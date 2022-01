Nagy bejelentést tett az IKEA: két vidéki városban is nyílhat új bolt Magyarországon

Növekedett az IKEA és további bővítést tervez a szolgáltatások és találkozási pontok terén. Bár nem volt hiány pénzügyi kihívásokba, a népszerű lakberendezési és bútorüzlet az előző évet is sikeresen zárta. Rengeteg újdonsággal készülnek a vevőknek, és optimistán tekintenek a jövőbe.

A 2021-es pénzügyi év számos kihívást tartogatott a Covid–19 világjárvány miatt, az IKEA 109 milliárd forint teljes kiskereskedelmi forgalommal zárta az időszakot. Ez a megelőző évhez képest majdnem 12 százalékos növekedést jelent. Az online kereskedelem iránti érdeklődés növekvő trendje is megmaradt, a teljes értékesítés 19,3 százaléka az online térben történt, mely 6 százalékos növekedés a 2020-as pénzügyi évhez képest. 2022-ben az IKEA új formátumú pop-up stúdiók megnyitását tervezi két Budapesten kívüli nagyvárosban, valamint további digitális megoldások bevezetését a még jobb vásárlói élmény érdekében.

Az elmúlt pénzügyi évben példátlan fennakadásokkal kellett szembenéznünk a kiskereskedelmi üzletágunkban – a járvány okozta lezárás miatt áruházaink több mint egy hónapig zárva voltak. Az otthoni élet minden eddiginél fontosabbá vált, az emberek többségének újra kellett gondolnia otthona funkcióit. Megtisztelőnek tartjuk és büszkék vagyunk arra, hogy segíthettük őket ebben az új élethelyzetben

– mondta el David McCabe, az IKEA regionális ügyvezetője és fenntarthatósági vezetője (magyar-cseh-szlovák régió), majd hozzátette, hogy az emberek preferenciái és szükségletei változtak, ez nyomás alá helyezte az online operációikat, amire lehetőségként tekintettek. A 2021-es pénzügyi évben a teljes árbevételük majdnem 20 százalékát tette ki az online értékesítésünk. Az év során közel 12 százalékkal növelték az eredményeiket.

Az 2021-es pénzügyi évben az IKEA Magyarországon 390 millió forintot fektetett be kulcsfontosságú projektekbe, hogy fejlessze a vásárlói élményt – ilyen például az átjáróhíd építése a Piactér irányába az Örs vezér téren, vagy az új digitális megoldások. A Munkavállalói készségek program keretében pedig 12 résztvevő kapott állásajánlatot a speciális projekt keretében. A vállalat bemutatta új mobilapplikációját, amelynek már most 127 ezer felhasználója van az országban.

A 2021-es pénzügyi év során weboldalukon több mint 12 millió egyedi látogatást regisztrált az IKEA, ami 1,9 millióval több a megelőző évhez képest, az áruházakba érkező látogatók száma 7 millió, ami pedig 0,9 millióval haladta meg a korábbi időszakot.

Nem jöhettek volna létre ilyen nagyszerű eredmények elkötelezett és odaadó munkatársaink nélkül. Büszke vagyok arra, hogy átlagosan 10 százalékkal sikerült fejlesztenünk a béreket, és örömmel osztom meg, hogy az év során több mint 165 új munkatársat vettünk fel

– mondta el McCabe.Októberben jelentették be, hogy egy különleges pénzügyi juttatásban részesítik a munkatársaikat, ami az UPPSKATTA nevet kapta. Magyarországon 153 millió forint értékben kerül kiosztásra a jutalom, amelyet a kollégák az elmúlt, kivételes időszakban történő helytállásért kapnak.

A kihívások ellenére lépést tudtunk tartani a Pozitív hatással az emberek és a bolygóra stratégiánkkal is. Az áruházakban a FYND (leértékelt áruk) területeket átépítettük Circular Hub-bá (Fenntartatósági Pontokká), az eddiginél szélesebb választékot tettünk elérhetővé használt és olyan bútorokból, amelyek korábban kiállított darabok voltak az áruházakban. Azzal is támogatjuk vásárlóinkat, hogy hiányzó alkatrészeket akár online is rendelhessenek, valamint IKEA Family tagjaink számára elindítottuk Garantált visszavásárlás gyermekbútorokra nevű új szolgáltatásunkat. Elkötelezettek vagyunk, hogy teljesítsük célunkat, és 2030-ra körkörös és klímapozitív vállalattá váljunk

– mondta David McCabe. Új részlegek kerültek kialakításra szintén mind a három áruházban: a Fenntartható termékek boltjában a vásárlók további inspirációkat meríthetnek, hogy otthonukat fenntarthatóbbá tegyék. Az itt megismerhető fenntartható IKEA termékek és szolgáltatások rávilágítanak arra, hogy a fenntarthatóság lehet kényelmes és megfizethető is.Optimistán tekintenek a jövőbe.

Az otthoni élet kiemelt szerepe velünk marad. Kiváltság számunkra, hogy támogathatjuk az emberek többségét abban, hogy megvalósítsák reményeiket és álmaikat a szebb hétköznapokat illetően. Ez az, ami miatt terveink között szerepel, hogy 2 pop-up stúdiót nyissunk Budapesten kívüli bevásárlóközpontokban. Itt tervezési és lakberendezési tanácsadó szolgáltatást nyújtunk majd, illetve az online rendelések kapcsán is támogatjuk majd a vásárlókat. A pontos helyszínekről egyelőre egyeztetések zajlanak

– emelte ki David McCabe. Az mobilalkalmazás is új funkcióval fog gazdagodni. A vásárlóknak lehetőségük lesz arra, hogy áruházi vásárlásnál az úgynevezett Scan&Go módszert használják. Az alkalmazás segítségével tudják majd regisztrálni a kiválasztott termékeket, és ennek használatával ki is tudják fizetni azokat. Így elkerülhetik a sorban állást a kasszáknál. Ez az újítás kísérleti fázissal Csehországban fog elindulni, és a tervek szerint 2023-ban kerül bevezetésre Magyarországon.

A Circular Hub részleg (Fenntarthatósági Pont) is újdonságokkal készül 2022-ben. Az itt megvásárolható használt, vagy a bemutatótérben korábban kiállított bútorok kínálata megtekinthető lesz az IKEA.hu weboldalon. A bútorokat a vásárlók az online térben le is tudják majd foglalni, majd az áruházban személyesen megvásárolhatják azokat.

Ebben a pénzügyi évben is törekszik arra az üzlet, hogy pozitív hatással legyen az emberekre és a bolygóra. Hamarosan a blokkok nyomtatásánál is az újrahasznosított, kék papírt fogják használni az áruházak. A vállalat világszerte elkötelezett, hogy kivezesse a műanyagot a termékek csomagolásából is. A változtatás lépésről lépésre következik be, kezdve az új választékkal 2025-ig, és folytatva a már meglévő választékkal 2028-ig.

Az év során az IKEA folytatja az Egy biztonságos otthonért kampányát, amelynek célja, hogy segítse a családon belüli erőszak áldozatait, illetve a Munkavállalói készségek programot, amelynek keretében menekülteket támogat a munkába állás folyamatában.