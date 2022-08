Így kerülik ki a brutál tanszerdrágulást az élelmes magyar szülők: még te is megúszhatod az árrobbanást

Augusztus első hete is már az iskolakezdésről szól, az emberek pedig igyekeznek a leghatékonyabban beszerezni a tanuláshoz szükséges eszközöket és kellékeket – ismerhető meg az Árukereső.hu adataiból, ami az elmúlt egy hónap árait vetette össze. A számítógépasztalokra kétszer többen kerestek rá, a tanuláshoz szinte elengedhetetlen notebookokra pedig 130 ezerszer kattintottak, míg a játékkonzolok közel 40 százalékot estek vissza.

Júliushoz képest óriásit ugrottak az iskolával kapcsolatos keresések számai. Majdnem 10 ezer kattintást értek el a különböző iskolatáskák és közel 400 százalékot nőttek a szettekkel kapcsolatos keresések, míg az írószertartók iránt 450 százalékkal többen érdeklődtek. A körzőket több mint háromszor annyian keresték, két és félszeresére nőtt a tolltartó- és gemkapocskeresések száma, és nagyjából ennyivel változott az érdeklődés a füzetek, indigók, sőt, még a tolmácsgépek iránt is.

Az oldalon népszerűbbek lettek a naptárak, határidőnaplók és a tornazsákok is, egészen a kisebb értékű termékekig, mint a füzetcímkék, zsírkréták, ragasztószalagok vagy vonalzók. A számokból egyértelműen kitűnik, hogy a globális gazdasági válság és Magyarország specifikus pénzügyi döntései miatt, mint például a rezsicsökkentés eltörlése, a fogyasztók igyekeznek ott megtakarítani, ahol csak tudnak: még ha csak pár forintról van is szó.

Ez igaz a nagyobb értékű termékekre is. A számítógép- és gamerasztalok keresése megkétszereződött, míg a tanuláshoz ma már elengedhetetlen notebookokra közel 130 ezer kattintás érkezett. A monitorok és tabletek is 40 ezer kattintás felett járnak, a belső SSD-meghajtók, routerek és egerek 20 ezer felett, és 40 százalékkal többen érdeklődtek a billentyűzetek iránt is. Ezzel egyidejűleg a játékkonzolok visszaestek 37 százalékot – érthető okokból, elvégre a pihenést és kikapcsolódást most újra a suli és a tanulás váltja fel.

Hasonló trendek és „back to school” figyelhető meg regionálisan is. A romániai, szintén ár-összehasonlító oldal, a Heureka Groupalá tartozó Compari.ro számai is azt mutatják, hogy az iskolatáskák, a tolltartók, a tisztasági csomagok, az elektronikus szótárak és a füzetek iránti keresések megugrottak, ahogy a számítógép- és íróasztalok, laptopok, tabletek, SSD-k és billentyűzetek is jobban érdeklik az ottani potenciális vásárlókat. Hasonló a helyzet Csehországban, ahol a Heureka.cz látja el ezeket a funkciókat, illetve Bulgáriában, ahol a Pazaruvaj.com: sőt, a balkáni országban ugrott a legnagyobbat az iskolatáskák keresése, ugyanis alig 100-ról egy hónap alatt több mint 5 ezerre nőtt.

Baka László, a cég marketingvezetője felhívta a figyelmet arra, hogy a honlap felületén több mint 5 ezer iskolatáska szerepel azonnali ár-összehasonlítási lehetőséggel, valós vásárlói véleményekkel, és termékleírásokkal, amiket tulajdonságaik alapján is össze lehet vetni. 20 ezer eltérő stílusú, típusú, méretű, nagyságú és formájú füzet, 8 ezer tolltartó, több mint 4000 notebook, 3300 íróasztal, 900 számológép és 800-nál is több iskolatáska szett.

