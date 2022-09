Figyelem, csaló szakik garázdálkodnak Magyarországon: kontármunka után lépnek le a milliókkal

Újabb horrorsztorit osztott meg YouTube-csatornáján a Szakiellenőr: egy elsőre korrektnek tűnő építési vállalkozó zsebre tett több millió forintot egy tetőfelújításra, de a történet vége az lett, hogy a ház a mai napig tető nélkül ázik. A kivitelező nem hajlandó kifizetni a károkat, és a munkát sem akarja befejezni. Az ismert YouTube-os szerint egyre többen jelentkeznek nála hasonló történetekkel.

Újabb szörnyű történetet osztott meg YouTube-csatornáján a Szakiellenőr: ismét lecsapott a tetőmaffia, többmilliós kért okozva egy családnak. Történt ugyanis, hogy egy nézőből lett ügyfél megbízott valakit, hogy újítsa fel a tetőjét, erre pedig nem vett igénybe államilag támogatott forrást, csak saját megtakarításait fordította volna a munkára.

Ezt tudta a kihívott vállalkozó is, akinek megmondták, pontos árajánlatot adjon, mert csak akkor vágnak bele a tetőfelújításba, ha belefér a keretbe. Elsőre a szaki korrektnek, megbízhatónak tűnt, felmérte a helyzetet, ezt követően pedig majd' egy órán keresztül számolgatott. Meg is kötötték a szerződést, de az első gyanús jel már a munka megkezdése után pár nappal jelentkezett: a kivitelező olcsóbb, üveggyapot szigetelést hozott, holott a drágább kőzetgyapotban állapodtak meg a szerződésben. Így elvitte a szigetelést, mondván, hoz helyette olyat, amiben megállaodtak, viszont azóta sincs helyette más.

Sőt, jelenleg ott tart a dolog, hogy tető még mindig nincs a házon, ami így konkrétan mindenhol ázik, a nappaliban vödrökbe, edényekbe gyűjtik a vizet, mindhiába.

A vállalkozó ugyanis lebontotta a régit, de az új szerkezet több ponton is hibás volt, a Szakiellenőr a szemlén le is bontatta az egész kókánymunkát. Bár a kivitelező hozott egy új ácsot, de az alvállalkozót nem fizette ki, és az anyagköltség is jóval több lett, mint amit előre kiszámolt - ebbe sem fizetett pénzt, a megrendelő állta.

Ez annak fényében is érdekes, mert a szerződéskötéskor a kivitelező leszögezte: a legrosszabb esetben sem fizetnek majd többet 6 millió forintnál, mindent bőven számolt. Ehhez képest egyébként már a negyedik napon megemelkedett az ár.

A tetőlemez hosszú hetek várakozás után sem érkezett meg, a tulajdonos már abban sem volt biztos, hogy a szaki megrendelte a kifizetett előlegből. Így végül maguk rendelték meg az anyagot nagykereskedésből, a vállalkozó pedig csak hosszas veszekedés után fizette ki azt.

Ekkor találták meg a vállalkozói szerződést a sitthalomban, tehát feltételezhető, hogy a kivitelező nem is akarta teljesíteni azt, egyszerűen kidobta.

A család már ott tart, hogy nekik is elfogyott az összes pénzük, tető pedig még mindig nincs a fejük felett. A kivitelező végül írásban, a rendőrök előtt be is ismerte, hogy tartozik a megrendelőnek több mint 800 ezer forinttal, amiért nem teljesítette a szerződésben foglaltakat. Pénz azóta sincs, ahogyan tető sem. Az ács elérhetetlen, a vállalkozó pedig ígérgeti, hogy másnap megadja a tartozását - persze, semmit sem történik.

Ráadásul a Szakiellenőr szerint Lénárddarócon és környékén is rengeteg embert átvert már ugyanez a vállalkozó, és a csatorna más nézői is jelezték, hogy ők is belesétáltak más csalók csapdáiba.

Címlapkép: YouTube