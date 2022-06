Folytatódhat a pestiek rohama ezekben a vidéki falvakban: itt vesznek a legtöbben családi házat

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Vészesen közeleg több, kedvelt családtámogatási forma határideje, azonban ezek hosszabbítását hivatalosan még nem jelentette be az új kormány. Ígéreteket már tettek a hosszabbításra, azonban jelen állás szerint a falusi csok támogatás és a mellé felvehető kedvezményes hitel 2022. június 30-ig, a babaváró támogatás igénylése már csak 2022. december 31-ig adható be. Közeleg az otthonfelújítási támogatás és kölcsön, a kedvezményes lakásáfa és lakásáfa-visszaigénylés év végi igénylési határideje is. Utóbbiakkal kapcsolatban még nincsenek jó híreink, azonban a falusi csok határidejének hosszabbítására megvan a remény.

