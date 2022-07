Megszólalt Orbán Viktor a rezsiemelés kapcsán: ezt minden magyarnak tudnia kell, aki így fűt

Nem sokkal ezelőtt Orbán Viktor megtartotta mostanra már megszokottnak mondható tusványosi beszédjét a fesztivál zárónapján. A magyar miniszterelnök sok témáról beszélt, ezek között szóba került a rezsiemelés, az orosz-ukrán háború, és a változóban lévő világban Magyarország szerepe.

Orbán Viktor azzal kezdte beszédét, hogy szerinte a klasszikus értelemben vett nyugat megrendült. Ezt látni szerinte a tudományba vetett hit csökkenésén, azon, hogy Európa nem volt képest megakadályozni a szomszédban kitört háborút, illetve a különböző szankciók miatt gyakorlatilag hidegháborús viszonyok tértek vissza.

Orbán Viktor azt is mondta, hogy Magyarországon egyelőre több a temetés, mint a keresztelés, ez pedig súlyos demográfiai probléma. A miniszterelnök szerint ráadásul nincs is fordulat ezen a téren, egyre fogy a magyar. Ezen a ponton beszélt a migráció kérdéséről is a vezető, szerinte ebben a kérdésben Európa már most két részre szakadt, van akik támogatják, és van akik nem. Bárhogy is, szerint a folyamatok az elkövetkezendő évtizedben komoly problémákat fognak okozni.

A miniszterelnök a háború kapcsán elmondta, a magyar kormány álláspontja szerint ez két szláv nép háborúja, a V4-ek közül azonban ezt nem mindenki gondolja így, ezért most az eddigi jó kapcsolatok feszültté váltak. Orbán az EU-t is kritizálta, szerinte rossz a háborús stratégiája. Orbán a rezsicsökkentés kapcsán azt mondta,

rendszer 10 évig jól működött, a háború és az áremelkedések miatt azonban kibillent.

A kormányfő beszélt arról is, hogy a gázról az energiafogyasztást át kell terelni az áramra vagy a biomasszára, hiszen Paks miatt azt jóval olcsóbban, nagy mennyiségben meg tudjuk magunknak termelni. Orbán Viktor beszéde vége felé arról számolt be, hogy Magyarországnak a jelen helyzetben új megállapodásokra van szüksége. Szerinte új megállapodások kellenek, Oroszországgal, Kínával, de még az USA-val is. Az EU kapcsán hozzátette azt is, 2030-ra juthatunk el odáig, hogy olyan állapotok legyenek az unióban, hogy Magyarország nettó befizetővé váljon.

(Címlapkép - Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher, MTI/MTVA)