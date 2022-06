Így hűtik a lakásukat idén nyáron az élelmes magyarok: nem a drága klíma a legjobb megoldás?

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Hogyan tehetjük a mindennapokat elviselhetőbbé, melyik otthoni hűtési megoldás lehet a legjobb a számunkra? Ehhez az most tippeket a Tudatos Vásárlók Egyesülete, mely 48, hazánkban is megvásárolható inverteres, oldalfali split klímaberendezést is tesztelt, hogy könnyebb legyen a választás. A következő funkciókat és szempontokat vizsgálták: hűtés, fűtés, párátlanítás, sokoldalúság, használhatóság, zajszint, a komfortos hőmérséklet elérésének gyorsasága és felhasználói élmény. Nem feltétlenül a drága klíma a legjobb megoldás.

A nyári tikkasztó meleg elviselhetetlen lehet, ha éppen nem egy tengerparton szürcsölgetjük a koktélunkat, hanem dolgozni vagy aludni próbálnánk az otthonunkban. A következő terméktípusokat vette sorra a TVE: ventilátor, léghűtő, mobil klíma, inverteres split klíma (hőszivattyús), ventilátor. Mutatjuk, hogy a négy leggyakrabban bevetett hűtő vagy minimum frissítő megoldásnak melyek az előnyei és hátrányai, illetve néhány házi praktikát, amely szinte semmi sem kerül, mégis fontos lehet a lakás hűtése szempontjából. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Ventillátor A ventilátor keringeti a levegőt vagy közvetlen légáramlást hoz létre. Ma már nagyon sokféle típusa kapható az üzletekben. A hagyományos álló ventilátortól a mennyezeti, oszlop vagy fali ventilátorig választhatunk akármit. Ez az eszköz frissítő hatást kelt ugyan, de nem hűti le a szoba hőmérsékletét. A levegő keringetése által, a szellő vagy erősebb készülékek esetén egyenesen a szél erejével kelt jobb hőérzetet. Előnyei: Kedvező áron lehet beszerezni, fenntartani és működtetni (az egyéb hűtési eszközökhöz képest).

Viszonylag csendes.

Sok típus és méret közül válogathatunk.

Könnyen mozdítható oda, ahol éppen szükség van rá (kivéve a beépített fajták).

Nem igényel rendszeres karbantartást. Hátrányai: Tulajdonképpen nem hűt, csak a levegő mozgatásával biztosít jobb közérzetet.

Természetesen ez lehet, hogy egyenesen előny azok számára, akik nem kedvelik például a légkondicionálókat, de vágynak valamiféle frissítő élményre. Léghűtő A léghűtők jellemzően nagyobb, földön álló egységek. Kinézetre hasonlítanak a mobil klímákhoz, de velük ellentétben nem vezetik ki a forró levegőt. A léghűtő tulajdonképpen egy fejlettebb ventilátor, ami kapott egy plusz hűtési mechanizmust. Ugyanúgy megmozgatja a levegőt, de eközben egy vízzel átitatott filteren fújja keresztül azt. A nedves közeg lehűti a levegőt, a légmozgás pedig elviselhetőbbé teszi a meleget. Általában arra is van lehetőség, hogy a víztartályba jégakkukat helyezzünk el, így még inkább növelve a hatékonyságot. Előnyei: Alacsony energiafogyasztás.

Tisztítja a levegőt.

Nem igényel semmilyen beépítést.

Nem használ semmilyen környezetre káros anyagot a hűtési mechanizmusa. Hátrányai: A hűtési hatékonysága alacsony, mindössze 3-4°C-kal képes csökkenteni a szoba hőmérsékletét a

légkondicionálókhoz képest.

Párásítja a levegőt, ezért olyan lakásokba nem ajánlott, ahol a penészesedés gondot okoz.

Száraz forróságban tud csak a leghatékonyabban működni.

A tartályát folyamatosan újra kell tölteni.

A szűröket rendszeresen tisztítani, cserélni szükséges. Mobil klíma Ezek a készülékek már sokkal közelebb állnak a hagyományos légkondicionálókhoz. Ugyanazon az elven működnek, ráadásul a hatékonyságuk is megközelíti azokét. A legtöbb változat ugyanúgy kondenzátorral és hűtőközeggel rendelkezik, mint a split klímák. Annyiban különböznek tőlük, hogy itt minden egyetlen egységben található meg. A hűtőközeg hőt von el a levegőből, a hidegebb levegőt pedig visszafújja a szobába. Eközben viszont meleg is keletkezik, amit valamilyen módon ki kell engedni a szabadba, hogy hatékonyan működhessen a készülék. Erre egy flexibilis cső szolgál, amit nagyjából úgy kell elképzelni, mint egy porszívó csövét, csak vastagabb. Ezt a csövet kell kivezetni a szabadba. Hogy milyen módon, az leginkább a lakás adottságaitól és az igényeinktől függ. Fúrhatunk egy lyukat a falon, de akár egy praktikus kiegészítővel a résnyire nyitott ablakon is kivezethetjük. Előnyei: Hatékonyan hűti a szoba hőmérsékletét, átlagosan 6-8°C, míg a leghatékonyabb modellek akár 10°C-kal is.

