Itt az élhető, megfizethető magyar városok listája: a magas ingatlanár semmire sem garancia?

Magyarországon a legélhetőbb települések listájának élén Budapest áll számos jellemző, mint az oktatási, az egészségügyi és a kulturális jellemzők, valamint a vásárlási lehetőségek alapján is. Előkelő helyeket szereztek még Veszprém, Székesfehérvár, Győr, Zalaegerszeg és Szombathely is. A Pénzcentrum most azt vizsgálta, hogy mely településeken hogy alakulnak az ingatlanárak: nem feltétlenül azokban a városokban kerül a legtöbbe lakást, házat vásárolni, ahol az elemzés szerint a legjobb élni.

Megjelent a Takarék Index, amelyben azt vizsgálták, hogy az ország egyes járásai milyen feltételeket biztosítanak az ott lakónak, melyek nyújtják a legtöbb és legmagasabb szintű szolgáltatást. Az oktatási, az egészségügyi, a kulturális szempontokat, a munkaerőpiaci lehetőségeket, a bűnözési statisztikát, a vásárlási lehetőségeket és a lakóingatlanok megfizethetőségét vették figyelembe. Ebben az elemzők a megyeszékhelyeket is összehasonlították az élhetőségi pontszámaik alapján. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Az élhetőség indexben a főváros áll az élen, Veszprém, Székesfehérvár, Győr, Zalaegerszeg és Szombathely előtt. A különböző részmutatók közül az oktatás terén Győr áll az első helyen, Veszprém és Szombathely előtt. A fővárost még Eger és Székesfehérvár is megelőzi. A kulturális mutató Budapesten a legmagasabb, jelentősen elszakadva a többi nagyvárostól. A második Zalaegerszeg, a harmadik Szolnok. A legmagasabb egészségügyi mutatóval Miskolc rendelkezik, Pécs és Szekszárd előtt. Zalaegerszegen a legkedvezőbb a bűnözési helyzet a megyeszékhelyek között, Debrecen és Békéscsaba előtt, Budapest az utolsó. A vásárlási lehetőségek a fővárosban a legjobbak, amit jelentősen lemaradva követ Győr, Pécs, Tatabánya és Szombathely. Budapest a munkaerőpiaci feltételeket vizsgálva szintén az élen áll, Győrt és Székesfehérvárt megelőzve, míg a leginkább megfizethető megyeszékhely Salgótarján, Békéscsaba és Miskolc előtt. A Pénzcentrum azt vizsgálta, hogy a legélhetőbb megyeszékhelytől a legkevésbé élhetőig hogyan alakulnak az ingatlanárak. Ehhez a KSH adatsorát vettük alapul, amelyet az Eltinga biztosított számunkra. Kiderült: nem feltétlenül azokon a településeket a legmagasabbak az ingatlanárak, amelyek a legjobb helyet szerezték az élhetőségi rangsorban. A főváros mind élhetőségben, mind ingatlanárakban vezeti a listát, vidéken azonban már adódnak nagy különbségek. Budapest 100 ponttal áll az élhetőségi rangsor élén, míg az őt követő Veszprém mindőssze 76,1 pontot ért el. Az ingatlanárak tekintetében is hasonlóan nagy a szakadék a főváros és a megyeszékhelyek között: amíg Budapesten 675 ezer forint az ingatlanok átlagos négyzetméterára, addig a második helyen álló Debrecenben 469 ezer forint. Bár azt hozzá kell tenni, hogy ezek a négyzetméterárak kis mintából jöttek ki, és 2021 első félévének árait tükrözik. EZ IS ÉRDEKELHET Menekülnek ezekről a településekről a magyar fiatalok: nincs semmi, ami visszatartaná őket Ha folytatódnak az évtizedes trendek, akkor Magyarországon is egyre gyakoribbak lehetnek ürességtől kongó falvak, szellemvárosok. Ha a már pontosabb 2020-as évi átlagárakat nézzük, a legdrágább megyeszékhelyek Veszprém (431 204 Ft/m2), Székesfehérvár (429 364 Ft/m2), Győr (423 071 Ft/m2), Debrecen (421 194 Ft/m2) és Kecskemét (389 380 Ft/m2). Ehhez képest az élhetőségi rangsorban bár Veszprém és Székesfehérvár dobogós és Győr a negyedik helyen áll, Debrecen csak a 12. és Kecskemét az utolsó. Ugyanígy a Takarék Index szerint legkevésbé élhető települések nem feltétlenül a legolcsóbbak: bár Szolnok (274 965 Ft/m2), Salgótarján (142 993 Ft/m2), és Békéscsaba (234 077 Ft/m2), a sereghajtók között van, Nyíregyházán (322 234 Ft/m2) és Kecskeméten (389 380 Ft/m2) viszonylag magasak az árak, ha ahhoz viszonyítjuk, mennyire "élhetelen" városok az elemzők szerint. Ha megnézzük az élhetőség szempontjából középmezőnyhöz tartozó városokat, Pécstől (66,7 pont) Szegedig (62 pont) viszonylag kicsi a differencia, ingatlanárakban viszont kiugró különbségek is adódnak. Debrecenben az átlagos ingatlanár 421 ezer forint/négyzetméter volt, míg Miskolcon 243 ezer forint/m2 pedig az élhetőségi rangsorban egy pont sem választja el őket! De már egy Eger (335 ezer Ft/m2) és Kaposvár (268 ezer Ft/m2) közti különbség is már több millió forintot jelent egy 50 négyzetméteres ingatlan esetében is. Természetesen nem csak az befolyásolja, hogy ki melyik részére költözik az országnak, hogy hol milyenek az ingatlanárak, illetve mennyire élhető az adott város. Rengeteg tényező befolyásolja ezt a munkahelytől kezdve a közlekedésen át egészsen a családi okokig. Az is egyénenként változhat, kinek mennyire élhető egy adott település. Mindenesetre megéri megfontolni, hogy mennyit is ér egy város "élhetősége" számunkra, ha lakásvásárlásról van szó. Itt a Pénzcentrum Nagy Boldogságtesztje Egy olyan felemás év vége felé, mint az idei, mi is kíváncsiak vagyunk, hogy érzik magukat a magyarok, mi befolyásolja leginkább azt, hogy boldogok-e. Most elsősorban egy általános elégedettségi szintet értünk a fogalom alatt, kérdéseinkkel igyekeztünk lefedni egy átlagos élet minden szegmensét: munka, magánélet, közélethez való viszony. Még idén, 2021 legutolsó napjaiban publikáljuk az eredményt, melyből kiderül majd, mennyire boldog nép a magyar, melyek a legboldogabb területei az országnak, és mi frusztrálja leginkább az embereket. Ha válaszolsz a 15 rövid kérdésünkre, sokat segíthetsz nekünk abban, hogy kiderüljön: boldog-e a magyar?

