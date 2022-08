Ezekkel a filléres trükkökkel most lehűtheted a lakást: így klíma nélkül is elviselhető a hőség

Ismét itt a kánikula, a klímaberendezés nélküli lakásokban, házakban pedig egyre nehezebben lehet elviselni az újabb hőhullámokat. El is rendelték a hőségriadót, mely szombat éjfélig tart, utána remélhetőleg a vasárnapi zivatarok kisöprik a forróságot az országból. Addig is mutatunk néhány házi praktikát, trükköt, amivel elviselhető hőmérsékletet lehet teremteni a lakásban, át lehet vészelni klíma nélkül a kánikulát.

Amikor napokig tombol odakint a hőség, a lakás, ház falai átmelegszenek, és hamar fullasztóvá válhat bent a magas hőmérséklet. Hiába az éjszakai szellőztetés: pár órányi napsütés után ugyanúgy nyöghetjük a hőséget, amelytől ráadásul rosszul alszunk, stresszesebbek vagyunk, felmegy a vérnyomásunk. Mindemellett a kánikula hatására csökken a fizikai és a szellemi teljesítő-képesség is, így aki dolgozik a hétvégén, annak még nehezebb ezt hűtetlen környezetben tennie.

A hőséget sokan vészelik át klímaberendezésekkel, azonban rengeteg magyar háztartás nem tudja kigazdálkodni azt a több százezer forintot, amit egy ilyen rendszer vásárlása és telepítése megkíván. Ráadásul aki ma klíma nélkül ébredt, az sem fogja tudni már másként lehűteni a lakást - illetve saját magát -, mint házi praktikák bevetésével.

Így nem rontasz a helyzeten

Amikor kint rekkenő hőség van és nem lehet vízparton átvészelni a kánikulát, akkor muszáj visszavonulni a négy fal közé. Sajnos azonban a lakás is fullasztó börtönné válhat, ha túlmelegszik, ahol sem pihenni, sem dolgozni nem lehet rendesen. Ha muszáj lenne pár fokkal lehűteni a lakást, érdemes végiggondolni, milyen tevékenységet végzünk, amivel emeljük a benti hőmérsékletet. Ezek felhagyásával máris beljebb lehetünk.

kapcsold ki az elektromos berendzéseket!

Rengeteg hőt tud termelni egy bekapcsolva tartott tévé, számítógép, laptop - főleg az olyanok, amelyeknek a hűtése nem megfelelő, nem tudják a hőt elvezetni -, de még akár bedugott töltők, háztartási eszközök, lámpák, stb. Ezek még akkor is leadnak valamennyi hőt, ha egyáltalán nincsenek használatban. Nyilván nem a hűtőszekrényt fogjuk kihúzni a kánikula közepén, viszont érdemes körbemenni a lakásban, és kihúzni mindent a konnektorból, amit csak lehet.

Ezt akkor is érdemes megtenni, ha nem tartózkodunk a lakásban, addig se fűtsenek. Ha nem akarunk folyton kihuzigálni mindent egyesével, a legegyszerűbb megoldás, ha beszerzünk néhány kapcsológombos elosztót, így mielőtt elmennénk munkába, boltba, a dolgunkra, csak pár gombot kell lekapcsolni.

kerüld a sütés-főzést!

Nyáron már egy fél órás gyorssütés, vagy tésztafőzés is szaunává változtatja a konyhát, viszont van úgy, hogy nem lehet elkerülni a sütő begyújtását... Bár hetekig nem lehet húzni a főzést, pár napot át lehet vészelni sütést, főzést nem igénylő ételekkel. Sőt, a nyár további részére is érdemes egy hetes menüket összeállítani, és csak akkor nekiállni főzni, mikor épp hűvösebb van. Ha tehetjük, tegyünk el a fagyasztóba is később egy-egy adag ételt, amit később csak ki kell olvasztani.

zárd ki a hőséget!

Amikor tombol a kánikula, gyakran az egész napot csak leengedett redőnyökkel, behúzott fügönyökkel, lehúzott reluxákkal lehet elviselni a lakásban. Sokan nem gondolnak viszont arra a lehetőségre, hogy átmenetileg a fényáteresztő függönyt is sötétítőre, black out függönyre cseréljék, ezzel is kint tartva minden fényt és hőt. A black out függönyök 3 rétegből állnak: a két bármilyen színű külső réteg közé egy fekete anyag van varrva, hogy minél több fényt és hőt nyeljen el, tartson kívül. Ezzel is lehet fogni néhány fokot, ha egész nap behúzva tartjuk őket, amíg átvészeljük a kánikulát.

ne használj minden szobát!

Próbálj a lakásnak abban a felében tartózkodni, amely kevésbé melegszik fel, a többi szobát pedig ne használd, illetve csukd be az ajtajukat. Ne próbáld az egész lakást lehűteni ventillátorokkal, éjszakai szellőztetéssel, ha egyes szobák hajlamosabbak a felmelegedésre, inkább zárd le pár napra, aludj a nappaliban vagy tévézz a hálóban, egyél az előszobában. Ha elzárod a hőség útját, mindjárt a többi szobában is elviselhetőbb lesz a klíma.

szellőztess okosan!