Nem párásítja a levegőt.

Könnyebben mozgathatóak, mint a hagyományos falra szerelt légkondicionálók, de ne feledkezzünk meg róla, hogy bárhova azért nem rakhatóak, mert a hő kivezetését az említett csövön biztosítani kell. Hátrányai: Sok energiát fogyaszt.

Szükséges beépíteni, vagy legalábbis biztosítani a hő kivezetését a készülékből.

A hűtési mechanizmusuk működéséhez különböző környezetre káros hűtőközegek használata szükséges.

Hangosak.

A kondenzvízet gyűjtő tartály rendszeres ürítést igényel.

Drága készülékek.

Kisebb szobák hűtését tudják csak hatékonyan biztosítani. Inverteres split klíma (hőszivattyús, levegő-levegő) A hőszivattyús inverteres split klímák esetében a levegő-levegő elven működő verzióról beszélünk, mely esetében a szivattyú a fűtéshez, illetve a hűtéshez szükséges energiatöbbletet a külső levegőből nyeri, majd a lakásban a légtéren keresztül adja le. LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 15 millió forintot, 20 éves futamidőre, már 6 százalékos THM-el, és havi 106 085 forintos törlesztővel fel lehet venni a Raiffeisen Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,42% a THM; a K&H Banknál 6,43%; az Erste Banknál 6,67%, a MagNet Banknál pedig 6,8%; míg az UniCredit Banknál 6,9%-os THM-mel kalkulálhatunk. Érdemes még megnézni a Sopron Bank, a Takarékbank, és természetesen a többi magyar hitelintézet konstrukcióját is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x) Előnyei: Hatékony hűtés.

Csendes működés.

Fűteni is tudunk vele hideg időben.

A mobil klímáknál kevesebb energiát használ a hűtéshez.

Nagyobb szobák, terek hűtése is hatékonyan megoldható vele.

Nem csak hűteni, de fűteni is tudunk vele hideg időben. Hátrányai: Költséges a beszerzése és beüzemelése.

Csak szakemberek tudják megfelelően beépíteni.

Folyamatos karbantartást igényel.

Nem mozdítható. Légkondicionáló berendezések esetében érdemes még figyelni a COP (teljesítmény együttható) és az EER (energia hatékonysági arány) értékekre, melyek a légkondicionáló berendezések fűtési és hűtési hatékonyságát írják le. Ha a készülék 5kW hőt termel 1kW elektromos energiából, annak COP értéke 5,0. Ha pedig 5kW hűtőteljesítményt termel 1kW elektromos energiából, akkor EER értéke 5,0. Minél nagyobb ez az érték, annál hatékonyabban működik a készülék. Választás előtt érdemes tehát végiggondolnunk, hogy melyik megoldás elegendő számunkra a szükséges komfortérzet megteremtéséhez, illetve, ezen túl azzal is számoljunk, hogy mennyit tudunk erre költeni és milyen feladatokkal, költségekkel jár a különböző készülékek fenntartása hosszútávon. Házi praktikák Amit pedig bármilyen készülék vásárlása előtt még megtehetünk, hogy bevetünk néhány házi praktikát annak érdekében, hogy hűsen tartsuk az otthonunkat. Ki tudja, lehet kiderül, hogy ezek is segítenek annyit, hogy elviselhetőbbé váljanak a mindennapok a nyári kánikulában a négy fal között. Érdemes tehát rendszeresen szellőztetnünk a hajnali vagy a késő esti, akár éjszakai órákban. A leghatékonyabb, ha kereszthuzatot csinálunk, vagyis szélesre nyitunk minél több, egymással szemben lévő ablakot és ajtót, hogy a huzat átsöpörhessen közöttük. A másik fontos tényező az árnyékolás. Korán reggel, amikor a napnak még nincs igazán ereje, érdemes behúzni a sötétítő függönyt, leereszteni a redőnyt vagy ha spaletták vannak az ablakon, azokat is érdemes becsukni, majd egészen addig úgy tartani, amíg direkt fény éri az ablakot. Ez segít kint tartani a nap legforróbb sugarait, így mire hazaérünk a munkából, a lakás még mindig kellemes hőmérsékletű lesz. A sütőt, tűzhelyet lehetőleg csak este használjuk. A többi elektromos berendezést - tévé, számítógép - pedig kapcsoljuk ki, ha nem szükséges napközben, mert nagyon fel tudják melegítik a levegőt. A párologtatás hőt von el a környezettől. Egyszerű módszer, ha a frissen mosott ruhát bent teregetjük ki. Természetesen ez a könnyen penészedő lakások esetében nem opció, viszont mindenhol máshol hasznos lehet. EZ IS ÉRDEKELHET Ezekkel a filléres trükkökkel hűtheted le a lakást: így klíma nélkül is elviselhető a hőség Sokan még mindig home officeból dolgoznak, tehát hét közben sincs esélyük lehűlni kicsit a klímás irodában. A lakás így tényleg izzasztó börtönné válhat.

Címlapkép: Getty Images

