelt ingatlanhoz. Szinte kivétel nélkül a kivitelezési hibák okozták ezeket a tűzeseteket, amelyek jellemzően a telepítést követő fél-egy évben jelentkeznek. Noha idén augusztusban több, feltehetően napelemes rendszer okozta tűzről számolt be a sajtó, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság adatai szerint Magyarországon az évi több tízezer telepítéshez képest elenyésző számban, átlagosan 20-40 esetben riasztják a tűzoltókat olyan tűzesethez, amelyben napelem is érintett. Érdemes azonban komolyan venni a rendszer telepítését, gyakorlott kivitelező szakembert és olyan technológiát választani, amely képes előre jelezni a lehetséges elektromos zárlatot.

Idén augusztusban több, feltehetően meghibásodott napelemes rendszer okozta tűzesetről is beszámolt a média: Gyálon és Vásárosbécen családi házakhoz kellett riasztani a tűzoltókat, míg Debrecenben egy bevásárlóközpontnál kapott lángra a napelemrendszerhez tartozó kapcsolószekrény. A hírekből ismert esetek ellenére a napelemek okozta tüzek szerencsére elenyészőek Magyarországon, az évi sok tízezer telepített napelemes rendszerre 20-40 eset jut az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság adatai szerint. 2022-ben eddig 22 alkalommal riasztották a tűzoltókat olyan tüzekhez, amelyeknél napelemrendszer is érintett volt. Jó tudni, hogy a Főigazgatóság tájékoztatása szerint gyakoribb, amikor a tüzet nem a napelem okozza, hanem az épületben a napelemrendszertől függetlenül keletkezett tűz terjed át a tetőre is.

Mivel tűzesetből egy is sok, mindenképpen érdemes a rendszer telepítésekor körültekintően eljárni, mert van megoldás a kockázat minimalizálására.

A fő ok a hanyag kivitelezés

A tetőre szerelt napelemes rendszerekben elsősorban az egyenáramú ív okozta elektromos tűzesetek jelentenek kockázatot. A rendszerben az íveket laza csatlakozások, gyenge érintkezés, megszakadt kábelek, öregedő vagy sérült szigetelőanyagok és hibás vezetékek is okozhatják.

Az így kialakult zárlat miatt folyamatosan melegszik a rendszer, akár ezer fokos hőmérsékletet is elérhet, ami képes begyújtani a környezetben lévő anyagokat, például a szerelés után ottmaradt faforgácsot. Tűzvédelmi előírásként minden napelemes rendszerbe önműködő tűzvédelmi kapcsolót kell beépíteni, önmagában azonban ez még nem jelent százszázalékos biztonságot

– hangsúlyozta Szabó Róbert, a Huawei Technologies napelemes üzletágának megoldásmenedzsere.

Kutatások igazolják, hogy a napelemmel szerelt épületek többségénél regisztrált tűzesetek nem a szerkezetben bekövetkezett rövidzárlat miatt alakulnak ki, hanem a forrásuk többnyire kivitelezési, szerelési hiba. A hibák pedig viszonylag gyorsan kiütköznek, a tüzek rendszerint a telepítést követő fél-egy évben történnek.

A szakértő szerint a legtöbbet azzal tehetnek a fogyasztók a napelemes tűzesetek elkerüléséért, ha minőségi elemekből és megfelelő szaktudással készített erőművet vásárolnak, valamint megbízható, tapasztalt kivitelezőt kérnek meg a rendszer telepítésére.

A telepítés minősége azért is különösen fontos, mert utólag, kívülről gyakran még egy szakértő sem tudja megállapítani, hogy mennyire igényesen, a biztonságot szem előtt tartva szerelték fel a napelemeket

– mondta Szabó Róbert, hozzátéve: a kivitelezőt akár utólag is meg lehet kérni, hogy mozgassa meg a kábeleket, nem csúsznak-e ki a helyükről, és ellenőrizze a csatlakozókat, hogy kellően feszesek-e.

Szoftveres megoldás is segít megelőzni a tüzeket

A napelemes tűzesetek kivédésében szintén kulcsfontosságú lehet a folyamatos diagnosztika, amelyre már van szoftveres megoldás is. A technológia korábban nem volt képes az ívkisüléseket hatékonyan azonosítani, a Huawei szakemberei azonban olyan megoldást fejlesztettek ki, amely a mesterséges intelligenciának köszönhetően képes azonosítani az ívjellemzőket.

Az AFCI (Arc Fault Circuit Interrupter) intelligens ívérzékelő ma már minden Huawei inverter gyári tartozéka. A technológia probléma esetén azonnal értesítést küld a telepítőnek. Ha a rendszer 24 órán belül ötnél kevesebbszer észlel hibát, akkor az inverter automatikusan törli a hibariasztást. Ha azonban ötnél több alkalommal jelentkezik a hiba egy napon belül, akkor a rendszer automatikusan leáll, ezzel védve a felhasználót egy tűzeset kialakulásától

– magyarázta a szakértő.

Az akkumulátort is biztosítani kell

Potenciális kockázatot jelenthetnek még az egyre népszerűbb, nagy kapacitású akkumulátorok is, amelyek nagy mennyiségű energiát képesek kis helyen eltárolni. Ezek telepítését ugyanolyan komolyan kell venni, mint a napelemes rendszerét, rossz kivitelezés esetén ugyanis szintén okozhatnak tűzesetet. Mindemellett nem szabad megfeledkezni a napelemes rendszerek karbantartásáról sem, évente érdemes egy szakemberrel ellenőriztetni a csatlakozókat, megvizsgáltatni a kábeleket, és portalanítani az invertert, hogy megfelelő legyen a hűtése. Veszélyforrás lehet például, ha a tűzeseti leválasztóba befészkel egy állat, az ilyen problémákat pedig csak a rendszeres ellenőrzéssel lehet kiküszöbölni.

A megelőzés azért is lényeges, mert a napelemes rendszerek jelentősen megnehezítik a tűz oltását, olyannyira, hogy külön képzés is szükséges a tűzoltóknak a napelemes tüzek megfékezéséhez

– tette hozzá a Huawei szakértője.