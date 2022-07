Mi a különbség a mobil klíma és a léghűtő között, hogyan működik a mobil klíma?

A nyár derekán beütött az igazi kánikula, amit nem csak a szabadban nehéz elviselni, otthonunkban is szükségünk van valamilyen eszközre, ami csillapítja a forróság okozta kellemetlenségeket. Ha nincs otthon fali klíma, a ventilátortól pedig ódzkodunk, a megoldás a mobil klíma, ami jóval gazdaságosabb és egyszerűbb, mint a fali klímaberendezés kiépíttetése. Na de milyen a jó mobil klíma, hogyan működik a mobil klíma?

Cikkünkben eláruljuk, mit érdemes tudnunk a mobil légkondicionáló berendezések, azaz a mobil klímák kapcsán: milyen termék a mobil klíma ár szempontjából, az aktuális mobil klíma vélemények szerint milyen cikkeket érdemes vásásrolni? Milyen a mobil klíma kivezetés, mi a különbség a mobil klíma és a léghűtő között? Mobil klíma hogyan válasszak?

Kinek ajánlott a mobil klíma használata?

Nyáron az elviselhetetlen hőségben ugyanúgy el kell végeznünk munkánkat, napi rutinfeladatainkat, mint máskor – azonban jóval kellemetlen mindez, ha a levegő páratartalma magas, nincs légmozgás, az épület falai olyannyira átforrósodtak, hogy ideje sincs éjszaka kihűlnie a helyiségnek. A ventilátorok csak a levegőt mozgatják, valójában nem hűtik a levegőt, a fali beépített klímaberendezések pedig egyrészt költségesek, másrészt a várakozási idő is hosszú, míg végre sorra kerülünk a szakembereknél.

A mobil klíma, avagy a mobil légkondicionáló berendezés kiváló választás akkor, ha nem elég a ventilátor és nincs kapacitásunk fali berendezésre. Nem csak otthonokba ajánlott a mobil klíma, hanem munkahelyekre is, ahol az épület hőháztartása nem teszi lehetővé a kellemes nyári munkavégzést. Családi házakban is praktikus a mobil klíma, hiszen egyszerűen abba a helyiségbe állíthatjuk, ahol éppen a család tartózkodik, gyerekszobába is ajánlott betenni.

A mobil klíma előnyei VS a mobil klíma hátrányai

A mobil klíma előnyei közé tartozik a kedvező ár mellett, hogy számos mobil klíma berendezés egyben fűtő, párátlanító és légszűrő funkcióval is el van látva, így az allergiaszezonban is nagy segítséget nyújthatnak, sőt, télen is használhatóak, ha éppen a hideg az, ami a problémát okozza. A mobil klíma egyik legnagyobb előnye – ahogy a mobil klíma nevében is benne van – a hordozhatóság: oda állítjuk, ahol éppen szükség van rá, és mivel nem túl nagy berendezésekről van szó, könnyen el is lehet őket rejteni. A legtöbb mobil klíma telepítése szakember nélkül is lehetséges, sőt, a mobil klíma tisztítás sem bonyolult feladat.

A mobil klíma hátrányai közé soroljuk, hogy ezeket a mobil légkondicionáló berendezéseket többnyire kisebb helyiségekben lehet jól kihasználni (pl. nagyobb, 40 m2 fölötti helyiségekben már nem elég erősek). A mobil klíma működése nem kívánt zajjal jár – még a halk gépeknek is van egy kis hangja – és mivel árammal működnek, ha 0-24 órában járatjuk őket, nem feltétlenül rezsibarát gépezetek.

Hogyan működik a mobil klíma?

A mobil klíma működése egyszerű: csatlakoztassuk a gépezetet az áramhoz, üzemeljük be a mobil klíma használati utasítás instrukciói szerint, és már indulhat is a próbakör. Az adott mobil klíma felszereltségi szintjétől függ, hogy a gépezet milyen extrákra képes, némelyik mobil klíma applikáción keresztül is irányítható az extra kényelem érdekében. Azt is fontos tudnunk, hogy a mobil klíma működése közben, ahogy a mobil klíma hűti a levegőt, kondenzációs víz keletkezik, ezt a folyadékot a mobil klíma tartálya tárolja – a tartályt megfelelő időközönként üríteni kell, nehogy túlcsorduljon, mobil klíma szivárgás alakuljon ki! Érdemes odafigyelnünk a levegő páratartalmára is: ha a mobil klíma túl sokat működik, túlszáríthatja a levegőt, ami irritálja a nyálkahártyánkat.

