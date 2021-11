Mire számíthatnak a bérlők, lakásvásárlók: bezuhannak az árak a járvány 4. hulláma miatt?

Magyarországot is elérte a koronavírus járvány negyedik hulláma, amely ismét vizsgálódásra ösztönzi a gazdasági élet szereplőit. Az ingatlanpiaci szakértők szerint a második és a harmadik hullámhoz hasonlóan a piaci árak tendenciáján ez sem fog jelentősen változtatni.

Ahogy azt a szakértők korábban jósolták, az ősszel együtt megérkezett egy, már sajnálatosan ismerős helyzet is: Magyarországot is elérte a koronavírus járvány negyedik hulláma. A napi esetszámok folyamatosan növekvő tendenciát mutatnak, így újabb korlátozások kerültek és kerülnek bevezetésre, kormányzati intézkedéssel, illetve regionálisan is. Számos területen lesz változás érzékelhető, de vajon milyen mértékben befolyásolja az újabb hullám a jelenlegi belvárosi ingatlanpiac mozgását? A terület specialistája folyamatosan elemzi a helyzetet, amely nem rózsás, de nem is látszik nagyobb hanyatlás a közeljövőben.

„A belvárosi ingatlanpiac szempontjából a korábbi hullámok során a legkeményebb intézkedés igazából a külföldiek Magyarországra történő beutazásának leállítása, korlátozása volt. Ez azért volt nagy érvágás, mivel több jelentős mértékű, tradicionálisan megjelenő és aktív vevőcsoport ezáltal el is maradt” - kezdi Ben-Ezra Orran, a Central Home szakértője, majd hozzátette:

Bizonyos szempontból azt mondhatjuk, hogy az első járványhullámtól kezdve olyan szakaszba lépett a belvárosi ingatlanpiac, ami teljesen szokatlan, hiszen az 1990-es évek óta nem tapasztaltunk hasonlót. Szinte csak belföldi kereslettel dolgozunk, egyértelműen ez dominált a hazai ingatlanpiac szinte összes szegmensében.

Ahogy sokan, természetesen az ingatlanszakma is azt reméli, hogy a közeljövőben megszületik az a megnyugtató megoldás a járványkezelésére, amely a vakcina-gyógyszer kutatásoknak, oltási kampányoknak köszönhetően segít majd a két évvel ezelőtti megszokott kerékvágásba terelni az életet. Azt remélik, hogy az lesz az a pillanat, ami szinte azonnal, pozitív módon fogja befolyásolni az ingatlanpiacot és ismét nagy számban, aktívan megjelenhetnek a külföldi befektetői csoportok.

„Kifejezetten a belvárosi ingatlanpiaci szegmensre fókuszálva azt tudom kijelenteni, hogy jelenleg nem látjuk a komolyabb hanyatlás, piaci csökkenés további esélyét” - folytatja a szakértő. - „Pillanatnyilag amúgy is stagnál a piac, és olyan működésben van, amely tudomásul vette és veszi mind a mai napig a vírus jelenlétét. Fogalmazhatunk úgy is, hogy ahogyan az emberek, úgy az ingatlanpiac is szépen lassan megtanult együtt élni a járvánnyal.”

Ez a most érkező járványhullám nem jelent nagy változást a belvárosi piacra vonatkozóan. Azok a szereplők, akik eddig aktívak voltak és piacra léptek, továbbra is jelen vannak.

„Eddig az összes hullámnál az volt megfigyelhető és ennél is azt prognosztizáljuk, hogy a piaci tendenciák maradni fognak, egyedül a tranzakciószámok fognak visszaesni egy rövid időszakra, de itt csupán néhány hétre számítunk, mivel az új hullámmal, új intézkedésekkel minden egyes piaci szereplőnek meg kell tanulnia együtt élni, és ezekhez alkalmazkodva üzleti döntéseket hozni.”

Aki mostanában lakást szeretne tehát eladni vagy vásárolni a belvárosban, arra számíthat tehát, hogy az ingatlanmegtekintések egy része továbbra is igény szerint online történik meg, sőt van lehetőség hitelesített és jóváhagyott szoftverek segítségével online szerződéskötésre is. Tehát mivel mindenki lehetőségei szerint alkalmazkodott ehhez a lassan megszokottá váló helyzethez, ebből kifolyólag nem várható a jelenlegi ingatlanpiaci aktivitás drasztikus változása.