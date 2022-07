Indul a visszaszámlálás: ha nem sietnek a diákok, nem lesz hol lakniuk szeptembertől

Július 21-én kihirdetik a felsőoktatási felvételi ponthatárokat és hivatalosan is elindul a bérleti piac főszezonja. Két év bezártság után feltételezhető, hogy idén még gyorsabban fognak gazdára találni a kiadó ingatlanok, ezért a szakértők szerint érdemes időben elkezdeni az ideális lakás keresését.

Budapest albérlet- és lakáspiacának aktualitásait elemzi az OTP Ingatlanpont budapesti régióvezetője.

Már csak egy hét van hátra és kiderül, az idén felvételizett közel százezer diák mely intézményben, Budapesten vagy vidéken folytathatja-e szeptembertől tanulmányait. Az elmúlt két évben a nyári pangást hagyományosan követő nagy roham a koronavírus járvány következtében visszafogott volt, a szakértő idén viszont arra számít, hogy a folyamatosan emelkedő bérleti díjak ellenére is intenzív forgalomnövekedést és további áremelkedést fog hozni a nyár végi, őszi bérleti szezon a fővárosban.

„A tavalyi évvel összehasonlítva idén már egyértelműen fellendült a budapesti lakásbérleti piac, az emelkedő bérleti díjak mellett a kereslet is stabil növekedést mutat. Már most is érzékeljük, hogy megjelentek a leendő felsőoktatási hallgatók, bár az igazi nyár végi hajrá még nem érkezett el. Emellett, a turizmus újraindulásával mostanra a rövidtávú lakáskiadás is feléledt a belvárosban, a jelentős keresletnövekedés mellett tapasztalataink szerint azok a bérbeadók is kezdenek visszatérni a piacra, akik a járvány hatására ingatlanjuk rövidtávról hosszú távú kiadására váltottak. A jövőt tekintve szinte biztosan kijelenthetjük, hogy a bérbeadók idén ki fogják használni a főszezon okozta hirtelen keresletnövekedést és rövid távon a fővárosi lakásbérleti árak tovább fognak emelkedni” – jellemezte a budapesti lakásbérleti piacot Laczi Csaba.

A KSH friss statisztikái is azt jelzik, hogy a fővárosban látszólag minden visszatért a régi kerékvágásba. Májusban a bérleti díjak emelkedésének üteme áprilishoz képest is gyorsult és 2021. azonos időszakához viszonyítva az országos átlaggal megegyező mértékben, 21 százalékkal emelkedett a budapesti átlagos bérleti díj 2022. májusában. Még beszédesebb adat, hogy a koronavírus előtti csúcsidőszakhoz, 2020. januárjához képest is 5,8 százalékkal növekedtek a bérleti díjak a fővárosban. Budapest minden kerületében emelkedés volt, mértékét tekintve áprilishoz képest a pesti belső és átmeneti, valamint a budai hegyvidéki kerületek átlagos bérleti díjai nőttek a legnagyobb mértékben. 2021. májusához viszonyítva pedig a pesti belső kerületek könyvelhették el a legnagyobb arányú emelkedést, igaz, hogy a koronavírus járvánnyal összefüggésben is a belső kerületekben csökkentek legnagyobb mértékben a bérleti díjak.

Laczi Csaba tapasztalatai alapján a kereslet- és áremelkedés mellett a preferenciákban is megfigyelhetőek bizonyos változások.

A járványhelyzet fokozódásával együtt növekedett a négy fal között töltött idő is, valószínűleg ennek köszönhetően a bérlők figyelme a nagyobb lakások irányába terelődött. Ez a trend idén megfordult és ismét növekszik a kisebb, egy-másfél szobás lakások népszerűsége. A klasszikus lakásbérleti lokációk, mint a pesti belváros vagy a XI. kerület, mellett egyre többen keresnek és kínálnak bérleményeket a külső kerületekben, de azért jellemzően valamely közlekedési csomópont közelében, ez néhány éve még szinte elképzelhetetlen lett volna. Ennek oka egyrészt a városközponttól távolabbi területek árelőnye, másrészt a belvároshoz képest kisebb tömeg és zaj

– mondta az OTP Ingatlanpont budapesti régióvezetője. Hozzátette azt is, hogy a magas, de pillanatnyilag stagnáló lakásárak mellett még most is racionális döntés lehet a lakásbérlet finanszírozása helyett inkább lakást vásárolni – akár hitelfelvétellel – hiszen az ingatlan továbbra is megbízható befektetés. Mivel a bérleti díjak csökkenésére utaló jelek sem látszanak a piacon, ezért a személyes igényeknél nagyobb lakás vásárlása is megfontolandó, hiszen a nem használt szobát bérbe adva akár a fenntartási költségek is csökkenthetőek.

Az értéktérkép alapján a felsőoktatásban tanulók által hagyományosan preferált, az ELTE, BME, Semmelweis és a Budapesti Corvinus Egyetem campusainak otthont adó kerületekben tavaly 9-15 százalékos áremelkedés ment végbe, melynek következtében 2021-ben a XI. kerületben átlagosan 846 ezer Ft, a IX. kerületben 797 ezer Ft, a VIII. kerületben pedig 690 ezer Ft volt az ingatlanok átlagos négyzetméterára.