Mi a különbség a mobil klíma és a léghűtő között?

Mobil klíma vásárlás előtt érdemes tájékozódnunk, hogy a kinézett gépezet valóban mobil klíma-e, vagy inkább léghűtő, mert a két megnevezés nem ugyanazt jelenti! A mobil klíma képes hosszú távú hőmérsékletváltozást előidézni (általában a környezeti hőmérséklethez képest +/- 5°C), mégpedig azzal, hogy alacsony nyomást hoz létre a belsejében, beszívja a levegőt és ott lehűti azt. A mobil klíma a forró levegőt kivezeti egy külön erre a célra szolgáló tömlőn keresztül.

A léghűtő berendezések használata olyan helyiségekben javallott, ahol nincs lehetőség mobil klíma kivezetés kialakításra. A léghűtők érzetre csökkentik a hőmérsékletet azzal, hogy hideg víz mikroszemcséket vagy hideg vízpárát szórnak szét a levegőben egy ventilátor segítségével, nincs bennük kompresszor sem, és a levegőt is párásítják. A léghűtő kizárólag ott hűt, ahová a levegőt fújja, egy egész helyiség lehűtésére nem alkalmas.

Mobil klíma kivezetés – szükséges?

Igen, nincs igazi mobil klíma kivezetés nélkül – ez különbözteti meg nagyrészt a léghűtőtől! Amennyiben nincs mobil klíma kivezetés, a mobil klíma gyakorlatilag ugyanúgy működik, mint egy ventilátor, ami csak forgatja a levegőt a helyiségben, valódi hőmérsékletcsökkenést nem idéz elő. A kivezető tömlőnek nem kell a fali klímához hasonlóan „lyukat vágni”, elég, ha egy ablakon keresztül kivezetjük, de a rést el kell zárni hermetikusan, különben a résen keresztül bejön a meleg – erre külön kaphatóak jó hőszigetelésű anyagok, nejlonok stb.

Milyen a jó mobil klíma?

Gondoljuk át, hogy ekkora területet szeretnénk hűvösen tartani, mekkora mobil klíma méret nem zavaró még a helyiségben, milyen intenzíven szeretnénk használni a gépezetet. A mobil klíma ár mellett a lefontosabb szempont a mobil klíma teljesítmény, hiszen – főleg a jelenlegi kétséges időkben – egyáltalán nem mindegy, hogy a mobil klíma mennyit fogyaszt. Törekedjünk arra, hogy legalább „A” besorolása legyen a berendezésnek, ám az a legelőnyösebb, ha „A++” vagy „A+++” energiahatékonyságot célzunk meg. Aki érzékeny a hangokra, annak a lehető legcsendesebb mobil klíma választását ajánljuk, illetve azt is célszerű figyelembe venni, hogy mekkora a mobil klíma tartálya, hiszen annak az ürítése is házimunkát jelent.

Mobil klíma vélemények: ezek a termékek vezetik most a toplistát

A jelenlegi toplisták alapján a legjobb mobil klímák közé az Orion mobil klíma, a Sencor mobil klíma, a Klarstein és az Electrolux tartoznak, de a Bomann és a Fisher is népszerű márkák. A mobil klíma keresés során célszerű figyelembe venni a fogyasztói értékeléseket és az aktuális akciókat is.

Milyen termék a mobil klíma ár szempontjából?

A mobil klíma berendezések esetében nagyon széles a kínálat: mini mobil klíma és légszűrő berendezések már kb. 10.000 Ft-tól is elérhetőek, azonban egy jól kihasználható mobil légkondicionáló körülbelül 70-100.000 Ft-nál kezdődik és természetesen határ a csillagos ég, nem ritkák a 200-400.000 Ft körüli mobil klímák sem – nekünk kell eldönteni, hogy mekkora mobil klíma elég a család igényeinek, milyen extra tudást várunk el a gépezettől.