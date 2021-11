Hiába az állami ingyenmilliók: annyira brutális a drágulás, hogy a magyarok inkább lemondanak erről

Az állami támogatások hatására nagyot fejlődött idén a felújítási piac, az építőanyagok elmúlt hetekben tapasztalt áremelkedése miatt azonban némiképp megtorpant a lakásfelújítási kedv - írta szerdai számában a Világgazdaság.

Az építőanyagok kiskereskedelmi forgalma lassulni kezdett az idei egész éves lendülethez képest, most a vevők várják, hogy csökkenjenek az árak - tájékoztatta a lapot az újHÁZ Centrum. Az építőanyagokat forgalmazó cég arról számolt be, hogy a hálózatához tartozó kereskedésekben a tetőfedéshez szükséges anyagok forgalma 20-30 százalékkal nőtt az idén, kelendőek voltak a kertépítéshez szükséges termékek is, különösen a térburkolatok, és 20-25 százalékkal nőtt az előregyártott kerítéselemek iránti kereslet is az első fél évben.

A szigetelőanyagok forgalmában 15-20 százalékos, a szerkezetépítéshez kapcsolódó termékek körében 5-10 százalékos növekedést tapasztaltak. A Praktiker arról számolt be a lapnak, hogy az előző évekhez képest továbbra is növekedés tapasztalható a barkácsáruházakban és a webshopban, a növekedés üteme azonban egyértelműen lassult a harmadik negyedévben.