Gyakori probléma, főként panellakásoknál vagy rosszul felosztott nagypolgári lakások esetén, hogy nem lehet jól átszellőztetni, hiába vannak egész éjjel tárva-nyitva az ablakok. Azt javasoljuk, hogy ilyen esetben győzzük le gátlásainkat és hagyjuk nyitva a lakásajtót is. Azért persze ne hagyjuk őrizetlenül, hogy besurranjanak a tolvajok, viszont este amíg ébren van az ember, érdemes így szellőztetni. Sőt, éjszakára, amíg szellőztetünk, tegyünk ventillátort a nyitott ablakba, hogy a hűvös kinti levegő kapjon egy kis "hátszelet", és bejöjjön a lakásba.

vigyázz a textillel!

Hogyha elviselhetetlen a hőség, akkor többnyire otthon az ember nem sok ruhát húz magára, és maximum egy lepedővel takarózik. Így a hőérzet nagyban csökkenhető, viszont az sem mindegy, milyen anyagból készült ruhákat, ágyneműt használunk. Kerüljük a gyapjút tartalmazó darabokat: rengeteg ruhában, huzatban van gyapjú is, amiről nem feltételeznénk. Ezen túlmenően érdemes világos színekbe öltözni, és világos ágyneműt felhúzni ezzel is űzve a fényt és a hőt. Érdemes a szőnyegektől is megszabadulni, amelytől lehet, hiszen ezek is csak gyűjtik és sugározzák a hőt. Csavarjuk fel, állítsuk a sarokba, vagy dugjuk el, amíg nem kezdődik az ősz.

Még néhány praktika

Aki igazán elszánt a lakás lehűtésének missziójában, kipróbálhatja a ventillátor+jég trükköt: tegyünk egy nagy tál, vagy lavórnyi jeges vizet a ventillátor mögé, ami majd szétfújja a hideget a szobában. Az ágy lehűtésére az esti pihenéshez szintén ezeréves trükk, hogy a lepedőt betesszük a hűtőbe, sőt a fagyasztóba. Ezenfelül érdemes lehet alvóhelyet váltani a hőség idejére: a padlóhoz legközelebb a leghűvösebb a levegő a lakásokban - a magas ágyról, galériáról érdemes lemondani egy-egy éjszakára.

Érdemes hőségben bent teregetni, mivel a ruhák száradása, a párolgás szintén hűti a levegőt.

Logikus, hogyha a saját testhőd lejjebb viszed, máris elviselhetőbb a meleg lakás is. Ezt el lehet érni hideg zuhannyal, vagy ha vizes törölközőt terítünk a vállunkra, hidegvizes borogatást teszünk a nyakra, homlokra. Próbálkozhatunk testpermettel is - viszont az egyik leghatásosabb módszer a jeges lábfürdő. Régen nem véletlenül volt akkora divat a "lábvíz", hiszen nyugtat, frissít, és energizál is, ha nem csak jeget teszünk a vízbe. A lábáztatáshoz használhatunk illóolajokat, mentát, szódabikarbónát, fürdősókat, stb.

Nem csak külsőleg tehet nagy szolgálatot a víz, hanem belsőleg is, hűsítő italok formájában. Érdemes figyelni rá, hogy a kánikula alatt frissítő italokat igyunk, melyek csökkentik a hőérzetet, mint pl. a mentával ízesített limonádé. Hűsítő fűszerek tovább a koriander, bazsalikom, ánizs, édeskömény, citromfű, zöldségek-gyümölcsök közül pedig a dinnye, citrusfélék, kiwi, uborka, cukkini, és más főzőtökfélék.

Ha mégis bekapcsolná valaki a tévét, vagy elmerülne egy könyvben a hőségben, azt javasoljuk, ne most nézzünk vagy olvassunk izzasztó, sivatagban vagy más forró helyszínen játszódó filmet, könyvet. Preferáljuk inkább a télen játszódó, havas, jeges időben játszódő történeteket.

Végső megoldás: iszkiri!

Van úgy, hogy egy rossz szigetelésű, rossz tájolású panelen, vagy rosszul szellőző bérlakáson, tetőtéri garzonon semmilyen praktika bevetése nem segít: melegben maga a földi pokol. Mit lehet hát tenni? Ha elviselhetetlen bent a hőmérséklet, jobb elmenekülni. Nem is gondolná az ember, mennyi hűs oázis található egy városban, ahol hosszú órákat el lehet tölteni. Ilyenek a múzeumok, képtárak, könyvtárak, plázák, bevásárlóközpontok, mozik, konditermek, és természetesen a fürdők és wellnesek. A természet közelében szintén elviselhetőbb a meleg, vízparton, erdőben, völgyekben, parkokban stb.

Az autókban, buszokban, vonatokon jellemzően szintén van klíma, ez is kihasználhatjuk: kiruccanhatunk valahová, esetleg egy hűvösebb úticél felé. Azt is végiggondolhatjuk, hogy esetleg barátainknál, rokonaiknál milyen a hőhelyzet. Éppen ideális lehet egy látogatást tenni a kánikulában olyan ismerőseinknél, ahol esetleg van klíma vagy kellemesebb az időjárás.