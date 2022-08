Az elektromos kazán fogyasztása: hány kW-os elektromos kazán kell egy családnak?

Az elmúlt időszakban népszerű fűtési alternatíva volt az elektromos kazán, azonban az új rezsitörvényeknek köszönhetően számos családi házban hamarosan tiltólistára kerülhetnek az ilyen berendezések, ugyanis az elektromos kazán használatával könnyű túlszaladni az átlagfogyasztással kapcsolatban meghúzott határvonalon. Na de mi az elektromos kazán lényege, mennyit fogyaszt egy elektromos kazán?

Cikkünkben minden fontos tudnivalót elárulunk az elektromos kazán működése kapcsán: milyen termék az elektromos kazán fogyasztás szempontjából, mekkora elektromos kazán kell egy átlagos családi házba – hány kW-os elektromos kazán kell? Elektromos kazán vélemények: kinek ajánlott és kinek nem az elektromos kazán beépítése, milyen elektromos kazán árak jellemzőek 2022 évére?

Mi az az elektromos kazán?

A kazán hagyományosan egy olyan berendezés, amiben a tüzelőanyag égése során energia szabadul fel – a felszabadított hőenergia valamilyen közvetítő közeggel, rendszerint vízzel, ritkábban gőzzel találkozik, ez a közeg cirkulál az ingatlanban és melegíti fel a fűtőtesteket, például a radiátorokat. A hagyományos kazántól az elektromos kazán annyiban különbözik, hogy az elektromos kazán belsejében nem ég semmi, helyette elektromosság útján hevülnek fel a fűtőbetétek, melyek átadják a hőt a fűtővíznek – vagyis: az elektromos kazán esetében a hőképzést áram szolgáltatja, nem tűz.

Hogyan működik az elektromos kazán?

Rengeteg ingatlanban – tipikusan jó hőszigetelésű, újépítésű házakban és lakásokban – találkozhatunk az elektromos kazán kiépítésével, számos esetben nem is megoldható vagy engedélyezhető, hogy másféle energiával fűtsünk. Mindenképpen az elektromos kazán előnyei közé kell sorolnunk, hogy kifejezetten megbízható és hosszú élettartamú berendezésekről van szó, amiket kényelmes használni (nem kell menni tüzet rakni).

Az új típusú elektromos kazán berendezések bárhol elhelyezhetőek, csendesen működnek, és mivel víz a hőhordozójuk, bármikor lecserélhetjük más típusú fűtési rendszerre – például vízteres kandallóra -, illetve napelemhez is csatlakoztathatjuk, így az elektromos kazán működési költségei 0 Ft-ra redukálhatóak a napfényes időszakban. Az elektromos kazán kompatibilis a radiátor mellett a padlófűtéssel is, önmagában és kiegészítő fűtésként is megállja a helyét.

Mivel nincs égéstermék, elektromos kazán mellé nem kell kémény (újépítésű házakhoz gyakran már nem is építenek), de nincs gáz- és robbanásveszély se, mindemellett az elektromos kazán használata nem szennyezi a környezetet sem. Extra funkcióval ellátott gépeket is lehet vásárolni, amelyek pl. csatlakoznak a wifire, távvezérelhetők stb.

Mennyi az elektromos kazán fogyasztása?

Az előnyök után célszerű kiemelni az elektromos kazán hátrányait is – mindezeket egyetlen szóval össze lehet foglalni: villanyszámla (emellett az elektromos fűtés nagyban függ a szolgáltatótól, a hálózattól). Mivel az elektromos kazán tisztán villamosenergia használatával fűt, a november végétől március elejéig tartó fűtési szezonban igen vaskos villanyszámlákat eredményezhet (egyébként is sok esetben az áramfogyasztás emeli leginkább a rezsiköltségeket). A fűtési költségek tehát nagyban függenek a család igényeitől és attól is, hogy mennyire bánunk takarékosan az energiával.

Hány kW-os elektromos kazán kell egy átlagos családi házba?

Az átlagos elektromos kazánok 6, 9 és 12 kW környékén mozognak, leginkább 230 és 400V-os hálózatokra, de kaphatók ennél kisebb (4 kW) és nagyobb teljesítményű kazánok is, pl. 18-24-36 kW környékén. Egy átlagos a családi háznak egy 12kW-os elektromos kazán már elegendő kell, hogy legyen, ám mint minden esetben, itt is hangsúlyozzuk, hogy rengeteg szubjektív tényező befolyásolhatja, hogy mekkora elektromos kazán kell egy otthonba. Mielőtt vásárlásra adnánk a fejünket, mindenképpen nézzünk utána, hány m3 levegőről van szó, milyenek az épület műszaki adottságai, van-e gazdaságosabb alternatíva!

Kinek ajánlott az elektromos kazán használata?

Minden ingatlanhoz más fűtési rendszer ideális – egy kisebb parasztházhoz tökéletes a cserépkályha, egy nagylégterű, többszobás családi ház nappalijába a kandalló ajánlott stb. – így természetesen az elektromos kazánnak is megvan a maga célközönsége. Az elektromos kazán telepítése azokba az ingatlanokba ajánlott, ahol nincs vezetékes gáz, illetve ahol nincs kémény, vagy ahol az égéstermék szabadba eresztése tilos (pl. belvárosi lakások), mindemellett kifejezetten praktikus fűtési megoldás nyaralókban, ahol az elektromos kazán nincs állandóan igénybe véve, illetve kis alapterületű lakásokban, például garzonokban.

Az elektromos kazánt ajánlott napelemmel párosítani, illetve egyértelműen jobb megoldást nyújtanak a kiváló hőszigetelésű otthonoknál, ahol eleve kevesebbet kell fűteni. Akkor is nekünk való választás az elektromos kazán, ha a kényelem fontosabb a villanyszámlára írt rezsiköltségnél. Célszerű azonban nem kizárólag elektromos áram-alapú fűtésre korlátozni a lehetőségeinket, ha van vezetékes gáz, használjuk ki azt, ingatlan építtetése esetén pedig ne felejtsünk el kérni egy kéményt sem – sokba kerül, de hosszú távon köszönetet mondhatunk érte!

Elektromos kazán árak: mennyibe kerül egy elektromos kazán?

Egy átlagosnak mondható, jóminőségű elektromos kazán induló ára 250-300.000 Ft közé tehető. A magasabb kategória az elektromos kombi kazán, ami a fűtésen túlmutatóan a háztartásban használatos vizet is melegíti, ezeknek az induló ára 300-350.000 Ft környékén van.