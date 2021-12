A magyarok erre már tényleg nem gondolnak karácsonykor: pedig 10 ezreket spórolhatnának így

Magyarországon átlagosan 65 kg élelmiszerhulladékot termelünk egy évben fejenként, amelynek a fele elkerülhető lenne, vagyis pazarlás. Az ünnepekkel járó vendégvárás, evés-ivás kapcsán törvényszerűnek tűnik, hogy a bőségesen megpakolt asztalról még annál is több élelmiszerhulladék kerüljön a szemetesbe, mint az év többi részében. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) élelmiszerpazarlás-megelőzési programja, a Maradék nélkül összefoglalta azokat a legfontosabb, mégis egyszerű, gyakorlatias tanácsokat, amelyek segíthetnek csökkenteni a karácsonyi élelmiszerpazarlást.

A karácsonyi időszakban az átlagosnál is több étel végzi a szemetesben: nem csupán a sütés-főzéssel járó elkerülhetetlen élelmiszerhulladékok – például tojáshéj – miatt, hanem sokszor a megmaradt készételek is a kukába kerülnek. Ilyenkor ugyanis nagyvonalúbban állunk az étkezésekhez, és szeretjük elhalmozni a szeretteinket is a kedvenc fogásaikkal. Összefoglaltuk, hogy melyek azok a kevés energiabefektetéssel is betartható tanácsok, amelyekkel hatékonyan csökkenthetjük a pazarlást, ráadásul időt és pénzt is spórolhatunk.

Alapigazság, hogy ne vásároljunk több élelmiszert, ne főzzünk többet és ne szedjünk ki többet a tányérunkra, mint amennyit biztosan meg tudunk enni maradék nélkül!

További tanácsaik: